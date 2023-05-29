https://crimea.ria.ru/20230529/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti--chetvero-postradavshikh-1129042753.html

ВСУ ударили по Белгородской области – четверо пострадавших

ВСУ ударили по Белгородской области – четверо пострадавших - РИА Новости Крым, 29.05.2023

ВСУ ударили по Белгородской области – четверо пострадавших

Украинские боевики обстреливают несколько населенных пунктов Белгородской области, пострадали четыре человека, один из них в реанимации. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T12:54

2023-05-29T12:54

2023-05-29T13:28

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

шебекино (город в белгородской области)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129038836_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e0e0235b3132ac67766eab3116990d30.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреливают несколько населенных пунктов Белгородской области, пострадали четыре человека, один из них в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В Шебекино под удар попали два промышленных предприятия. В результате прилета снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.На втором предприятии разрушений и пострадавших нет. Все сотрудники вывезены на безопасное расстояние.Под обстрел попало и село Новая Таволжанка. Здесь повреждена линия электропередачи, - без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское.Также удар нанесен по селу Козинка Грайворонского округа.Ранее четыре района и два городских округа Белгородской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков. В результате один человек погиб, трое пострадали. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую областьГубернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в ШебекиноДрон сбросил взрывное устройство на энергообъект в Белгороде

https://crimea.ria.ru/20230529/123-snaryada-sela-i-goroda-khersonskoy-oblasti-vnov-pod-udarom-vsu-1129039678.html

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, шебекино (город в белгородской области)