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Мощный удар по Хмельницкому: разбиты пять единиц авиатехники и ВПП - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Мощный удар по Хмельницкому: разбиты пять единиц авиатехники и ВПП
Мощный удар по Хмельницкому: разбиты пять единиц авиатехники и ВПП - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Мощный удар по Хмельницкому: разбиты пять единиц авиатехники и ВПП
В Хмельницкой области в результате ночного удара поврежден военный объект, выведено из строя пять единиц авиатехники. Об этом сообщает Хмельницкая областная... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T10:22
2023-05-29T11:41
хмельницкий
сво
вооруженные силы россии
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
украина
взрыв
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Хмельницкой области в результате ночного удара поврежден военный объект, выведено из строя пять единиц авиатехники. Об этом сообщает Хмельницкая областная администрация.Также повреждена взлетно-посадочная полоса. По словам местных властей, там начаты восстановительные работы. Данные о пострадавших уточняются.Мощные взрывы прогремели в ночь на понедельник в Киеве и других городах Украины. В Одессе в результате прилетов повреждены объекты портовой инфраструктуры. Также неспокойно было в Винницкой, Полтавской, Львовской областях. На всей территории страны несколько часов действовала воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сверхтяжелая ночь": сильные взрывы прогремели в городах УкраиныНочные удары по инфраструктуре Украины – что известноГрупповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве
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хмельницкий, сво, вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), украина, взрыв, новости
Мощный удар по Хмельницкому: разбиты пять единиц авиатехники и ВПП

Удар нанесен по военному объекту в Хмельницком - разбита авиатехника и взлетная полоса

10:22 29.05.2023 (обновлено: 11:41 29.05.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБрошенный ВСУ гаубичный дивизион в Бердянске
Брошенный ВСУ гаубичный дивизион в Бердянске - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Хмельницкой области в результате ночного удара поврежден военный объект, выведено из строя пять единиц авиатехники. Об этом сообщает Хмельницкая областная администрация.
"Ночью были удары по объектам Хмельницкой области. Один из них – военный. На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Выведено из строя пять летательных аппаратов, - говорится в Telegram-канале администрации.
Также повреждена взлетно-посадочная полоса. По словам местных властей, там начаты восстановительные работы. Данные о пострадавших уточняются.
Мощные взрывы прогремели в ночь на понедельник в Киеве и других городах Украины. В Одессе в результате прилетов повреждены объекты портовой инфраструктуры. Также неспокойно было в Винницкой, Полтавской, Львовской областях. На всей территории страны несколько часов действовала воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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