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Более 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую область - РИА Новости Крым, 28.05.2023
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Более 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую область
Более 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую область - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Более 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую область
Четыре района и два городских округа Белгородской области в минувшие сутки подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков. В результате один человек... РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T12:59
2023-05-28T12:59
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
украина
всу (вооруженные силы украины)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Четыре района и два городских округа Белгородской области в минувшие сутки подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков. В результате один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Шебекинский округСамому интенсивному обстрелу подвергся Шебекинский городской округ, о котором глава области сообщал накануне.Всего за сутки там зафиксировано 103 прилета."Пункт пропуска обстрелян 20 раз из миномета и гранатомета. Пострадавших и разрушений нет. По городу Шебекино выпущено 38 артиллерийских снарядов. К сожалению, есть погибший – Николай Сергеевич, работал охранником на одном из предприятий города", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Кроме того, различные повреждения получили спортивный объект, четыре предприятия, три магазина, 12 многоквартирных домов, 85 квартир, шесть частных домовладений, 17 автомобилей.Под обстрел также попали несколько сел округа. Так, по селу Муром ударили шесть раз, по Новой Таволжанке выпустили 13 минометных снарядов. Село Белянка дважды обстреляли из миномета, в селах Середа и Безлюдовка 15 и 9 прилетов соответственно. Во всех населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.Белгородский, Волоконовский, Борисовский районы"В Белгородском районе за прошедшие сутки зафиксировано 19 прилетов. По селам Лозовое и Журавлевка выпущено восемь и девять артиллерийских снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. Село Драгунское дважды атаковали с помощью СВУ. Также обошлось без пострадавших и разрушений", - рассказал Гладков.Борисовский район обстреляли один раз. Минометный снаряд прилетел в село Богун-Городок, пострадавших и разрушений нет.Волоконовский район за прошедшие сутки обстрелян дважды. В обоих случаях выстрелы из СВД велись по хутору Старый. Никто не пострадал.Грайворонский округПо словам губернатора, на Грайворонский городской округ пришлось 115 минометных снарядов."По селу Козинка выпущено 30 минометных снарядов. В результате повреждено пять частных домовладений, три административных здания и две хозпостройки. По КПП из миномета ударили 58 раз, по селу Заречье-Первое – 14. Пострадавших и разрушений нет. На село Мокрая Орловка пришлось 13 минометных снарядов. Пострадавших нет, поврежден автокран", – уточнил Гладков.Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сам попал под обстрел в Шебекино, он не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в ШебекиноДрон сбросил взрывное устройство на энергообъект в БелгородеЧисло пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12
https://crimea.ria.ru/20230527/samyy-tyazhelyy-den-pri-obstrele-shebekino-pogib-muzhchina-i-postradali-deti-1129013884.html
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, украина, всу (вооруженные силы украины), россия
Более 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую область

Гладков: за минувшие сутки по Белгородской области выпущено более 200 снарядов

12:59 28.05.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов ВСУ города Шебекино Белгородской области
Последствия обстрелов ВСУ города Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Четыре района и два городских округа Белгородской области в минувшие сутки подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков. В результате один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Шебекинский округ

Самому интенсивному обстрелу подвергся Шебекинский городской округ, о котором глава области сообщал накануне.
Всего за сутки там зафиксировано 103 прилета.
"Пункт пропуска обстрелян 20 раз из миномета и гранатомета. Пострадавших и разрушений нет. По городу Шебекино выпущено 38 артиллерийских снарядов. К сожалению, есть погибший – Николай Сергеевич, работал охранником на одном из предприятий города", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Также в результате обстрелов пострадали 15-летняя девочка и 17-летний парень. У девочки обширное осколочное ранение голени, повреждение икроножной мышцы и дефект мягких тканей, у парня – контузия головного мозга. Также пострадал мужчина, у него ссадина на голове и психологический шок. Все пострадавшие сейчас в больнице, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, рассказал губернатор
Кроме того, различные повреждения получили спортивный объект, четыре предприятия, три магазина, 12 многоквартирных домов, 85 квартир, шесть частных домовладений, 17 автомобилей.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов ВСУ города Шебекино Белгородской области
Последствия обстрелов ВСУ города Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрелов ВСУ города Шебекино Белгородской области
Под обстрел также попали несколько сел округа. Так, по селу Муром ударили шесть раз, по Новой Таволжанке выпустили 13 минометных снарядов. Село Белянка дважды обстреляли из миномета, в селах Середа и Безлюдовка 15 и 9 прилетов соответственно. Во всех населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.

Белгородский, Волоконовский, Борисовский районы

"В Белгородском районе за прошедшие сутки зафиксировано 19 прилетов. По селам Лозовое и Журавлевка выпущено восемь и девять артиллерийских снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. Село Драгунское дважды атаковали с помощью СВУ. Также обошлось без пострадавших и разрушений", - рассказал Гладков.
Борисовский район обстреляли один раз. Минометный снаряд прилетел в село Богун-Городок, пострадавших и разрушений нет.
Волоконовский район за прошедшие сутки обстрелян дважды. В обоих случаях выстрелы из СВД велись по хутору Старый. Никто не пострадал.

Грайворонский округ

По словам губернатора, на Грайворонский городской округ пришлось 115 минометных снарядов.
"По селу Козинка выпущено 30 минометных снарядов. В результате повреждено пять частных домовладений, три административных здания и две хозпостройки. По КПП из миномета ударили 58 раз, по селу Заречье-Первое – 14. Пострадавших и разрушений нет. На село Мокрая Орловка пришлось 13 минометных снарядов. Пострадавших нет, поврежден автокран", – уточнил Гладков.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сам попал под обстрел в Шебекино, он не пострадал.
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