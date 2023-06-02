https://crimea.ria.ru/20230602/kontrnastuplenie-vsu-ekspert-raskryl-taktiku-kievskogo-rezhima-1129136546.html

Контрнаступление ВСУ: эксперт раскрыл тактику киевского режима

Контрнаступление ВСУ: эксперт раскрыл тактику киевского режима - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Контрнаступление ВСУ: эксперт раскрыл тактику киевского режима

Киевский режим пытается выдать обстрелы приграничных регионов России и попытки террористических актов на территории РФ за контрнаступление своих вооруженных сил РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T08:15

2023-06-02T08:15

2023-06-02T10:03

радио "спутник в крыму"

контрнаступление всу

андрей никифоров

мнения

украина

сво

владимир зеленский (президент украины)

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

россия

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Контрнаступление ВСУ: эксперт раскрыл тактику киевского режима Киевский режим пытается выдать обстрелы приграничных регионов России и попытки террористических актов на территории РФ за контрнаступление своих вооруженных сил перед западными спонсорами, чтобы максимально оттянуть начало масштабных военных действий. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму". audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Киевский режим пытается выдать обстрелы приграничных регионов России и попытки террористических актов на территории РФ за контрнаступление своих вооруженных сил перед западными спонсорами, чтобы максимально оттянуть начало масштабных военных действий. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Бесконечная "подготовка" к контрнаступлению"Я бы это назвал таким эрзац-контрнаступлением. По всей видимости, есть очень весомые причины, почему весеннее контрнаступление ВСУ так и не состоялось, но необходимо демонстрировать спонсорам свою активность. Отсюда эти обстрелы, попытки террористических ударов вглубь России и прочее", - сказал эксперт.Он отметил, что лидеры киевского режима "нацелены вовсе не на то, чтобы героически погибнуть в борьбе с Россией, а на то, чтобы заработать на всем этом".При этом пойти в реальное контрнаступление ВСУ смогут только один раз, и это уже понимают все. Однако, по мнению политолога, выдать все эти атаки за контрнаступление у киевского режима не получится, на что намекнул координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, анонсировавший контрнаступление украинской армии на лето."Придется им (ВСУ – ред.) в это наступление идти, причем в ближайшее время. Но им очень не хочется. Если бы они имели какие-то шансы на успех, они бы уже пошли, но даже в Киеве понимают, что шансов у них фактически нет", - заключил эксперт.Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что украинские войска могли уже начать "ползучее контрнаступление". По его словам, оживление фронта, активизация работы украинских диверсионно-разведывательных групп и активная работа артиллерии ВСУ— это "предпосылки к этому наступлению".Джон Кирби накануне заявил, что Украина начнет контрнаступление летом, и Вашингтон планирует продолжать предоставлять Киеву военную помощь в течение этого периода.Атаки на Белгородскую областьБоевики ВСУ ежедневно обстреливают населенные пункты Белгородской области из ствольной артиллерии и минометов, а также предпринимают атаки с помощью беспилотников. Больше всего прилетов приходится на Шебекинский и Грайворонский городские округа. Ранее в четверг Гладков сообщил, что за ночь украинские боевики трижды обстреливали из "Града" центр Шебекино и окраины города. Пострадали восемь человек. Днем ВСУ снова обстреляли Шебекино, ранен мужчина, повреждены здания администрации и общежития. Также в результате обстрела пункта временного размещения в Белгородской области погиб один человек, еще двое получили ранения.1 июня Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие и силовики отразили три атаки украинских террористических формирований, которые предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино". Попытка вторжения осуществлялась силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками. В результате боевики, понеся существенные потери, были отброшены. На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов.22 мая украинские боевики проникли на территорию Грайворонского округа Белгородской области. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции. От рук диверсантов в селе Козинка погиб местный житель, который служил в территориальной обороне. 13 человек получили ранения. Девять человек остаются в больницах, из них трое — в реанимации.23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в Белгороде: что известноКонтрнаступление ВСУ: Аксенов оценил угрозу для КрымаЧто стоит за угрозами главы ГУР Буданова "ответить" России – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230524/mirnyy-plan-zelenskogo-vedet-mir-k-katastrofe--medvedchuk-1128947113.html

https://crimea.ria.ru/20230601/vvedet-li-nato-svoi-voyska-na-ukrainu--mnenie-1129128797.html

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