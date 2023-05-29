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ВСУ ударили по Белгородской области – четверо пострадавших - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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ВСУ ударили по Белгородской области – четверо пострадавших
ВСУ ударили по Белгородской области – четверо пострадавших - РИА Новости Крым, 29.05.2023
ВСУ ударили по Белгородской области – четверо пострадавших
Украинские боевики обстреливают несколько населенных пунктов Белгородской области, пострадали четыре человека, один из них в реанимации. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T12:54
2023-05-29T13:28
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреливают несколько населенных пунктов Белгородской области, пострадали четыре человека, один из них в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В Шебекино под удар попали два промышленных предприятия. В результате прилета снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.На втором предприятии разрушений и пострадавших нет. Все сотрудники вывезены на безопасное расстояние.Под обстрел попало и село Новая Таволжанка. Здесь повреждена линия электропередачи, - без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское.Также удар нанесен по селу Козинка Грайворонского округа.Ранее четыре района и два городских округа Белгородской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков. В результате один человек погиб, трое пострадали. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую областьГубернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в ШебекиноДрон сбросил взрывное устройство на энергообъект в Белгороде
https://crimea.ria.ru/20230529/123-snaryada-sela-i-goroda-khersonskoy-oblasti-vnov-pod-udarom-vsu-1129039678.html
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, шебекино (город в белгородской области)
ВСУ ударили по Белгородской области – четверо пострадавших

Гладков: в результате удара по Белгородской области пострадали четверо мужчин

12:54 29.05.2023 (обновлено: 13:28 29.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбстрел
Обстрел - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреливают несколько населенных пунктов Белгородской области, пострадали четыре человека, один из них в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Шебекино под удар попали два промышленных предприятия. В результате прилета снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.
"Есть четверо пострадавших - мужчины, сотрудники предприятия. Они доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он в своем Telegram-канале.
На втором предприятии разрушений и пострадавших нет. Все сотрудники вывезены на безопасное расстояние.
Под обстрел попало и село Новая Таволжанка. Здесь повреждена линия электропередачи, - без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское.
Также удар нанесен по селу Козинка Грайворонского округа.
"Есть попадание в здание гостиницы и мойки, в результате чего возник пожар. Все оперативные и аварийные службы работают на месте", - проинформировал губернатор.
Ранее четыре района и два городских округа Белгородской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков. В результате один человек погиб, трое пострадали. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.
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Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)Вячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествияШебекино (город в Белгородской области)
 
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