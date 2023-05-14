Страшно красиво: крымские артиллеристы в зоне СВО

Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - фронтовая фотолента
Артиллеристы крымского 8 артполка успешно выполняют задачи в зоне СВО на Херсонском направлении.
На фото: постановка боевой задачи расчету самоходной артустановки "Мста-С".
Артиллеристы крымского 8 артполка успешно выполняют задачи в зоне СВО на Херсонском направлении.
На фото: постановка боевой задачи расчету самоходной артустановки "Мста-С".
Под их точным прицелом – укрепрайоны, скопление вражеской техники и живой силы, точечные удары по различным видам вооружения.
На фото самоходная артиллерийская установка "МСТА-С".
Под их точным прицелом – укрепрайоны, скопление вражеской техники и живой силы, точечные удары по различным видам вооружения.
На фото самоходная артиллерийская установка "МСТА-С".
На вооружении полка различные виды отечественной артиллерийской техники: минометы, гаубицы, реактивная артиллерия...
На фото: в кабине САУ "МСТА-С".
На вооружении полка различные виды отечественной артиллерийской техники: минометы, гаубицы, реактивная артиллерия...
На фото: в кабине САУ "МСТА-С".
"Мста" предназначена для уничтожения различных целей от артиллерийских и минометных батарей до пунктов управления и полевых фортификаций.
"Мста" предназначена для уничтожения различных целей от артиллерийских и минометных батарей до пунктов управления и полевых фортификаций.
Плюсы орудия – высокая скорострельность, мобильность и возможность работы в автоматическом режиме заряжения.
Плюсы орудия – высокая скорострельность, мобильность и возможность работы в автоматическом режиме заряжения.
Орудие может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям как с закрытых позиций, так и прямой наводкой, в том числе в горных условиях.
На фото: выход САУ "Мста-С" на боевую позицию.
Орудие может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям как с закрытых позиций, так и прямой наводкой, в том числе в горных условиях.
На фото: выход САУ "Мста-С" на боевую позицию.
Стреляет "Мста-С" различными видами снарядов: управляемыми, корректируемыми и баллистическими осколочно-фугасными, кассетными кумулятивно-осколочными, осветительными, целеуказательными, ядерными
Стреляет "Мста-С" различными видами снарядов: управляемыми, корректируемыми и баллистическими осколочно-фугасными, кассетными кумулятивно-осколочными, осветительными, целеуказательными, ядерными
Хорошо зарекомендовал себя в бою и самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" калибра 240 мм.
Хорошо зарекомендовал себя в бою и самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" калибра 240 мм.
Впервые крупнокалиберный миномет, которому нет аналогов в мире, наши военные применили во время войны в Афганистане.
Впервые крупнокалиберный миномет, которому нет аналогов в мире, наши военные применили во время войны в Афганистане.
Снаряды "Тюльпана" весом от 130 до 230 кг пробивают бетонные конструкции толщиной около трех метров.
Снаряды "Тюльпана" весом от 130 до 230 кг пробивают бетонные конструкции толщиной около трех метров.
Их задача - уничтожение укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы, вооружения и военной техники противника
Их задача - уничтожение укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы, вооружения и военной техники противника
Самоходный миномет способен уничтожить объекты и цели, поражение которых другим артиллерийским орудиям просто недоступно.
Самоходный миномет способен уничтожить объекты и цели, поражение которых другим артиллерийским орудиям просто недоступно.
Не менее важна точная работа тех, кто отвечает за противодействие беспилотникам.
Не менее важна точная работа тех, кто отвечает за противодействие беспилотникам.
Ребята научились бороться с дронами различными средствами, тем самым спасая жизни товарищам.
Ребята научились бороться с дронами различными средствами, тем самым спасая жизни товарищам.