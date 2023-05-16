https://crimea.ria.ru/20230516/bezvozvratnye-poteri-ukrainy-v-zone-svo-za-sutki-prevysili-500-chelovek-1128750409.html

Безвозвратные потери Украины в зоне СВО за сутки превысили 500 человек

Безвозвратные потери Украины в зоне СВО за сутки превысили 500 человек - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Безвозвратные потери Украины в зоне СВО за сутки превысили 500 человек

Безвозвратные потери противника в зоне проведения ВС РФ специальной военной операции за сутки превысили 500 человек, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T14:25

2023-05-16T14:25

2023-05-16T14:42

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

сво

армия и флот

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Безвозвратные потери противника в зоне проведения ВС РФ специальной военной операции за сутки превысили 500 человек, сообщили в Минобороны России.Донецкое направлениеСамые крупные потери враг несет на Донецком направлении, где за сутки ликвидировано до 215-ти украинских военнослужащих, сообщили в ведомстве.Также у Красного за минувшие сутки авиаударом разрушен автомобильный путепровод, по которому ВСУ осуществляли переброску подкреплений в Артемовск, в западных кварталах города штурмовые отряды при поддержке подразделений "Южной" группировки войск продолжают наступление.Южно-Донецкое и Запорожское направленияПо данным военного ведомства, за сутки на данных направлениях потери противника составили около 135-ти украинских военнослужащих.Также противник потерял здесь две гаубицы "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Акация" и три автомобиля.Кроме того, в районе села Урожайное в ДНР пресечены действия украинской ДРГ.Красно-Лиманское, Купянское и Херсонское направленияНа Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва (ЛНР), а также Григоровка (ДНР).За сутки на данном направлении уничтожено до 65-ти военнослужащих ВСУ.На Купянском направлении потери противника составили около 60-ти военнослужащих. Еще порядка 25 ликвидированы на Херсонском направлении.Всего с начала проведения СВО российская армия уничтожила: 427 самолетов, 233 вертолета, 4 178 БПЛА, 422 зенитных ракетных комплекса, 9 176 танков и прочих боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин РСЗО, 4 828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 233 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар нанесен по позициям ВСУ – что известно Российская ПВО перехватила семь дальнобойных ракет Storm ShadowСтарший лейтенант Илья Баганов 10 часов продолжал бой в подорванном танке

https://crimea.ria.ru/20230516/massirovannyy-udar-po-pozitsiyam-vsu--chto-izvestno-1128748084.html

украина

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сво, армия и флот, украина, россия