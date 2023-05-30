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Удар по пункту размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненые
Удар по пункту размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Удар по пункту размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненые
Пункт временного размещения мирных жителей в Шебекинском городском округе подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований. Есть погибшие и... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T18:29
2023-05-30T18:29
2023-05-30T19:08
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Пункт временного размещения мирных жителей в Шебекинском городском округе подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований. Есть погибшие и раненые, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщил о гибели мирного жителя в селе Графовка Шебекинского городского округа в результате обстрела украинской артиллерией. Супруга погибшего была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а ее мама – с гипертоническим кризом.За минувшие сутки украинские боевики вели огонь по мирным населенным пунктам четырех районов и трех городских округа Белгородской области. В результате погиб один мирный житель, еще пятеро пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селахБолее 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую областьГубернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в Шебекино
белгородская область
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, шебекино (город в белгородской области)
Удар по пункту размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненые
В Белгородской области ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей: есть погибшие
18:29 30.05.2023 (обновлено: 19:08 30.05.2023)