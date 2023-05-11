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Яркая и точная работа крымских артиллеристов по западному оружию для ВСУ - РИА Новости Крым, 11.05.2023
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Яркая и точная работа крымских артиллеристов по западному оружию для ВСУ
Яркая и точная работа крымских артиллеристов по западному оружию для ВСУ - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Яркая и точная работа крымских артиллеристов по западному оружию для ВСУ
Крымские артиллеристы каждодневно и успешно выполняют боевые задачи в зоне Специальной военной операции, поражая различные цели. В видеосюжете РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T20:08
2023-05-11T20:08
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Крымские артиллеристы каждодневно и успешно выполняют боевые задачи в зоне Специальной военной операции, поражая различные цели. В видеосюжете РИА Новости Крым работа боевого расчета самоходной артиллерийской установки 2С19 – "Мста"."Мста" – надежная, проверенная в бою машина, которая предназначена для уничтожения различных целей: артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронетехники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО. Наша САУ также уничтожает тактические ядерные средства, пункты управления, разрушает полевые фортификационные сооружения и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.Плюсами "Мсты", по словам военных, является высокая скорострельность и мобильность, возможность работы в автоматическом режиме заряжения, а так же использование автоматической системы управления наведением орудия. Орудие может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях. И снаряды самые разные: управляемые, корректируемые и баллистические осколочно-фугасные, кассетные кумулятивно-осколочные, осветительные, целеуказательные, ядерные, снаряды-постановщики радиопомех…Еще один важный момент – точная работа тех, кто отвечает за противодействие различным беспилотникам противника, а их сейчас на фронте много. Пока наши коллеги работали вместе с боевым расчетом артиллеристов, простой парень-доброволец с Донбасса оперативно "увел" с заданной цели два украинских разведывательных БПЛА. Ребята научились бороться с беспилотниками различными средствами, тем самым спасая жизни нашим бойцам.Ну а объект, по которому успешно отработали наши земляки-артиллеристы, – американская гаубица М-777. Точно и четко. И так каждый день, для нас это невиданное и новостной сюжет, а для них – обычная работа и всегда успешная.О яркой работе крымских гаубичников – в видео РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Боевая работа САУ "Мста" крымских артиллеристов
Боевая работа САУ "Мста" крымских артиллеристов
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, крым, украина, новости, новости крыма, видео
Яркая и точная работа крымских артиллеристов по западному оружию для ВСУ
Крымские артиллеристы каждодневно и успешно выполняют боевые задачи в зоне Специальной военной операции, поражая различные цели. В видеосюжете РИА Новости Крым работа боевого расчета самоходной артиллерийской установки 2С19 – "Мста".
2023-05-11T20:08
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Яркая и точная работа крымских артиллеристов по западному оружию для ВСУ

Крымские артиллеристы уничтожили американскую гаубицу М-777 - видео

20:08 11.05.2023
 
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Крымские артиллеристы каждодневно и успешно выполняют боевые задачи в зоне Специальной военной операции, поражая различные цели. В видеосюжете РИА Новости Крым работа боевого расчета самоходной артиллерийской установки 2С19 – "Мста".
"Мста" – надежная, проверенная в бою машина, которая предназначена для уничтожения различных целей: артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронетехники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО. Наша САУ также уничтожает тактические ядерные средства, пункты управления, разрушает полевые фортификационные сооружения и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.
Плюсами "Мсты", по словам военных, является высокая скорострельность и мобильность, возможность работы в автоматическом режиме заряжения, а так же использование автоматической системы управления наведением орудия. Орудие может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях. И снаряды самые разные: управляемые, корректируемые и баллистические осколочно-фугасные, кассетные кумулятивно-осколочные, осветительные, целеуказательные, ядерные, снаряды-постановщики радиопомех…
Еще один важный момент – точная работа тех, кто отвечает за противодействие различным беспилотникам противника, а их сейчас на фронте много. Пока наши коллеги работали вместе с боевым расчетом артиллеристов, простой парень-доброволец с Донбасса оперативно "увел" с заданной цели два украинских разведывательных БПЛА. Ребята научились бороться с беспилотниками различными средствами, тем самым спасая жизни нашим бойцам.
Ну а объект, по которому успешно отработали наши земляки-артиллеристы, – американская гаубица М-777. Точно и четко. И так каждый день, для нас это невиданное и новостной сюжет, а для них – обычная работа и всегда успешная.
О яркой работе крымских гаубичников – в видео РИА Новости Крым.
Эксклюзивы РИА Новости КрымВидеоСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииКрымУкраинаНовостиНовости Крыма
 
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