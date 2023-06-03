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Что будет с Украиной, если ВСУ не пойдут в контрнаступление – эксперт - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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Что будет с Украиной, если ВСУ не пойдут в контрнаступление – эксперт
Что будет с Украиной, если ВСУ не пойдут в контрнаступление – эксперт - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Что будет с Украиной, если ВСУ не пойдут в контрнаступление – эксперт
Запад будет сворачивать военную и финансовую помощь Киеву, со всеми вытекающими из этого последствиями для Украины, если ВСУ не предпримут контрнаступление этим РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T18:42
2023-06-03T18:42
украина
поставки западного оружия украине
американское оружие против крыма
контрнаступление всу
сша
нато
сво
мнения
алексей анпилогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Запад будет сворачивать военную и финансовую помощь Киеву, со всеми вытекающими из этого последствиями для Украины, если ВСУ не предпримут контрнаступление этим летом. Такой прогноз озвучил военный и политический эксперт Алексей Анпилогов."Почему украинская армия не идет в наступление? Видимо, есть определенный инстинкт самосохранения, "казацкая хитрость", как говорят на Украине. Киевское военное командование четко понимает, что для этого анонсированного наступления не хватает ни сил, ни ресурсов, без которых наступление превратится в бойню. Поэтому они и ставят вопрос: давайте нам больше ракет, самолетов, пушек и так далее", - сказал аналитик в интервью "Sputnik на русском".Насколько долго киевский режим сможет вести такую игру, прогнозировать сложно, отмечает Анпилогов. Тем не менее, по его мнению, конец терпению Запада может прийти очень скоро.Кроме того, указал Анпилогов, на Западе все громче звучат голоса, что Россия наращивает объемы выпуска военной продукции, российская армия получает опыт боевых действий и успешно уничтожает военные цели на Украине. Когда на Западе произойдет окончательный перелом в сознании, то Украина, которая не имеет ни своей военной промышленности, ни превосходящего российский мобилизационного ресурса, ни собственной экономики, окажется банкротом, убежден аналитик.Ей грозит галопирующая инфляция, товарный и продовольственный дефицит и так далее, а возможность Украины вести какою-то осмысленную войну будет исчерпана, подытожил Анпилогов.В понедельник командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что время "активных наступательных действий" скоро наступит. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 25 мая заявил, что "контрнаступление идет уже несколько дней".Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украина начнет контрнаступление летом, и Вашингтон планирует продолжать предоставлять Киеву военную помощь в течение этого периода.Политолог Андрей Никифоров считает, что этим заявлением Вашингтон непрозрачно намекнул Киеву, что ждет от него активных действий уже этим летом.При этом киевский режим боится предпринимать масштабное контрнаступление, опасаясь неминуемой катастрофы, и пытается выдать обстрелы приграничных регионов России и попытки террористических актов на территории РФ за контрнаступление своих вооруженных сил.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину ждет кровавая баня: Орбан призвал предотвратить контрнаступлениеКонтрнаступление ВСУ: в США сделали разочаровывающее для Киева заявлениеКонтрнаступление ВСУ: Аксенов оценил угрозу для Крыма
https://crimea.ria.ru/20230602/kontrnastuplenie-vsu-v-ssha-sdelali-razocharovyvayuschee-dlya-kieva-zayavlenie-1129153767.html
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украина, поставки западного оружия украине, американское оружие против крыма, контрнаступление всу, сша, нато, сво, мнения, алексей анпилогов
Что будет с Украиной, если ВСУ не пойдут в контрнаступление – эксперт

Эксперт Анпилогов: Запад свернет помощь Киеву, если ВСУ не пойдут в контрнаступление летом

18:42 03.06.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Запад будет сворачивать военную и финансовую помощь Киеву, со всеми вытекающими из этого последствиями для Украины, если ВСУ не предпримут контрнаступление этим летом. Такой прогноз озвучил военный и политический эксперт Алексей Анпилогов.
"Почему украинская армия не идет в наступление? Видимо, есть определенный инстинкт самосохранения, "казацкая хитрость", как говорят на Украине. Киевское военное командование четко понимает, что для этого анонсированного наступления не хватает ни сил, ни ресурсов, без которых наступление превратится в бойню. Поэтому они и ставят вопрос: давайте нам больше ракет, самолетов, пушек и так далее", - сказал аналитик в интервью "Sputnik на русском".
Насколько долго киевский режим сможет вести такую игру, прогнозировать сложно, отмечает Анпилогов. Тем не менее, по его мнению, конец терпению Запада может прийти очень скоро.
"Какие-то поставки (оружия Украине) постоянно идут, но терпение западных военных и политических элит не бесконечно, и в какой-то момент времени мы увидим если не прекращение, то резкое сворачивание этих поставок, если это наступление не состоится летом и превратится в "осеннее", – считает эксперт.
Кроме того, указал Анпилогов, на Западе все громче звучат голоса, что Россия наращивает объемы выпуска военной продукции, российская армия получает опыт боевых действий и успешно уничтожает военные цели на Украине. Когда на Западе произойдет окончательный перелом в сознании, то Украина, которая не имеет ни своей военной промышленности, ни превосходящего российский мобилизационного ресурса, ни собственной экономики, окажется банкротом, убежден аналитик.
Американский танк M1A1 Abrams. Фото AFP
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Контрнаступление ВСУ: в США сделали разочаровывающее для Киева заявление
Ей грозит галопирующая инфляция, товарный и продовольственный дефицит и так далее, а возможность Украины вести какою-то осмысленную войну будет исчерпана, подытожил Анпилогов.
В понедельник командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что время "активных наступательных действий" скоро наступит. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 25 мая заявил, что "контрнаступление идет уже несколько дней".
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украина начнет контрнаступление летом, и Вашингтон планирует продолжать предоставлять Киеву военную помощь в течение этого периода.
Политолог Андрей Никифоров считает, что этим заявлением Вашингтон непрозрачно намекнул Киеву, что ждет от него активных действий уже этим летом.
При этом киевский режим боится предпринимать масштабное контрнаступление, опасаясь неминуемой катастрофы, и пытается выдать обстрелы приграничных регионов России и попытки террористических актов на территории РФ за контрнаступление своих вооруженных сил.
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УкраинаПоставки западного оружия УкраинеАмериканское оружие против КрымаКонтрнаступление ВСУСШАНАТОСВОМненияАлексей Анпилогов
 
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