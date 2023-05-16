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Российская ПВО перехватила семь дальнобойных ракет Storm Shadow - РИА Новости Крым, 16.05.2023
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Российская ПВО перехватила семь дальнобойных ракет Storm Shadow
Российская ПВО перехватила семь дальнобойных ракет Storm Shadow - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Российская ПВО перехватила семь дальнобойных ракет Storm Shadow
Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, семь снарядов HIMARS и 22 украинских беспилотника. Об этом РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T13:06
2023-05-16T13:12
storm shadow
пво
сво
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, семь снарядов HIMARS и 22 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.Всего с начала спецоперации уничтожено 427 украинских военных самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных комплекса, 9176 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10233 единицы специальной военной автомобильной техники.Накануне в Минобороны впервые сообщили о том, что российские системы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету Storm Shadow. Кроме того, силами ПВО уничтожены семь противорадарных ракет HARM, 10 снарядов HIMARS и 21 беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на УкраинеСотни ЗРК и ударных дронов: Великобритания снова даст Киеву оружиеАктивизация ВСУ, но не наступление: Пушилин обрисовал ситуацию на фронте
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РИА Новости Крым
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storm shadow, пво, сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Российская ПВО перехватила семь дальнобойных ракет Storm Shadow

Минобороны: российская ПВО за сутки перехватила семь дальнобойных ракет Storm Shadow

13:06 16.05.2023 (обновлено: 13:12 16.05.2023)
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, семь снарядов HIMARS и 22 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.
"Средствами ПВО в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации уничтожено 427 украинских военных самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных комплекса, 9176 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10233 единицы специальной военной автомобильной техники.
Накануне в Минобороны впервые сообщили о том, что российские системы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету Storm Shadow. Кроме того, силами ПВО уничтожены семь противорадарных ракет HARM, 10 снарядов HIMARS и 21 беспилотник.
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