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Безвозвратные потери Украины в зоне СВО за сутки превысили 500 человек
Безвозвратные потери Украины в зоне СВО за сутки превысили 500 человек - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Безвозвратные потери Украины в зоне СВО за сутки превысили 500 человек
Безвозвратные потери противника в зоне проведения ВС РФ специальной военной операции за сутки превысили 500 человек, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T14:25
2023-05-16T14:25
2023-05-16T14:42
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
сво
армия и флот
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Безвозвратные потери противника в зоне проведения ВС РФ специальной военной операции за сутки превысили 500 человек, сообщили в Минобороны России.Донецкое направлениеСамые крупные потери враг несет на Донецком направлении, где за сутки ликвидировано до 215-ти украинских военнослужащих, сообщили в ведомстве.Также у Красного за минувшие сутки авиаударом разрушен автомобильный путепровод, по которому ВСУ осуществляли переброску подкреплений в Артемовск, в западных кварталах города штурмовые отряды при поддержке подразделений "Южной" группировки войск продолжают наступление.Южно-Донецкое и Запорожское направленияПо данным военного ведомства, за сутки на данных направлениях потери противника составили около 135-ти украинских военнослужащих.Также противник потерял здесь две гаубицы "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Акация" и три автомобиля.Кроме того, в районе села Урожайное в ДНР пресечены действия украинской ДРГ.Красно-Лиманское, Купянское и Херсонское направленияНа Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва (ЛНР), а также Григоровка (ДНР).За сутки на данном направлении уничтожено до 65-ти военнослужащих ВСУ.На Купянском направлении потери противника составили около 60-ти военнослужащих. Еще порядка 25 ликвидированы на Херсонском направлении.Всего с начала проведения СВО российская армия уничтожила: 427 самолетов, 233 вертолета, 4 178 БПЛА, 422 зенитных ракетных комплекса, 9 176 танков и прочих боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин РСЗО, 4 828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 233 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар нанесен по позициям ВСУ – что известно Российская ПВО перехватила семь дальнобойных ракет Storm ShadowСтарший лейтенант Илья Баганов 10 часов продолжал бой в подорванном танке
https://crimea.ria.ru/20230516/massirovannyy-udar-po-pozitsiyam-vsu--chto-izvestno-1128748084.html
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сво, армия и флот, украина, россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Безвозвратные потери противника в зоне проведения ВС РФ специальной военной операции за сутки превысили 500 человек, сообщили в Минобороны России.
Донецкое направление
Самые крупные потери враг несет на Донецком направлении, где за сутки ликвидировано до 215-ти украинских военнослужащих, сообщили в ведомстве.
"Наиболее сложная обстановка складывалась в районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено десять атак со стороны ВСУ. В ходе ожесточенных боев уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также два бронетранспортера", – уточнили в Минобороны.
Также у Красного за минувшие сутки авиаударом разрушен автомобильный путепровод, по которому ВСУ осуществляли переброску подкреплений в Артемовск, в западных кварталах города штурмовые отряды при поддержке подразделений "Южной" группировки войск продолжают наступление.
Южно-Донецкое и Запорожское направления
По данным военного ведомства, за сутки на данных направлениях потери противника составили около 135-ти украинских военнослужащих.
Также противник потерял здесь две гаубицы "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Акация" и три автомобиля.
"Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Шевченко, Великая Новоселка Донецкой народной республики, а также Малиновка, Червоное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области", – уточнили в МО,
Кроме того, в районе села Урожайное в ДНР пресечены действия украинской ДРГ.
Красно-Лиманское, Купянское и Херсонское направления
На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва (ЛНР), а также Григоровка (ДНР).
За сутки на данном направлении уничтожено до 65-ти военнослужащих ВСУ.
На Купянском направлении потери противника составили около 60-ти военнослужащих. Еще порядка 25 ликвидированы на Херсонском направлении.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах", – заявили в ведомстве.
Всего с начала проведения СВО российская армия уничтожила: 427 самолетов, 233 вертолета, 4 178 БПЛА, 422 зенитных ракетных комплекса, 9 176 танков и прочих боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин РСЗО, 4 828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 233 единицы специальной военной автомобильной техники.
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