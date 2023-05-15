https://crimea.ria.ru/20230515/sotni-zrk-i-udarnykh-dronov-velikobritaniya-snova-dast-kievu-oruzhie-1128724233.html

Сотни ЗРК и ударных дронов: Великобритания снова даст Киеву оружие

Сотни ЗРК и ударных дронов: Великобритания снова даст Киеву оружие - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Сотни ЗРК и ударных дронов: Великобритания снова даст Киеву оружие

Великобритания поставит Украине сотни дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и беспилотных авиационных систем, в том числе ударные беспилотники... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T11:57

2023-05-15T11:57

2023-05-15T11:57

поставки западного оружия украине

великобритания

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Великобритания поставит Украине сотни дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и беспилотных авиационных систем, в том числе ударные беспилотники большей дальности и радиуса действия. Соответствующие поставки анонсировал премьер-министр страны Риши Сунак, сообщается в понедельник на официальном сайте правительства страны. 15 мая президент Украины Зеленский прибыл в Великобританию, чтобы обсудить с Сунаком вопросы военных поставок на Украину.Новая партия вооружений для киевского режимаПо данным пресс-службы британского правительства, Сунак также работает с партнерами в G7 и НАТО, чтобы предоставить Украине "гарантии и возможности, необходимые для укрепления и обеспечения долгосрочной безопасности после окончания войны". Отмечается, что военная техника должна подкрепляться обучением, экономической поддержкой, жесткими антироссийскими санкциями. С этой целью в прошлом году Великобритания подготовила 15 тыс. украинских боевиков и планирует продолжить эту деятельность."Великобритания разработает новую программу обучения для украинских пилотов, чтобы поддержать их усилия по созданию новых украинских ВВС с использованием самолетов F16 стандарта НАТО. Этим летом мы начнем начальную базовую летную фазу для групп украинских пилотов, чтобы дать украинцам навыки пилотирования различных типов самолетов. Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению истребителей F16, предпочтительных для Украины", - отмечается в сообщении.Военные поставки на УкраинуВ британском кабмине напомнили, что в прошлом году объединенное королевство обеспечило Украине военные поставки на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов — больше, чем любая другая страна, кроме США. С начала российской спецоперации на Украине в Великобритании прошли обучение 15 тыс. украинских боевиков, помимо 22 тысяч, обученных в Украине в период с 2014 по 2022 год в рамках операции "Орбиталь". Уже в текущем году Великобританией направлены на Украину боевые танки Challenger 2, самоходные артиллерийские установки, сотни единиц бронетехники и сложные ракеты, включая Starstreak.11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил данные СМИ о том, что Лондон передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, Великобритания якобы получила от Киева заверения в том, что эти ракеты не будут использоваться против территории России. Однако Уоллес отказался говорить публично по поводу наличия или отсутствия таких ограничений. По мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, ракеты Storm Shadow являются достаточно серьезным оружием, однако Вооруженные силы РФ обладают широким ассортиментом средств противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы, чтобы эффективно отражать атаки этими боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин на Параде Победы: Украина стала разменной монетой в руках ЗападаЗачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление ПатрушеваДенег достаточно: Берлин не торопится поставлять Киеву истребители

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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