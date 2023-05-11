https://crimea.ria.ru/20230511/yarkaya-i-tochnaya-rabota-krymskikh-artilleristov-po-zapadnomu-oruzhiyu-dlya-vsu-1128673223.html

Яркая и точная работа крымских артиллеристов по западному оружию для ВСУ

Яркая и точная работа крымских артиллеристов по западному оружию для ВСУ - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Яркая и точная работа крымских артиллеристов по западному оружию для ВСУ

Крымские артиллеристы каждодневно и успешно выполняют боевые задачи в зоне Специальной военной операции, поражая различные цели. В видеосюжете РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T20:08

2023-05-11T20:08

2023-05-11T20:08

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Крымские артиллеристы каждодневно и успешно выполняют боевые задачи в зоне Специальной военной операции, поражая различные цели. В видеосюжете РИА Новости Крым работа боевого расчета самоходной артиллерийской установки 2С19 – "Мста"."Мста" – надежная, проверенная в бою машина, которая предназначена для уничтожения различных целей: артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронетехники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО. Наша САУ также уничтожает тактические ядерные средства, пункты управления, разрушает полевые фортификационные сооружения и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.Плюсами "Мсты", по словам военных, является высокая скорострельность и мобильность, возможность работы в автоматическом режиме заряжения, а так же использование автоматической системы управления наведением орудия. Орудие может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях. И снаряды самые разные: управляемые, корректируемые и баллистические осколочно-фугасные, кассетные кумулятивно-осколочные, осветительные, целеуказательные, ядерные, снаряды-постановщики радиопомех…Еще один важный момент – точная работа тех, кто отвечает за противодействие различным беспилотникам противника, а их сейчас на фронте много. Пока наши коллеги работали вместе с боевым расчетом артиллеристов, простой парень-доброволец с Донбасса оперативно "увел" с заданной цели два украинских разведывательных БПЛА. Ребята научились бороться с беспилотниками различными средствами, тем самым спасая жизни нашим бойцам.Ну а объект, по которому успешно отработали наши земляки-артиллеристы, – американская гаубица М-777. Точно и четко. И так каждый день, для нас это невиданное и новостной сюжет, а для них – обычная работа и всегда успешная.О яркой работе крымских гаубичников – в видео РИА Новости Крым.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Боевая работа САУ "Мста" крымских артиллеристов Боевая работа САУ "Мста" крымских артиллеристов 2023-05-11T20:08 true PT2M53S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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