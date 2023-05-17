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Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве
Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве
Вооруженные силы России ночью нанесли групповой ракетный удар по крупному складу боеприпасов Украины в Николаеве, цели достигнуты. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T14:46
2023-05-17T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ночью нанесли групповой ракетный удар по крупному складу боеприпасов Украины в Николаеве, цели достигнуты. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цели удара достигнуты, назначенный объект поражен, подчеркнули в Минобороны.Накануне российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и западной военной техники. Все цели достигнуты.Как сообщалось, в ночь на вторник мощные взрывы прогремели в нескольких районах Киева и других городах Украины, зафиксированы прилеты по инфраструктуре. В военно-гражданской администрации украинской столицы заявили об "исключительной по своей плотности атаке".Читайте также на РИА Новости Крым:В России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперацииРоссийская ПВО сбила пять американских ракетС верным другом на броне: как собака воюет в расчете "Урагана"
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министерство обороны рф, сво, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, украина, николаев
Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве

Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве

14:46 17.05.2023 (обновлено: 14:51 17.05.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкТренировки по управлению стратегическими силами
Тренировки по управлению стратегическими силами
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ночью нанесли групповой ракетный удар по крупному складу боеприпасов Украины в Николаеве, цели достигнуты. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев", - говорится в сообщении ведомства.
Цели удара достигнуты, назначенный объект поражен, подчеркнули в Минобороны.
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Накануне российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и западной военной техники. Все цели достигнуты.
Как сообщалось, в ночь на вторник мощные взрывы прогремели в нескольких районах Киева и других городах Украины, зафиксированы прилеты по инфраструктуре. В военно-гражданской администрации украинской столицы заявили об "исключительной по своей плотности атаке".
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