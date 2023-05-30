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Мирный житель погиб в Белгородской области после обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Мирный житель погиб в Белгородской области после обстрела ВСУ
Мирный житель погиб в Белгородской области после обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Мирный житель погиб в Белгородской области после обстрела ВСУ
Украинские боевики за минувшие сутки обстреляли четыре района и три городских округа Белгородской области, в результате погиб один мирный житель, еще пятеро... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T13:37
2023-05-30T13:37
белгородская область
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
новости
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки обстреляли четыре района и три городских округа Белгородской области, в результате погиб один мирный житель, еще пятеро пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Шебекинский городской округКак уточнил руководитель региона, погибший – житель села Графовка Шебекинского городского округа.Также в результате обстрела в селе оборвана линия электропередачи, повреждены один частный дом, 10 хозпостроек и четыре автомобиля.Всего в Шебекинском городском округе за прошедшие сутки зафиксировано 155 прилетов. Шесть минометных снарядов выпущено по пункту пропуска. Никто не пострадал, разрушений нет.По городу Шебекино украинские боевики выпустили 48 артиллерийских и минометных снарядов. Различные повреждения получили четыре промышленных предприятия, на одном из них четыре работника получили ожоги верхних дыхательных путей. На территории города была повреждена линия электропередачи, перебит газопровод. Зафиксированы повреждения двух домовладений, 13 автомобилей, одного коммерческого объекта.42 артиллерийских снаряда выпущены по селу Новая Таволжанка, пострадавших нет. В результате обстрела повреждения получили девять частных домовладений, три автомобиля и линия электропередачи. По селу Архангельское противник выпустил четыре минометных снаряда. Обошлось без пострадавших и разрушений.Также в городском округе обстреляны села Безлюдовка, Муром и Хутор балки – всего 49 прилетов. Повреждено восемь частных домов в Муроме.Грайворонский горокругВ Грайворонском горокруге зафиксировано 39 прилетов. По информации Гладкова, по селу Козинка выпущено 12 минометных снарядов, по пункту пропуска – семь. Предварительно выявлены разрушения 16 домовладений, было возгорание в здании неработающего сельхозпредприятия.Кроме того, ВСУ из миномета обстреляли село Мокрая Орловка. Шесть снарядов выпущены в поля, еще семь – по территории сельхозпредприятия. В результате произошло возгорание одного из строений. Также из миномета обстреляны села Рождественка и Сподарюшино – семь прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В районе поселка Чапаевский сбит беспилотник противника.Новооскольский горокруг и районы⠀В Белгородском районе за минувшие сутки зафиксировано 20 прилетов, все пришлись на село Журавлевка, в Борисовском районе был один минометный обстрел, Волоконовский район обстрелян дважды (хутор Старый и село Тишанка). Пострадавших и разрушений нет.В Краснояружском районе рядом с селом Староселье атаковал дрон-камикадзе. Последствий нет.Кроме того, в Новооскольском городском округе противник дважды предпринял попытку атаковать с помощью беспилотников."В районе поселка Полевой на территории, принадлежащей сельхозпредприятию, обнаружен дрон, на борту которого имелось взрывное устройство. При приземлении не сдетонировал. Прибывшие на место взрывотехники его ликвидировали. Еще один беспилотник сбит в районе хутора Попасный. Пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгородской области – четверо пострадавшихБолее 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую областьГубернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в Шебекино
https://crimea.ria.ru/20230526/sotni-snaryadov-i-drony-obrushili-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-za-sutki-1128978691.html
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белгородская область, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости, шебекино (город в белгородской области)
Мирный житель погиб в Белгородской области после обстрела ВСУ

Гладков: в результате ударов ВСУ по Белгородской области погиб мирный житель и 5 ранены

13:37 30.05.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПосле обстрела ВСУ в селе Графовка
После обстрела ВСУ в селе Графовка
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки обстреляли четыре района и три городских округа Белгородской области, в результате погиб один мирный житель, еще пятеро пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Шебекинский городской округ

Как уточнил руководитель региона, погибший – житель села Графовка Шебекинского городского округа.
"Село Графовка обстреляно из артиллерии. Зафиксировано шесть прилетов. К сожалению, есть погибший мужчина, его супруга доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а ее мама – с гипертоническим кризом", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Также в результате обстрела в селе оборвана линия электропередачи, повреждены один частный дом, 10 хозпостроек и четыре автомобиля.
Всего в Шебекинском городском округе за прошедшие сутки зафиксировано 155 прилетов. Шесть минометных снарядов выпущено по пункту пропуска. Никто не пострадал, разрушений нет.
По городу Шебекино украинские боевики выпустили 48 артиллерийских и минометных снарядов. Различные повреждения получили четыре промышленных предприятия, на одном из них четыре работника получили ожоги верхних дыхательных путей. На территории города была повреждена линия электропередачи, перебит газопровод. Зафиксированы повреждения двух домовладений, 13 автомобилей, одного коммерческого объекта.
42 артиллерийских снаряда выпущены по селу Новая Таволжанка, пострадавших нет. В результате обстрела повреждения получили девять частных домовладений, три автомобиля и линия электропередачи. По селу Архангельское противник выпустил четыре минометных снаряда. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Также в городском округе обстреляны села Безлюдовка, Муром и Хутор балки – всего 49 прилетов. Повреждено восемь частных домов в Муроме.
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Грайворонский горокруг

В Грайворонском горокруге зафиксировано 39 прилетов. По информации Гладкова, по селу Козинка выпущено 12 минометных снарядов, по пункту пропуска – семь. Предварительно выявлены разрушения 16 домовладений, было возгорание в здании неработающего сельхозпредприятия.
Кроме того, ВСУ из миномета обстреляли село Мокрая Орловка. Шесть снарядов выпущены в поля, еще семь – по территории сельхозпредприятия. В результате произошло возгорание одного из строений. Также из миномета обстреляны села Рождественка и Сподарюшино – семь прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В районе поселка Чапаевский сбит беспилотник противника.

Новооскольский горокруг и районы⠀

В Белгородском районе за минувшие сутки зафиксировано 20 прилетов, все пришлись на село Журавлевка, в Борисовском районе был один минометный обстрел, Волоконовский район обстрелян дважды (хутор Старый и село Тишанка). Пострадавших и разрушений нет.
В Краснояружском районе рядом с селом Староселье атаковал дрон-камикадзе. Последствий нет.
Кроме того, в Новооскольском городском округе противник дважды предпринял попытку атаковать с помощью беспилотников.
"В районе поселка Полевой на территории, принадлежащей сельхозпредприятию, обнаружен дрон, на борту которого имелось взрывное устройство. При приземлении не сдетонировал. Прибывшие на место взрывотехники его ликвидировали. Еще один беспилотник сбит в районе хутора Попасный. Пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.
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Белгородская областьОбстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияНовостиШебекино (город в Белгородской области)
 
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