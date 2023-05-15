https://crimea.ria.ru/20230515/aktivizatsiya-vsu-no-ne-nastuplenie-pushilin-obrisoval-situatsiyu-na-fronte-1128722330.html
Активизация ВСУ, но не наступление: Пушилин обрисовал ситуацию на фронте
Активизация ВСУ, но не наступление: Пушилин обрисовал ситуацию на фронте - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Активизация ВСУ, но не наступление: Пушилин обрисовал ситуацию на фронте
Украинские войска активизировались по всей линии фронта, однако это не контрнаступление, а скорее разведка боем. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T10:06
2023-05-15T10:06
2023-05-15T10:07
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Украинские войска активизировались по всей линии фронта, однако это не контрнаступление, а скорее разведка боем. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "России 24".Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем российских сил."В целом ситуация под контролем", - подчеркнул он.Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения армии России отразили многочисленные попытки украинских вооруженных формирований прорвать оборону в Артемовске. Севернее и южнее города противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск, атаки отражены, прорывов обороны не допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки ВСУ прорвать оборону в Артемовске отражены, заявили в МинобороныТри ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУАрмия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе
https://crimea.ria.ru/20230512/bolshe-tysyachi-boevikov-istrebitel-i-25-dronov--poteri-vsu-rastut-1128689277.html
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РИА Новости Крым
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, всу (вооруженные силы украины), сво, новости
Активизация ВСУ, но не наступление: Пушилин обрисовал ситуацию на фронте
Пушилин: ВСУ активизировались по всей линии фронта, но это не контрнаступление
10:06 15.05.2023 (обновлено: 10:07 15.05.2023)