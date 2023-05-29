https://crimea.ria.ru/20230529/moschnyy-udar-po-khmelnitskomu-razbity-pyat-edinits-aviatekhniki-i-vpp-1129036791.html

Мощный удар по Хмельницкому: разбиты пять единиц авиатехники и ВПП

Мощный удар по Хмельницкому: разбиты пять единиц авиатехники и ВПП - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Мощный удар по Хмельницкому: разбиты пять единиц авиатехники и ВПП

В Хмельницкой области в результате ночного удара поврежден военный объект, выведено из строя пять единиц авиатехники. Об этом сообщает Хмельницкая областная... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T10:22

2023-05-29T10:22

2023-05-29T11:41

хмельницкий

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вооруженные силы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Хмельницкой области в результате ночного удара поврежден военный объект, выведено из строя пять единиц авиатехники. Об этом сообщает Хмельницкая областная администрация.Также повреждена взлетно-посадочная полоса. По словам местных властей, там начаты восстановительные работы. Данные о пострадавших уточняются.Мощные взрывы прогремели в ночь на понедельник в Киеве и других городах Украины. В Одессе в результате прилетов повреждены объекты портовой инфраструктуры. Также неспокойно было в Винницкой, Полтавской, Львовской областях. На всей территории страны несколько часов действовала воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сверхтяжелая ночь": сильные взрывы прогремели в городах УкраиныНочные удары по инфраструктуре Украины – что известноГрупповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве

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хмельницкий, сво, вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), украина, взрыв, новости