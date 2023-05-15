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Российская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm Shadow - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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Российская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm Shadow
Российская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm Shadow - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Российская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm Shadow
Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили крылатую ракету Storm Shadow, а также семь противорадарных ракет HARM, 10 снарядов HIMARS и... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T13:41
2023-05-15T13:53
министерство обороны рф
сво
пво
поставки западного оружия украине
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили крылатую ракету Storm Shadow, а также семь противорадарных ракет HARM, 10 снарядов HIMARS и 21 беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также российские системы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник. Уточняется, что дроны сбиты над территориями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 425 украинских военных самолетов, 233 вертолета, 4 156 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9 169 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, накануне российские военные в Днепропетровской области нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов и военной техники, поступивших из западных стран. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни ЗРК и ударных дронов: Великобритания снова даст Киеву оружиеАктивизация ВСУ, но не наступление: Пушилин обрисовал ситуацию на фронтеСтрашно красиво: крымские артиллеристы в зоне СВО
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министерство обороны рф, сво, пво, поставки западного оружия украине, оружие, новости, безопасность, вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Российская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm Shadow

Минобороны: российская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm Shadow

13:41 15.05.2023 (обновлено: 13:53 15.05.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО ЮВО на Запорожском направлении
Работа ПВО ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили крылатую ракету Storm Shadow, а также семь противорадарных ракет HARM, 10 снарядов HIMARS и 21 беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами ПВО в течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Также российские системы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник. Уточняется, что дроны сбиты над территориями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.
Самолет МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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Всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 425 украинских военных самолетов, 233 вертолета, 4 156 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9 169 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Как сообщалось, накануне российские военные в Днепропетровской области нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов и военной техники, поступивших из западных стран. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве.
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