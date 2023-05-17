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Российские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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Российские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве
Российские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Российские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве
Во вторник, 16 мая, российские войска полностью уничтожили пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киеве. Об этом... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T21:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Во вторник, 16 мая, российские войска полностью уничтожили пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киеве. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, была поражена многофункциональная радиолокационная станция.Ранее в Минобороны сообщили о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов Украины в Николаеве. Цели были достигнуты, назначенный объект поражен. Кроме того, накануне российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и западной военной техники. Все цели достигнуты.Как сообщалось, в ночь на вторник мощные взрывы прогремели в нескольких районах Киева и других городах Украины, зафиксированы прилеты по инфраструктуре. В военно-гражданской администрации украинской столицы заявили об "исключительной по своей плотности атаке".Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в НиколаевеРоссийский "Кинжал" уничтожил в Киеве американский PatriotПолитолог связал загрузку "Ярса" с возможной поставкой Киеву ЗРК Patriot
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министерство обороны рф, сво, россия, украина, поставки западного оружия украине, новости
Российские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве

Минобороны: армия России поразила "Кинжалами" 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве

21:15 17.05.2023 (обновлено: 21:22 17.05.2023)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Кинжал"
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Во вторник, 16 мая, российские войска полностью уничтожили пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киеве. Об этом сообщает Минобороны.
Кроме того, была поражена многофункциональная радиолокационная станция.
"По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - сказано в сообщении оборонного ведомства в Telegram.
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Ранее в Минобороны сообщили о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов Украины в Николаеве. Цели были достигнуты, назначенный объект поражен. Кроме того, накануне российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и западной военной техники. Все цели достигнуты.
Как сообщалось, в ночь на вторник мощные взрывы прогремели в нескольких районах Киева и других городах Украины, зафиксированы прилеты по инфраструктуре. В военно-гражданской администрации украинской столицы заявили об "исключительной по своей плотности атаке".
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