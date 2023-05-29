Рейтинг@Mail.ru
Серия взрывов прогремела в Киеве, Одессе и других городах Украины - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230529/seriya-vzryvov-progremela-v-kieve-odesse-i-drugikh-gorodakh-ukrainy-1129036047.html
Серия взрывов прогремела в Киеве, Одессе и других городах Украины
Серия взрывов прогремела в Киеве, Одессе и других городах Украины - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Серия взрывов прогремела в Киеве, Одессе и других городах Украины
Сильные взрывы прогремели в ночь на понедельник в Киеве, Одессе и других городах Украины, есть повреждения объектов инфраструктуры. Об этом сообщают украинские... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T09:40
2023-05-29T09:43
украина
происшествия
киев
одесса
полтава
винницкая область
винница
хмельницкий
львовская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127431466_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_86b2dd5c38e978a9b918e26ebdb5cffa.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Сильные взрывы прогремели в ночь на понедельник в Киеве, Одессе и других городах Украины, есть повреждения объектов инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти и местные СМИ.Взрывы в КиевеМощные взрывы раздались в украинской столице около трех часов ночи. Мэр Виталий Кличко сообщил об ударах по Голосеевскому, Подольскому, Святошинскому районам Киева. По его словам, пострадавших нет."В Святошинском районе, где упали обломки, спасатели ликвидируют пожар, - написал он в своем Telegram-канале. - На всех местах вызовов, куда уехали столичные медики, пострадавших нет".Удары по ОдессеО повреждении объектов портовой инфраструктуры сообщили в военной администрации Одесской области."Тревожная ночь, почти четыре часа была ракетная опасность. По данным военных, есть попадания обломков по объектам портовой инфраструктуры. Сейчас последствия этой ночной атаки уточняются", - сообщил советник главы военной администрации региона Сергей Братчук на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Взрывы в ПолтавеНа Полтавщине ночью тоже было громко. Глава обладминистрации Дмитрий Лунин объяснил звуки взрывов работой украинской противовоздушной обороны."Неспокойная ночь на Полтавщине. В небе над нашей областью противовоздушная оборона сбила две ракеты и БПЛА. По состоянию на утро сообщений о разрушении не поступало", - сообщил он в своих соцсетях.Об атаках на военные объекты ВСУ и объекты критической инфраструктуры Украины сообщил и глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов. Взрывы также звучали в Хмельницкой и Львовской областях. На всей территории страны несколько часов действовала воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве и других городах Украины прогремели мощные взрывыСильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах УкраиныРоссийские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве
https://crimea.ria.ru/20230526/rossiyskie-voennye-raketnym-udarom-unichtozhili-sklady-boepripasov-vsu-1128989542.html
https://crimea.ria.ru/20230526/sverkhtyazhelaya-noch-silnye-vzryvy-progremeli-v-gorodakh-ukrainy-1128971600.html
украина
киев
одесса
полтава
винницкая область
винница
хмельницкий
львовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127431466_82:0:1221:854_1920x0_80_0_0_4beae7a250b92ceca51a802fff5b8318.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, происшествия, киев, одесса, полтава, винницкая область, винница, хмельницкий, львовская область, новости
Серия взрывов прогремела в Киеве, Одессе и других городах Украины

Мощные взрывы прогремели ночью в Киеве, Одессе и других городах Украины

09:40 29.05.2023 (обновлено: 09:43 29.05.2023)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныМЧС Украины во время ликвидации пожара
МЧС Украины во время ликвидации пожара
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Сильные взрывы прогремели в ночь на понедельник в Киеве, Одессе и других городах Украины, есть повреждения объектов инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти и местные СМИ.

Взрывы в Киеве

Мощные взрывы раздались в украинской столице около трех часов ночи. Мэр Виталий Кличко сообщил об ударах по Голосеевскому, Подольскому, Святошинскому районам Киева. По его словам, пострадавших нет.
"В Святошинском районе, где упали обломки, спасатели ликвидируют пожар, - написал он в своем Telegram-канале. - На всех местах вызовов, куда уехали столичные медики, пострадавших нет".
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
26 мая, 15:17
Российские военные ракетным ударом уничтожили склады боеприпасов ВСУ

Удары по Одессе

О повреждении объектов портовой инфраструктуры сообщили в военной администрации Одесской области.
"Тревожная ночь, почти четыре часа была ракетная опасность. По данным военных, есть попадания обломков по объектам портовой инфраструктуры. Сейчас последствия этой ночной атаки уточняются", - сообщил советник главы военной администрации региона Сергей Братчук на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Взрывы в Полтаве

На Полтавщине ночью тоже было громко. Глава обладминистрации Дмитрий Лунин объяснил звуки взрывов работой украинской противовоздушной обороны.
"Неспокойная ночь на Полтавщине. В небе над нашей областью противовоздушная оборона сбила две ракеты и БПЛА. По состоянию на утро сообщений о разрушении не поступало", - сообщил он в своих соцсетях.
Об атаках на военные объекты ВСУ и объекты критической инфраструктуры Украины сообщил и глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов. Взрывы также звучали в Хмельницкой и Львовской областях. На всей территории страны несколько часов действовала воздушная тревога.
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
26 мая, 09:41
"Сверхтяжелая ночь": сильные взрывы прогремели в городах Украины
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Киеве и других городах Украины прогремели мощные взрывы
Сильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах Украины
Российские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве
 
УкраинаПроисшествияКиевОдессаПолтаваВинницкая областьВинницаХмельницкийЛьвовская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:40Серия взрывов прогремела в Киеве, Одессе и других городах Украины
08:50Массовое ДТП на Кубани: в аварии с шестью авто пострадали два человека
08:14Убивали, воровали и просто работали: документы СМЕРШ о предателях в Крыму
07:48Почему F-16 не помогут Украине в зоне СВО – американские эксперты
07:31Остаться легендой: к 70-летию Александра Абдулова
07:01Работать надо меньше: эксперт оценил инициативу введения шестидневки
00:01Дождь, гроза и туман: прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 29 мая
23:01Турция выбрала президента
21:54Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах
21:04Эрдоган спел "победную песню"
20:15Эрдоган vs Кылычдароглу: ЦИК Турции назвала лидера
19:55Главные события и заявления дня: 28 мая
19:04Штормовое предупреждение на Кубани продлили на три дня
18:38Выборы в Турции: сколько голосов набирают Эрдоган и Кылычдароглу
18:25"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали
18:02Дожди задержатся в Крыму – прогноз погоды на неделю
17:37В Турции завершилось голосование на выборах президента
17:22Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селах
17:02В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы
Лента новостейМолния