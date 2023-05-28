https://crimea.ria.ru/20230528/belgorodskaya-oblast-pod-obstrelom-prilety-v-shebekino-i-neskolkikh-selakh-1129030433.html
Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селах
Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селах - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селах
Несколько населенных пунктов Шебекинского округа Белгородской области обстреливают со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T17:22
2023-05-28T17:22
2023-05-28T17:22
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов Шебекинского округа Белгородской области обстреливают со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По информации губернатора, в самом Шебекино осколками снарядов повреждены забор и постройки одного из предприятий, произошло возгорание. Пожарные приступили к тушению. В селе Безлюдовка снаряд попал на территорию базы отдыха. Поврежден один из корпусов, есть задымление. В селе Белянка возле частного дома на парашюте спущен неизвестный предмет. Место оцеплено, работает следственная группа.Ранее в воскресенье атаке подверглось село Новая Таволжанка. Повреждены дома, газопровод и ЛЭП.За минувшие сутки четыре района и два городских округа Белгородской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков. В результате один человек погиб, трое пострадали.Самому интенсивному обстрелу подвергся Шебекинский городской округ, там зафиксировано 103 прилета. На Грайворонский городской округ пришлось 115 минометных снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в ШебекиноВ атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцыДроны и снаряды: Белгородская область вновь под обстрелом
https://crimea.ria.ru/20230527/samyy-tyazhelyy-den-pri-obstrele-shebekino-pogib-muzhchina-i-postradali-deti-1129013884.html
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Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селах
Несколько населенных пунктов Шебекинского округа Белгородской области под обстрелом