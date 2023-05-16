https://crimea.ria.ru/20230516/rossiyskaya-pvo-perekhvatila-sem-dalnoboynykh-raket-storm-shadow-1128748874.html

Российская ПВО перехватила семь дальнобойных ракет Storm Shadow

Российская ПВО перехватила семь дальнобойных ракет Storm Shadow - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Российская ПВО перехватила семь дальнобойных ракет Storm Shadow

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, семь снарядов HIMARS и 22 украинских беспилотника. Об этом РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T13:06

2023-05-16T13:06

2023-05-16T13:12

storm shadow

пво

сво

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128068988_0:0:1112:626_1920x0_80_0_0_9cae3950555d26c2f4297c22880e6468.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, семь снарядов HIMARS и 22 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.Всего с начала спецоперации уничтожено 427 украинских военных самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных комплекса, 9176 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10233 единицы специальной военной автомобильной техники.Накануне в Минобороны впервые сообщили о том, что российские системы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету Storm Shadow. Кроме того, силами ПВО уничтожены семь противорадарных ракет HARM, 10 снарядов HIMARS и 21 беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на УкраинеСотни ЗРК и ударных дронов: Великобритания снова даст Киеву оружиеАктивизация ВСУ, но не наступление: Пушилин обрисовал ситуацию на фронте

https://crimea.ria.ru/20230516/massirovannyy-udar-po-pozitsiyam-vsu--chto-izvestno-1128748084.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

storm shadow, пво, сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости