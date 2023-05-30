https://crimea.ria.ru/20230530/udar-po-pvr-v-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshie-i-ranenye-1129088239.html

Удар по пункту размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненые

Удар по пункту размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Удар по пункту размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненые

Пункт временного размещения мирных жителей в Шебекинском городском округе подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований. Есть погибшие и... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T18:29

2023-05-30T18:29

2023-05-30T19:08

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

шебекино (город в белгородской области)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Пункт временного размещения мирных жителей в Шебекинском городском округе подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований. Есть погибшие и раненые, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщил о гибели мирного жителя в селе Графовка Шебекинского городского округа в результате обстрела украинской артиллерией. Супруга погибшего была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а ее мама – с гипертоническим кризом.За минувшие сутки украинские боевики вели огонь по мирным населенным пунктам четырех районов и трех городских округа Белгородской области. В результате погиб один мирный житель, еще пятеро пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селахБолее 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую областьГубернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в Шебекино

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, шебекино (город в белгородской области)