https://crimea.ria.ru/20230517/rossiyskie-kinzhaly-unichtozhili-pyat-puskovykh-ustanovok-zrk-patriot-1128789571.html

Российские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве

Российские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Российские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве

Во вторник, 16 мая, российские войска полностью уничтожили пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киеве. Об этом... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T21:15

2023-05-17T21:15

2023-05-17T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Во вторник, 16 мая, российские войска полностью уничтожили пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киеве. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, была поражена многофункциональная радиолокационная станция.Ранее в Минобороны сообщили о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов Украины в Николаеве. Цели были достигнуты, назначенный объект поражен. Кроме того, накануне российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и западной военной техники. Все цели достигнуты.Как сообщалось, в ночь на вторник мощные взрывы прогремели в нескольких районах Киева и других городах Украины, зафиксированы прилеты по инфраструктуре. В военно-гражданской администрации украинской столицы заявили об "исключительной по своей плотности атаке".Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в НиколаевеРоссийский "Кинжал" уничтожил в Киеве американский PatriotПолитолог связал загрузку "Ярса" с возможной поставкой Киеву ЗРК Patriot

https://crimea.ria.ru/20230309/patriot-ne-pomozhet-ukraine--priznanie-belogo-doma-1127440181.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, россия, украина, поставки западного оружия украине, новости