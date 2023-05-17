https://crimea.ria.ru/20230517/gruppovoy-raketnyy-udar-nanesen-po-skladu-boepripasov-vsu-v-nikolaeve-1128774874.html

Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве

Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве

Вооруженные силы России ночью нанесли групповой ракетный удар по крупному складу боеприпасов Украины в Николаеве, цели достигнуты. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T14:46

2023-05-17T14:46

2023-05-17T14:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ночью нанесли групповой ракетный удар по крупному складу боеприпасов Украины в Николаеве, цели достигнуты. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цели удара достигнуты, назначенный объект поражен, подчеркнули в Минобороны.Накануне российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и западной военной техники. Все цели достигнуты.Как сообщалось, в ночь на вторник мощные взрывы прогремели в нескольких районах Киева и других городах Украины, зафиксированы прилеты по инфраструктуре. В военно-гражданской администрации украинской столицы заявили об "исключительной по своей плотности атаке".Читайте также на РИА Новости Крым:В России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперацииРоссийская ПВО сбила пять американских ракетС верным другом на броне: как собака воюет в расчете "Урагана"

https://crimea.ria.ru/20230516/rossiyskiy-kinzhal-unichtozhil-v-kieve-amerikanskiy-patriot-1128749278.html

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министерство обороны рф, сво, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, украина, николаев