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Самый тяжелый день: при обстреле Шебекино погиб мужчина и пострадали дети - РИА Новости Крым, 27.05.2023
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Самый тяжелый день: при обстреле Шебекино погиб мужчина и пострадали дети
Самый тяжелый день: при обстреле Шебекино погиб мужчина и пострадали дети - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Самый тяжелый день: при обстреле Шебекино погиб мужчина и пострадали дети
Один человек погиб, двое детей и мужчина пострадали при субботнем обстреле Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T17:41
2023-05-27T17:41
шебекино (город в белгородской области)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
вячеслав гладков
украина
происшествия
белгородская область
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Один человек погиб, двое детей и мужчина пострадали при субботнем обстреле Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще у одного мужчины рассечение кожи на голове, врачи обработали ему раны, госпитализация не требуется.При обстреле снаряды попали на территорию двух крупных предприятий, в результате чего на одном из объектов произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Сотрудников предприятия вывезли в безопасное место, сообщил Гладков.Также в городе повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы продолжают обследование территории.Губернатор региона Гладков ранее сообщил, что в результате украинских обстрелов Белгородской области ранены два человека, за сутки территория региона была атакована более 200 раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские войска за сутки обстреляли Белгородскую область более 200 разДрон сбросил взрывное устройство на энергообъект в БелгородеЧисло пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12
https://crimea.ria.ru/20230527/ukrainskie-voyska-za-sutki-obstrelyali-belgorodskuyu-oblast-bolee-200-raz-1129008041.html
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шебекино (город в белгородской области), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, вячеслав гладков, украина, происшествия, белгородская область, обстрелы белгородской области
Самый тяжелый день: при обстреле Шебекино погиб мужчина и пострадали дети

При обстреле Шебекинского округа один человек погиб, мужчина и двое детей пострадали

17:41 27.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Один человек погиб, двое детей и мужчина пострадали при субботнем обстреле Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Самый тяжелей день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице. Среди пострадавших есть дети, двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Транспортируются в детскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он в своем Telegram-канале.
Еще у одного мужчины рассечение кожи на голове, врачи обработали ему раны, госпитализация не требуется.
При обстреле снаряды попали на территорию двух крупных предприятий, в результате чего на одном из объектов произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Сотрудников предприятия вывезли в безопасное место, сообщил Гладков.
Также в городе повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы продолжают обследование территории.
Губернатор региона Гладков ранее сообщил, что в результате украинских обстрелов Белгородской области ранены два человека, за сутки территория региона была атакована более 200 раз.
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