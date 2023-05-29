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Что стоит за угрозами главы ГУР Буданова "ответить" России – эксперт - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230529/chto-stoit-za-ugrozami-glavy-gur-budanova-otvetit-rossii--ekspert-1129062262.html
Что стоит за угрозами главы ГУР Буданова "ответить" России – эксперт
Что стоит за угрозами главы ГУР Буданова "ответить" России – эксперт - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Что стоит за угрозами главы ГУР Буданова "ответить" России – эксперт
На фоне борьбы военной верхушки Киева за должность главкома, которую пока еще занимает Валерий Залужный, угрозы главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T19:19
2023-05-29T19:19
эксклюзивы риа новости крым
украина
россия
сво
крым
александр хроленко
главное управление разведки украины (гур)
кирилл буданов
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. На фоне борьбы военной верхушки Киева за должность главкома, которую пока еще занимает Валерий Залужный, угрозы главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова нанести России "ответный удар" не что иное, как желание лишний раз "громогласно напомнить о себе". Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.29 мая в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью Вооруженные силы нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины высокоточным оружием воздушного базирования большой дальности, поразив командные пункты и авиатехнику противника.После чего руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ответ Украины на это не заставит себя долго ждать. По мнению Хроленко, заявление Буданова – второго после президента Зеленского киевского лицедея – "из разряда психологической войны", в которой главное – публично заявить. Это особенно важно теперь, когда "военная верхушка на Украине озабочена борьбой за власть".Кроме того, угрозы ответного удара сильно напоминают обещания контрнаступления, для которого нужны силы и средства, а их нет. Тем временем Вооруженные силы России продолжают поступательную работу по уничтожению важнейших для ВСУ объектов."Мы видим в последние десять суток значительную активизацию российских высокоточных ударов от линии боевого соприкосновения на всю глубину оперативного тыла противника. То есть сокрушаются арсеналы, склады, боевая техника, резервы ВСУ, портовая инфраструктура, узлы связи и боевого управления, транспортно-логистические узлы вплоть до Львова и западной границы Украины. То, что этого не "светят" на Украине, не означает, что этого нет. Ежесуточно российские силы поражают десятки важнейших целей, уничтожают сотни тонн боеприпасов", – отметил Хроленко.Он подчеркнул, что ГУР может ответить разве что срежиссированной вылазкой ДРГ для съемок очередного пиар-ролика для западной и украинской аудиторий и быстрым возвращением боевиков обратно за границу России. В этой связи "комментировать театрализованные выступления Буданова" в принципе излишние, заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбиты командный пункт ВСУ и ангар с техникой: ход спецоперацииЗапад поддерживает желание Киева устроить геноцид в Крыму – ЛавровВС России нанесли мощный удар по аэродромам Украины
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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украина, россия, сво, крым, александр хроленко, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, вооруженные силы россии, мнения
Что стоит за угрозами главы ГУР Буданова "ответить" России – эксперт

Хроленко: угрозы Буданова в адрес России – пиар с расчетом на должность главкома ВСУ

19:19 29.05.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭкипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. На фоне борьбы военной верхушки Киева за должность главкома, которую пока еще занимает Валерий Залужный, угрозы главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова нанести России "ответный удар" не что иное, как желание лишний раз "громогласно напомнить о себе". Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.
29 мая в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью Вооруженные силы нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины высокоточным оружием воздушного базирования большой дальности, поразив командные пункты и авиатехнику противника.
После чего руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ответ Украины на это не заставит себя долго ждать.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
25 мая, 20:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как влияет ранение Залужного на контрнаступление ВСУ - эксперт
По мнению Хроленко, заявление Буданова – второго после президента Зеленского киевского лицедея – "из разряда психологической войны", в которой главное – публично заявить. Это особенно важно теперь, когда "военная верхушка на Украине озабочена борьбой за власть".
"Поскольку положение Валерия Залужного неоднозначно – я имею в виду его физическое состояние после то ли ранения, то ли контузии, – и идет борьба за власть, на этом фоне, стремятся получить должность главнокомандующего в перспективе. Ну как было не выступить Буданову и громогласно не напомнить о себе, великом и ужасном. Очень уж он манерный, пытается все время на публику сыграть какую-то роль, на эпатаж", – сказал Хроленко.
Кроме того, угрозы ответного удара сильно напоминают обещания контрнаступления, для которого нужны силы и средства, а их нет. Тем временем Вооруженные силы России продолжают поступательную работу по уничтожению важнейших для ВСУ объектов.
"Мы видим в последние десять суток значительную активизацию российских высокоточных ударов от линии боевого соприкосновения на всю глубину оперативного тыла противника. То есть сокрушаются арсеналы, склады, боевая техника, резервы ВСУ, портовая инфраструктура, узлы связи и боевого управления, транспортно-логистические узлы вплоть до Львова и западной границы Украины. То, что этого не "светят" на Украине, не означает, что этого нет. Ежесуточно российские силы поражают десятки важнейших целей, уничтожают сотни тонн боеприпасов", – отметил Хроленко.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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Он подчеркнул, что ГУР может ответить разве что срежиссированной вылазкой ДРГ для съемок очередного пиар-ролика для западной и украинской аудиторий и быстрым возвращением боевиков обратно за границу России. В этой связи "комментировать театрализованные выступления Буданова" в принципе излишние, заключил эксперт.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаРоссияСВОКрымАлександр ХроленкоГлавное управление разведки Украины (ГУР)Кирилл БудановВСУ (Вооруженные силы Украины)Контрнаступление ВСУВооруженные силы РоссииМнения
 
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