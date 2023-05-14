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Страшно красиво: крымские артиллеристы в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.05.2023
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Фотоленты
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Страшно красиво: крымские артиллеристы в зоне СВО
Страшно красиво: крымские артиллеристы в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Страшно красиво: крымские артиллеристы в зоне СВО
Крымские артиллеристы неоднократно доказывали на поле боя, что они бесстрашные защитники Родины. В их руках проверенное в бою разнообразное отечественное... РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T18:51
2023-05-14T20:20
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Крымские артиллеристы неоднократно доказывали на поле боя, что они бесстрашные защитники Родины. В их руках проверенное в бою разнообразное отечественное оружие: гаубицы, минометы, реактивные системы залпового огня… И это каждодневная боевая работа по противнику. На счету наших парней уничтоженное западное оружие, разрушенные укрепрайоны и скопления боевиков.В фотоленте военкоров РИА Новости Крым – боевая работа двух расчетов – самоходной артустановки "Мста" и самоходного миномета "Тюльпан" на Херсонском направлении Яркие фото и точная работа наших артиллеристов.Берегите себя, ребята! Верим в вас! Верим! Гордимся! Ждем!
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фото, фото, сво, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, оружие, министерство обороны рф, крым, украина, эксклюзивы риа новости крым
Страшно красиво: крымские артиллеристы в зоне СВО

Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - фронтовая фотолента

18:51 14.05.2023 (обновлено: 20:20 14.05.2023)
 
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Крымские артиллеристы неоднократно доказывали на поле боя, что они бесстрашные защитники Родины. В их руках проверенное в бою разнообразное отечественное оружие: гаубицы, минометы, реактивные системы залпового огня… И это каждодневная боевая работа по противнику. На счету наших парней уничтоженное западное оружие, разрушенные укрепрайоны и скопления боевиков.
В фотоленте военкоров РИА Новости Крым – боевая работа двух расчетов – самоходной артустановки "Мста" и самоходного миномета "Тюльпан" на Херсонском направлении Яркие фото и точная работа наших артиллеристов.
Берегите себя, ребята! Верим в вас! Верим! Гордимся! Ждем!
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Артиллеристы крымского 8 артполка успешно выполняют задачи в зоне СВО на Херсонском направлении.

На фото: постановка боевой задачи расчету самоходной артустановки "Мста-С".

Стрельба из САУ МСТА-С
1 из 17

Артиллеристы крымского 8 артполка успешно выполняют задачи в зоне СВО на Херсонском направлении.

На фото: постановка боевой задачи расчету самоходной артустановки "Мста-С".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Под их точным прицелом – укрепрайоны, скопление вражеской техники и живой силы, точечные удары по различным видам вооружения.

На фото самоходная артиллерийская установка "МСТА-С".

Стрельба из САУ МСТА-С
2 из 17

Под их точным прицелом – укрепрайоны, скопление вражеской техники и живой силы, точечные удары по различным видам вооружения.

На фото самоходная артиллерийская установка "МСТА-С".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На вооружении полка различные виды отечественной артиллерийской техники: минометы, гаубицы, реактивная артиллерия...

На фото: в кабине САУ "МСТА-С".

Стрельба из САУ МСТА-С
3 из 17

На вооружении полка различные виды отечественной артиллерийской техники: минометы, гаубицы, реактивная артиллерия...

На фото: в кабине САУ "МСТА-С".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

"Мста" предназначена для уничтожения различных целей от артиллерийских и минометных батарей до пунктов управления и полевых фортификаций.

Стрельба из САУ МСТА-С
4 из 17

"Мста" предназначена для уничтожения различных целей от артиллерийских и минометных батарей до пунктов управления и полевых фортификаций.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Плюсы орудия – высокая скорострельность, мобильность и возможность работы в автоматическом режиме заряжения.

Стрельба из САУ МСТА-С
5 из 17

Плюсы орудия – высокая скорострельность, мобильность и возможность работы в автоматическом режиме заряжения.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Орудие может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям как с закрытых позиций, так и прямой наводкой, в том числе в горных условиях.

На фото: выход САУ "Мста-С" на боевую позицию.

Стрельба из САУ МСТА-С
6 из 17

Орудие может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям как с закрытых позиций, так и прямой наводкой, в том числе в горных условиях.

На фото: выход САУ "Мста-С" на боевую позицию.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Стреляет "Мста-С" различными видами снарядов: управляемыми, корректируемыми и баллистическими осколочно-фугасными, кассетными кумулятивно-осколочными, осветительными, целеуказательными, ядерными

Стрельба из САУ МСТА-С
7 из 17

Стреляет "Мста-С" различными видами снарядов: управляемыми, корректируемыми и баллистическими осколочно-фугасными, кассетными кумулятивно-осколочными, осветительными, целеуказательными, ядерными

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтрельба из САУ "МСТА-С"
Стрельба из САУ МСТА-С
8 из 17
Стрельба из САУ "МСТА-С"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев

Хорошо зарекомендовал себя в бою и самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" калибра 240 мм.

Стрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан калибра 240-мм.
9 из 17

Хорошо зарекомендовал себя в бою и самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" калибра 240 мм.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев

Впервые крупнокалиберный миномет, которому нет аналогов в мире, наши военные применили во время войны в Афганистане.

Стрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан калибра 240-мм.
10 из 17

Впервые крупнокалиберный миномет, которому нет аналогов в мире, наши военные применили во время войны в Афганистане.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев

Снаряды "Тюльпана" весом от 130 до 230 кг пробивают бетонные конструкции толщиной около трех метров.

Стрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан калибра 240-мм.
11 из 17

Снаряды "Тюльпана" весом от 130 до 230 кг пробивают бетонные конструкции толщиной около трех метров.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев

Их задача - уничтожение укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы, вооружения и военной техники противника

Стрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан калибра 240-мм.
12 из 17

Их задача - уничтожение укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы, вооружения и военной техники противника

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев

Самоходный миномет способен уничтожить объекты и цели, поражение которых другим артиллерийским орудиям просто недоступно.

Стрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан калибра 240-мм.
13 из 17

Самоходный миномет способен уничтожить объекты и цели, поражение которых другим артиллерийским орудиям просто недоступно.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакевСтрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" калибра 240-мм.
Стрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан калибра 240-мм.
14 из 17
Стрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" калибра 240-мм.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Не менее важна точная работа тех, кто отвечает за противодействие беспилотникам.

Боец армии РФ с антидроновой установкой
15 из 17

Не менее важна точная работа тех, кто отвечает за противодействие беспилотникам.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ребята научились бороться с дронами различными средствами, тем самым спасая жизни товарищам.

Боец армии РФ с антидроновой установкой
16 из 17

Ребята научились бороться с дронами различными средствами, тем самым спасая жизни товарищам.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец армии РФ с антидроновой установкой
Боец армии РФ с антидроновой установкой
17 из 17
Боец армии РФ с антидроновой установкой
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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