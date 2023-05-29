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Буданов заявил о скором ответе на ракетные удары России
Буданов заявил о скором ответе на ракетные удары России - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Буданов заявил о скором ответе на ракетные удары России
Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T17:15
2023-05-29T17:15
2023-05-29T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары."Наш ответ не замедлит. Скоро все все увидят", - написал он в своем Telegram-канале.Минобороны России сообщили, что в ночь на понедельник Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по украинским аэродромам. Российские военные поразили командные пункты, радиолокационные посты, авиационную технику и хранилища с вооружением ВСУ. Цели ударов достигнуты.Аналогичные удары по военным объектам Украины российские силы наносят практически ежедневно с осени прошлого года, когда Киев устроил теракт на Крымском мосту. Тогда погибли четыре человека. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Сегодня ночью она звучала по всей Украине. В Одессе в результате прилетов повреждены объекты портовой инфраструктуры. А в Хмельницкой области удар нанесен по военному объекту - выведено из строя пять единиц авиатехники и взлетно-посадочная полоса. Также неспокойно было в Винницкой, Полтавской, Львовской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов прогремела в Киеве, Одессе и других городах УкраиныМощный удар по Хмельницкому: разбиты пять единиц авиатехники и ВППРоссийские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве
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украина, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, в мире, россия, сво, новости, безопасность
Буданов заявил о скором ответе на ракетные удары России
Глава ГУР Украины Буданов пригрозил России ответом на ракетные удары
17:15 29.05.2023 (обновлено: 17:52 29.05.2023)