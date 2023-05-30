Рейтинг@Mail.ru
Удар по пункту размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230530/udar-po-pvr-v-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshie-i-ranenye-1129088239.html
Удар по пункту размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненые
Удар по пункту размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Удар по пункту размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненые
Пункт временного размещения мирных жителей в Шебекинском городском округе подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований. Есть погибшие и... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T18:29
2023-05-30T19:08
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
шебекино (город в белгородской области)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_455354b7bbf64d8307c2caf35b179c40.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Пункт временного размещения мирных жителей в Шебекинском городском округе подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований. Есть погибшие и раненые, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщил о гибели мирного жителя в селе Графовка Шебекинского городского округа в результате обстрела украинской артиллерией. Супруга погибшего была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а ее мама – с гипертоническим кризом.За минувшие сутки украинские боевики вели огонь по мирным населенным пунктам четырех районов и трех городских округа Белгородской области. В результате погиб один мирный житель, еще пятеро пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селахБолее 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую областьГубернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в Шебекино
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76de2be833dbab15eefe2853b2a6d439.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, шебекино (город в белгородской области)
Удар по пункту размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненые

В Белгородской области ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей: есть погибшие

18:29 30.05.2023 (обновлено: 19:08 30.05.2023)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Пункт временного размещения мирных жителей в Шебекинском городском округе подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований. Есть погибшие и раненые, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Сегодня вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения мирных жителей, отселенных из сел Шебекинского муниципального округа. Погибли и ранены люди", – сообщил в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что выехал на место происшествия.
Ранее Гладков сообщил о гибели мирного жителя в селе Графовка Шебекинского городского округа в результате обстрела украинской артиллерией. Супруга погибшего была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а ее мама – с гипертоническим кризом.
За минувшие сутки украинские боевики вели огонь по мирным населенным пунктам четырех районов и трех городских округа Белгородской области. В результате погиб один мирный житель, еще пятеро пострадали.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селах
Более 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую область
Губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в Шебекино
 
Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовостиШебекино (город в Белгородской области)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Обращения участников СВО должны быть в приоритете у ведомств - Госдума
19:42Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21
19:38Каждый пятый россиянин мечтает провести отпуск в Крыму – ВЦИОМ
19:12В Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионов
18:55Расширение НАТО на Восток опасно для самого альянса – эксперт
18:33Трибуна обрушилась в Ростове-на-Дону – есть погибший и раненые дети
18:29Удар по пункту размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненые
18:28Когда закончат реконструкцию сквера на бульваре Ленина – мэр Симферополя
18:13Залужного и Сырского объявили в розыск
18:01По заказу СБУ: украинка хотела вывезти за рубеж сирот из новых регионов
17:47Три года колонии: приговор экс-чиновнику из Крыма Умерову вступил в силу
17:31В трех районах Крыма подтоплены дома – власти
17:15Российские военные уничтожили 8 беспилотников в зоне СВО
17:00Путин назвал цель атаки украинских беспилотников на Москву
16:30Путин выступил с заявлением об атаке украинских беспилотников на Москву
16:19Путин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки Украины
16:16Более 400 уничтоженных боевиков и сгоревшая техника: новые потери ВСУ
15:551,5 миллиона жителей новых регионов уже получили паспорт России
15:46Удары по центрам принятия решений: в Минобороны РФ рассказали детали
15:10В новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорог
Лента новостейМолния