https://crimea.ria.ru/20230515/rossiyskaya-pvo-vpervye-sbila-krylatuyu-raketu-storm-shadow-1128727952.html

Российская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm Shadow

Российская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm Shadow - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Российская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm Shadow

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили крылатую ракету Storm Shadow, а также семь противорадарных ракет HARM, 10 снарядов HIMARS и... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T13:41

2023-05-15T13:41

2023-05-15T13:53

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили крылатую ракету Storm Shadow, а также семь противорадарных ракет HARM, 10 снарядов HIMARS и 21 беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также российские системы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник. Уточняется, что дроны сбиты над территориями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 425 украинских военных самолетов, 233 вертолета, 4 156 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9 169 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, накануне российские военные в Днепропетровской области нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов и военной техники, поступивших из западных стран. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни ЗРК и ударных дронов: Великобритания снова даст Киеву оружиеАктивизация ВСУ, но не наступление: Пушилин обрисовал ситуацию на фронтеСтрашно красиво: крымские артиллеристы в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20230513/atakovavshie-lugansk-raketami-storm-ukrainskie-su-24-i-mig-29-sbity-1128703965.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, пво, поставки западного оружия украине, оружие, новости, безопасность, вооруженные силы россии, армия и флот, новости