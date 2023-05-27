https://crimea.ria.ru/20230527/samyy-tyazhelyy-den-pri-obstrele-shebekino-pogib-muzhchina-i-postradali-deti-1129013884.html

Самый тяжелый день: при обстреле Шебекино погиб мужчина и пострадали дети

Самый тяжелый день: при обстреле Шебекино погиб мужчина и пострадали дети - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Самый тяжелый день: при обстреле Шебекино погиб мужчина и пострадали дети

Один человек погиб, двое детей и мужчина пострадали при субботнем обстреле Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T17:41

2023-05-27T17:41

2023-05-27T17:41

шебекино (город в белгородской области)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

вячеслав гладков

украина

происшествия

белгородская область

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Один человек погиб, двое детей и мужчина пострадали при субботнем обстреле Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще у одного мужчины рассечение кожи на голове, врачи обработали ему раны, госпитализация не требуется.При обстреле снаряды попали на территорию двух крупных предприятий, в результате чего на одном из объектов произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Сотрудников предприятия вывезли в безопасное место, сообщил Гладков.Также в городе повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы продолжают обследование территории.Губернатор региона Гладков ранее сообщил, что в результате украинских обстрелов Белгородской области ранены два человека, за сутки территория региона была атакована более 200 раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские войска за сутки обстреляли Белгородскую область более 200 разДрон сбросил взрывное устройство на энергообъект в БелгородеЧисло пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12

https://crimea.ria.ru/20230527/ukrainskie-voyska-za-sutki-obstrelyali-belgorodskuyu-oblast-bolee-200-raz-1129008041.html

шебекино (город в белгородской области)

украина

белгородская область

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