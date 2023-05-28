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Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селах - РИА Новости Крым, 28.05.2023
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Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селах
Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селах - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селах
Несколько населенных пунктов Шебекинского округа Белгородской области обстреливают со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T17:22
2023-05-28T17:22
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
украина
россия
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов Шебекинского округа Белгородской области обстреливают со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По информации губернатора, в самом Шебекино осколками снарядов повреждены забор и постройки одного из предприятий, произошло возгорание. Пожарные приступили к тушению. В селе Безлюдовка снаряд попал на территорию базы отдыха. Поврежден один из корпусов, есть задымление. В селе Белянка возле частного дома на парашюте спущен неизвестный предмет. Место оцеплено, работает следственная группа.Ранее в воскресенье атаке подверглось село Новая Таволжанка. Повреждены дома, газопровод и ЛЭП.За минувшие сутки четыре района и два городских округа Белгородской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков. В результате один человек погиб, трое пострадали.Самому интенсивному обстрелу подвергся Шебекинский городской округ, там зафиксировано 103 прилета. На Грайворонский городской округ пришлось 115 минометных снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в ШебекиноВ атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцыДроны и снаряды: Белгородская область вновь под обстрелом
https://crimea.ria.ru/20230527/samyy-tyazhelyy-den-pri-obstrele-shebekino-pogib-muzhchina-i-postradali-deti-1129013884.html
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), украина, россия, новости, происшествия
Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селах

Несколько населенных пунктов Шебекинского округа Белгородской области под обстрелом

17:22 28.05.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрелы в Белгородской области
Обстрелы в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов Шебекинского округа Белгородской области обстреливают со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Под обстрелом ВСУ находятся сразу несколько населенных пунктов Шебекинского округа. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, в самом Шебекино осколками снарядов повреждены забор и постройки одного из предприятий, произошло возгорание. Пожарные приступили к тушению.
В селе Безлюдовка снаряд попал на территорию базы отдыха. Поврежден один из корпусов, есть задымление.
В селе Белянка возле частного дома на парашюте спущен неизвестный предмет. Место оцеплено, работает следственная группа.
Ранее в воскресенье атаке подверглось село Новая Таволжанка. Повреждены дома, газопровод и ЛЭП.
За минувшие сутки четыре района и два городских округа Белгородской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков. В результате один человек погиб, трое пострадали.
Самому интенсивному обстрелу подвергся Шебекинский городской округ, там зафиксировано 103 прилета. На Грайворонский городской округ пришлось 115 минометных снарядов.
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