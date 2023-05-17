https://crimea.ria.ru/20230517/rossiyskie-kinzhaly-unichtozhili-pyat-puskovykh-ustanovok-zrk-patriot-1128789571.html
Российские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве
Российские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Российские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве
Во вторник, 16 мая, российские войска полностью уничтожили пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киеве. Об этом... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T21:15
2023-05-17T21:15
2023-05-17T21:22
министерство обороны рф
сво
россия
украина
поставки западного оружия украине
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_71586f72d9223f4c15f377cc38558ae1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Во вторник, 16 мая, российские войска полностью уничтожили пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киеве. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, была поражена многофункциональная радиолокационная станция.Ранее в Минобороны сообщили о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов Украины в Николаеве. Цели были достигнуты, назначенный объект поражен. Кроме того, накануне российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и западной военной техники. Все цели достигнуты.Как сообщалось, в ночь на вторник мощные взрывы прогремели в нескольких районах Киева и других городах Украины, зафиксированы прилеты по инфраструктуре. В военно-гражданской администрации украинской столицы заявили об "исключительной по своей плотности атаке".Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в НиколаевеРоссийский "Кинжал" уничтожил в Киеве американский PatriotПолитолог связал загрузку "Ярса" с возможной поставкой Киеву ЗРК Patriot
https://crimea.ria.ru/20230309/patriot-ne-pomozhet-ukraine--priznanie-belogo-doma-1127440181.html
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_566:0:2698:1599_1920x0_80_0_0_714492d6fc2388cab92d94292c5b1f17.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, сво, россия, украина, поставки западного оружия украине, новости
Российские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве
Минобороны: армия России поразила "Кинжалами" 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве
21:15 17.05.2023 (обновлено: 21:22 17.05.2023)