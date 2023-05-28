https://crimea.ria.ru/20230528/v-kieve-i-drugikh-gorodakh-ukrainy-progremeli-moschnye-vzryvy-1129018370.html

В Киеве и других городах Украины прогремели мощные взрывы

В Киеве и других городах Украины прогремели мощные взрывы - РИА Новости Крым, 28.05.2023

В Киеве и других городах Украины прогремели мощные взрывы

Ночью на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве. Взрывы также были слышны в... РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T08:55

2023-05-28T08:55

2023-05-28T09:52

сво

украина

армия и флот

новости

взрыв

киев

харьков

винница

житомир

виталий кличко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111601/52/1116015202_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b15978b12e26ba628c72f51ab9367bff.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Ночью на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве. Взрывы также были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе в результате пожара после серии взрывов в городе.Есть повреждения в городе Никополь Днепропетровской области, сообщил в воскресенье глава областной администрации Сергей Лысак.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей странеЧитайте также на РИА Новости Крым:В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывыСильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах УкраиныРоссийские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве

украина

киев

харьков

винница

житомир

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, украина, армия и флот, новости, взрыв, киев, харьков, винница, житомир, виталий кличко