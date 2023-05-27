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Украинские войска за сутки обстреляли Белгородскую область более 200 раз - РИА Новости Крым, 27.05.2023
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Украинские войска за сутки обстреляли Белгородскую область более 200 раз
Украинские войска за сутки обстреляли Белгородскую область более 200 раз - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Украинские войска за сутки обстреляли Белгородскую область более 200 раз
Два человека получили ранения в результате украинских обстрелов Белгородской области, территория региона за сутки была атакована более 200 раз. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T13:59
2023-05-27T14:01
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
шебекино (город в белгородской области)
белгород
вячеслав гладков
россия
украина
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате украинских обстрелов Белгородской области, территория региона за сутки была атакована более 200 раз. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Шебекинский городской округ был обстрелян 106 раз.Кроме того, в самом городе Шебекино зафиксировано 23 прилета. Есть пострадавший.Белгородский район попал под обстрел девять раз. Две атаки совершены с помощью БПЛА."В поселке Майский в результате сброса с беспилотника взрывного устройства пострадавших нет, повреждена кровля административного здания. В поселке Октябрьский также в результате атаки дрона противника никто не пострадал, повреждено административное здание: выбиты окна, посечены козырек и кровля. По селу Журавлевка снова били артиллерией, всего было выпущено семь снарядов", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.По Валуйскому городскому округу было выпущено шесть минометных снарядов. Все пришлись на село Новопетровка. Пострадавших и разрушений нет. Волоконовский район был обстрелян 14 раз. Из них по хутору Старый было выпущено 11 минометных снарядов, трижды из ствольной артиллерии обстреляли село Тишанка. Никто не пострадал, разрушений нет.Под многочисленными минометными и артиллерийскими обстрелами был в минувшие сутки и Грайворонский округ. В Грайвороне насчитали семь прилетов - разрушения получили 10 домовладений. Из миномета и артиллерии ВСУ обстреляли село Козинка – всего зафиксировано 123 прилета. Повреждены семь домов. По селу Глотово выпущено шесть минометных снарядов. Обошлось без пострадавших.В Краснояружском районе на окраине села Поповка с БПЛА сброшено два неустановленных взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет.В Муроме зафиксировано 13 прилетов — минометы и артиллерия. Обошлось без пострадавших и разрушений. По поселку Первомайский выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Середа – пять, по поселку Ленинский – 11. Еще 14 прилетов зафиксировано в селе Архангельское. Пострадавших в этих населенных пунктах нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон сбросил взрывное устройство на энергообъект в БелгородеВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область – есть разрушенияДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиков
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, шебекино (город в белгородской области), белгород, вячеслав гладков, россия, украина, происшествия, новости
Украинские войска за сутки обстреляли Белгородскую область более 200 раз

Гладков: ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 200 раз, пострадали 2 человека

13:59 27.05.2023 (обновлено: 14:01 27.05.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате украинских обстрелов Белгородской области, территория региона за сутки была атакована более 200 раз. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Шебекинский городской округ был обстрелян 106 раз.
"Из миномета 13 раз обстреляли пункт пропуска. Пострадавших и разрушений нет. Село Новая Таволжанка подверглось атаке минометов и артиллерии – всего выпущено 16 снарядов. Пострадала женщина 1970 года рождения. С поверхностными осколочными ранениями головы, верхних и нижних конечностей доставлена в больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести", - проинформировал Гладков.
Кроме того, в самом городе Шебекино зафиксировано 23 прилета. Есть пострадавший.
"В результате пострадал мужчина 2002 года рождения. С осколочным ранением лица, головы и правой голени доставлен в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - подчеркнул Гладков.
Белгородский район попал под обстрел девять раз. Две атаки совершены с помощью БПЛА.
"В поселке Майский в результате сброса с беспилотника взрывного устройства пострадавших нет, повреждена кровля административного здания. В поселке Октябрьский также в результате атаки дрона противника никто не пострадал, повреждено административное здание: выбиты окна, посечены козырек и кровля. По селу Журавлевка снова били артиллерией, всего было выпущено семь снарядов", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
По Валуйскому городскому округу было выпущено шесть минометных снарядов. Все пришлись на село Новопетровка. Пострадавших и разрушений нет. Волоконовский район был обстрелян 14 раз. Из них по хутору Старый было выпущено 11 минометных снарядов, трижды из ствольной артиллерии обстреляли село Тишанка. Никто не пострадал, разрушений нет.
Под многочисленными минометными и артиллерийскими обстрелами был в минувшие сутки и Грайворонский округ. В Грайвороне насчитали семь прилетов - разрушения получили 10 домовладений. Из миномета и артиллерии ВСУ обстреляли село Козинка – всего зафиксировано 123 прилета. Повреждены семь домов. По селу Глотово выпущено шесть минометных снарядов. Обошлось без пострадавших.
В Краснояружском районе на окраине села Поповка с БПЛА сброшено два неустановленных взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет.
В Муроме зафиксировано 13 прилетов — минометы и артиллерия. Обошлось без пострадавших и разрушений. По поселку Первомайский выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Середа – пять, по поселку Ленинский – 11. Еще 14 прилетов зафиксировано в селе Архангельское. Пострадавших в этих населенных пунктах нет.
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