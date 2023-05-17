https://crimea.ria.ru/20230517/rossiyskaya-pvo-sbila-pyat-amerikanskikh-raket-1128767225.html

Российская ПВО сбила пять американских ракет

Российская ПВО сбила пять американских ракет - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Российская ПВО сбила пять американских ракет

Пять ракет производства США уничтожены на Южнодонецком направлении российскими системами противовоздушной обороны. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T08:53

2023-05-17T08:53

2023-05-17T09:04

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Пять ракет производства США уничтожены на Южнодонецком направлении российскими системами противовоздушной обороны. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" полковника Александра Гордеева сообщает РИА Новости.Кроме того, воздушная разведка выявила мобильную группу ВСУ на пикапах южнее Водяного. Один из автомобилей удалось уничтожить из самоходных артиллерийских установок "Акация".Во Времевке расчеты минометов "Тюльпан" ликвидировали пункт временной дислокации украинских сил. А около Вольного Поля артиллерия поразила станцию радиоэлектронной борьбы противника "Нота". Помимо этого, системы ПВО сбили дроны "Фурия" и "Лелека"."На Запорожском направлении расчетами орудий "Гиацинт" уничтожен пикап с боевиками в районе населенного пункта Каменское. Высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожены самоходные артиллерийские установки противника: "Акация" в районе Гуляйполя, "Гвоздика" в районе Червоной Криницы и минометный расчет в районе Луговского", — добавил Александр Гордеев.Как сообщалось, за минувшие сутки потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции превысили 500 человек. Больше всего военнослужащих и наемников ликвидировано на Донецком направлении – за минувший день Киев потерял здесь около 215 человек и значительное количество военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар нанесен по позициям ВСУ – что известноРоссийская ПВО перехватила семь дальнобойных ракет Storm ShadowРоссийские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на Украине

https://crimea.ria.ru/20230517/s-vernym-drugom-na-brone-kak-sobaka-voyuet-v-raschete-uragana-1128765578.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пво, армия и флот, поставки западного оружия украине, оружие, новости