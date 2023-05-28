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В Киеве и других городах Украины прогремели мощные взрывы - РИА Новости Крым, 28.05.2023
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В Киеве и других городах Украины прогремели мощные взрывы
В Киеве и других городах Украины прогремели мощные взрывы - РИА Новости Крым, 28.05.2023
В Киеве и других городах Украины прогремели мощные взрывы
Ночью на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве. Взрывы также были слышны в... РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T08:55
2023-05-28T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Ночью на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве. Взрывы также были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе в результате пожара после серии взрывов в городе.Есть повреждения в городе Никополь Днепропетровской области, сообщил в воскресенье глава областной администрации Сергей Лысак.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей странеЧитайте также на РИА Новости Крым:В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывыСильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах УкраиныРоссийские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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сво, украина, армия и флот, новости, взрыв, киев, харьков, винница, житомир, виталий кличко
В Киеве и других городах Украины прогремели мощные взрывы

Мощные взрывы в украинских городах: где было громко в ночь на воскресенье

08:55 28.05.2023 (обновлено: 09:52 28.05.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракет "Калибр". Архивное фото
Запуск ракет Калибр. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Ночью на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве. Взрывы также были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины.
Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе в результате пожара после серии взрывов в городе.
"В Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 квадратных метров. Разрушение строительных конструкций - на общей площади 1 тысячи квадратных метров... Горит крыша здания трехэтажного складского помещения", - написал Кличко в своем телеграм-канале.
Есть повреждения в городе Никополь Днепропетровской области, сообщил в воскресенье глава областной администрации Сергей Лысак.
"Повреждены газопровод, линия электропередачи в Никополе", - написал Лысак в своем телеграм-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране
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СВОУкраинаАрмия и флотНовостиВзрывКиевХарьковВинницаЖитомирВиталий Кличко
 
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