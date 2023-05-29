https://crimea.ria.ru/20230529/seriya-vzryvov-progremela-v-kieve-odesse-i-drugikh-gorodakh-ukrainy-1129036047.html

Серия взрывов прогремела в Киеве, Одессе и других городах Украины

Серия взрывов прогремела в Киеве, Одессе и других городах Украины - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Серия взрывов прогремела в Киеве, Одессе и других городах Украины

Сильные взрывы прогремели в ночь на понедельник в Киеве, Одессе и других городах Украины, есть повреждения объектов инфраструктуры. Об этом сообщают украинские... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T09:40

2023-05-29T09:40

2023-05-29T09:43

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Сильные взрывы прогремели в ночь на понедельник в Киеве, Одессе и других городах Украины, есть повреждения объектов инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти и местные СМИ.Взрывы в КиевеМощные взрывы раздались в украинской столице около трех часов ночи. Мэр Виталий Кличко сообщил об ударах по Голосеевскому, Подольскому, Святошинскому районам Киева. По его словам, пострадавших нет."В Святошинском районе, где упали обломки, спасатели ликвидируют пожар, - написал он в своем Telegram-канале. - На всех местах вызовов, куда уехали столичные медики, пострадавших нет".Удары по ОдессеО повреждении объектов портовой инфраструктуры сообщили в военной администрации Одесской области."Тревожная ночь, почти четыре часа была ракетная опасность. По данным военных, есть попадания обломков по объектам портовой инфраструктуры. Сейчас последствия этой ночной атаки уточняются", - сообщил советник главы военной администрации региона Сергей Братчук на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Взрывы в ПолтавеНа Полтавщине ночью тоже было громко. Глава обладминистрации Дмитрий Лунин объяснил звуки взрывов работой украинской противовоздушной обороны."Неспокойная ночь на Полтавщине. В небе над нашей областью противовоздушная оборона сбила две ракеты и БПЛА. По состоянию на утро сообщений о разрушении не поступало", - сообщил он в своих соцсетях.Об атаках на военные объекты ВСУ и объекты критической инфраструктуры Украины сообщил и глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов. Взрывы также звучали в Хмельницкой и Львовской областях. На всей территории страны несколько часов действовала воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве и других городах Украины прогремели мощные взрывыСильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах УкраиныРоссийские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве

https://crimea.ria.ru/20230526/rossiyskie-voennye-raketnym-udarom-unichtozhili-sklady-boepripasov-vsu-1128989542.html

https://crimea.ria.ru/20230526/sverkhtyazhelaya-noch-silnye-vzryvy-progremeli-v-gorodakh-ukrainy-1128971600.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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