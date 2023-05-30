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Один погиб и двое тяжело ранены - Гладков об обстреле пункта размещения - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Один погиб и двое тяжело ранены - Гладков об обстреле пункта размещения
Один погиб и двое тяжело ранены - Гладков об обстреле пункта размещения - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Один погиб и двое тяжело ранены - Гладков об обстреле пункта размещения
В результате обстрела пункта временного размещения в Белгородской области погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T22:14
2023-05-30T22:32
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В результате обстрела пункта временного размещения в Белгородской области погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, у одного раненого - проникающие ранения брюшной полости, у второго - проникающие ранения грудной клетки. "Их прооперировали, вся необходимая медицинская помощь оказывается", – добавил глава региона.Гладков уточнил, что три прямых попадания из ствольной артиллерии пришлись на жилой и административный корпуса санатория, а также по территории проходной. Пробита кровля, выбиты оконные проемы и стекла, осколками посечены два легковых автомобиля."В данном ПВР размещались жители Середы. Нечеловеческие испытания выпали на их долю. Уже более года они отселены из своего населенного пункта. Глава округа Владимир Жданов, глава поселения Галина Руденко и оперативные службы максимально оперативно вывезли жителей в другой населенный пункт", - сообщил губернатор.Украинские боевики обстреляли пункт временного размещения мирных жителей в Шебекинском городском округе вечером во вторник.Ранее Гладков сообщил о гибели мирного жителя в селе Графовка Шебекинского городского округа в результате обстрела украинской артиллерией. Супруга погибшего была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а ее мама – с гипертоническим кризом.За минувшие сутки украинские боевики вели огонь по мирным населенным пунктам четырех районов и трех городских округа Белгородской области. В результате погиб один мирный житель, еще пятеро пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селахБолее 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую областьГубернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в Шебекино
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво, украина, россия, новости
Один погиб и двое тяжело ранены - Гладков об обстреле пункта размещения

Гладков: в результате обстрела ПВР в Белгородской области один погиб, двое тяжело ранены

22:14 30.05.2023 (обновлено: 22:32 30.05.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области, в котором находились старики и дети
ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области, в котором находились старики и дети
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В результате обстрела пункта временного размещения в Белгородской области погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Вооруженные силы Украины ствольной артиллерией обстреляли ПВР, в котором находились мирные жители - старики и дети. В результате обстрела погиб Виталий Алексеевич – охранник учреждения. Ранения получили двое мужчин. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации", – написал в своем Telegram-канале Гладков.

По его словам, у одного раненого - проникающие ранения брюшной полости, у второго - проникающие ранения грудной клетки. "Их прооперировали, вся необходимая медицинская помощь оказывается", – добавил глава региона.
Гладков уточнил, что три прямых попадания из ствольной артиллерии пришлись на жилой и административный корпуса санатория, а также по территории проходной. Пробита кровля, выбиты оконные проемы и стекла, осколками посечены два легковых автомобиля.
"В данном ПВР размещались жители Середы. Нечеловеческие испытания выпали на их долю. Уже более года они отселены из своего населенного пункта. Глава округа Владимир Жданов, глава поселения Галина Руденко и оперативные службы максимально оперативно вывезли жителей в другой населенный пункт", - сообщил губернатор.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области

ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения в белгородской области, в котором находились старики и дети
1 из 4

ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области

© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области

ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения в белгородской области, в котором находились старики и дети
2 из 4

ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области

© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области

ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения в белгородской области, в котором находились старики и дети
3 из 4

ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области

© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области

ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения в белгородской области, в котором находились старики и дети
4 из 4

ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области

© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 4

ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области

© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 4

ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области

© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
3 из 4

ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области

© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
4 из 4

ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области

© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Украинские боевики обстреляли пункт временного размещения мирных жителей в Шебекинском городском округе вечером во вторник.
Ранее Гладков сообщил о гибели мирного жителя в селе Графовка Шебекинского городского округа в результате обстрела украинской артиллерией. Супруга погибшего была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а ее мама – с гипертоническим кризом.
За минувшие сутки украинские боевики вели огонь по мирным населенным пунктам четырех районов и трех городских округа Белгородской области. В результате погиб один мирный житель, еще пятеро пострадали.
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