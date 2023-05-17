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Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве
Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве
Вооруженные силы России ночью нанесли групповой ракетный удар по крупному складу боеприпасов Украины в Николаеве, цели достигнуты. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T14:46
2023-05-17T14:46
2023-05-17T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ночью нанесли групповой ракетный удар по крупному складу боеприпасов Украины в Николаеве, цели достигнуты. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цели удара достигнуты, назначенный объект поражен, подчеркнули в Минобороны.Накануне российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и западной военной техники. Все цели достигнуты.Как сообщалось, в ночь на вторник мощные взрывы прогремели в нескольких районах Киева и других городах Украины, зафиксированы прилеты по инфраструктуре. В военно-гражданской администрации украинской столицы заявили об "исключительной по своей плотности атаке".Читайте также на РИА Новости Крым:В России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперацииРоссийская ПВО сбила пять американских ракетС верным другом на броне: как собака воюет в расчете "Урагана"
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, сво, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, украина, николаев
Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве
Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве
14:46 17.05.2023 (обновлено: 14:51 17.05.2023)