https://crimea.ria.ru/20230514/strashno-krasivo-krymskie-artilleristy-v-zone-svo-1128666249.html

Страшно красиво: крымские артиллеристы в зоне СВО

Страшно красиво: крымские артиллеристы в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.05.2023

Страшно красиво: крымские артиллеристы в зоне СВО

Крымские артиллеристы неоднократно доказывали на поле боя, что они бесстрашные защитники Родины. В их руках проверенное в бою разнообразное отечественное... РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T18:51

2023-05-14T18:51

2023-05-14T20:20

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Крымские артиллеристы неоднократно доказывали на поле боя, что они бесстрашные защитники Родины. В их руках проверенное в бою разнообразное отечественное оружие: гаубицы, минометы, реактивные системы залпового огня… И это каждодневная боевая работа по противнику. На счету наших парней уничтоженное западное оружие, разрушенные укрепрайоны и скопления боевиков.В фотоленте военкоров РИА Новости Крым – боевая работа двух расчетов – самоходной артустановки "Мста" и самоходного миномета "Тюльпан" на Херсонском направлении Яркие фото и точная работа наших артиллеристов.Берегите себя, ребята! Верим в вас! Верим! Гордимся! Ждем!

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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