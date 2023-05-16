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Старший лейтенант Илья Баганов 10 часов продолжал бой в подорванном танке - РИА Новости Крым, 16.05.2023
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Старший лейтенант Илья Баганов 10 часов продолжал бой в подорванном танке
Старший лейтенант Илья Баганов 10 часов продолжал бой в подорванном танке - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Старший лейтенант Илья Баганов 10 часов продолжал бой в подорванном танке
Начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов награжден орденом Мужества – его танк 10 часов продолжал бой после того, как был подорван на... РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T12:45
2023-05-16T13:08
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
сво
украина
россия
вооруженные силы россии
орден мужества
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов награжден орденом Мужества – его танк 10 часов продолжал бой после того, как был подорван на фугасе. Историю героя публикует в своем телеграме Минобороны РФ.С наступлением ночи лейтенант Баганов сумел вытащить из машины весь экипаж, который серьезно пострадал. Механика-водителя ранило в ноги, было разбито лицо. Наводчик, по словам Ильи, был "самый целый", но сильно контужен. Сам герой получил осколочные ранения. В темноте ребята "немножко заплутали" и попали во вражеский окоп."Мы только под конец заметили, что сидим не в своем окопе, когда я увидел вдалеке человека, который сидит с фонариком. И когда он поворачивался, то посветил себе на рукав, а там повязка желтая. Я понял, что мы не там сидим. Связался со своим командиром батальона, он нам дал целеуказание, в какую сторону выползать, и мы оттуда благополучненько поползли".К своим вышли в три часа ночи, там их встретили и сразу отправили в госпиталь. За время боя по танку было 10 попаданий из ручного противотанкового гранатомета с расстояния 10-15 метров.Дед Ильи Баганова в годы Великой Отечественной войны освобождал Вену. В 1945-м война для него не закончилась, он продолжал воевать на Украине с бандеровцами еще два года. Демобилизовался в 1947 году."Поэтому я четко знаю, что продолжаю дело своего прадеда. И то, что мы освобождаем свою землю. Не чью-то, как говорят там в новом правительстве Украины. Она никогда "их" не была. Это земля наша, исконно русская, и я борюсь за благополучие жителей Донбасса и в целом всей страны. Вот у меня такая позиция. Победа будет, естественно, за нами. Другого не дано".Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, сегодня наши войска нанесли удар по промзоне Херсона, по месту временной дислокации вражеского воинского подразделения. 8 боевиков погибли, 4 ранены.В Артемовске фланги российских войск усилены за счет переброски дополнительных резервов, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. По инфраструктурным объектам, имеющим военное значение, в Киеве, Харькове и Сумах ночью нанесены ракетные удары.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в КрымуПортрет его жены: как в Крыму поддерживают бойцов СВОБольше тысячи боевиков, истребитель и 25 дронов – потери ВСУ растут
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министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия, вооруженные силы россии, орден мужества
Старший лейтенант Илья Баганов 10 часов продолжал бой в подорванном танке

Танк подорвался на фугасе, но он продолжил бой: Илья Баганов награжден орденом Мужества

12:45 16.05.2023 (обновлено: 13:08 16.05.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоеннослужащий роты почетного караула несет Орден Мужества
Военнослужащий роты почетного караула несет Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов награжден орденом Мужества – его танк 10 часов продолжал бой после того, как был подорван на фугасе. Историю героя публикует в своем телеграме Минобороны РФ.
"В головном дозоре наступал первым на этот опорный пункт, и получилось так, что мою машину подорвали на фугасе и отрезали от основных войск, - рассказывает Илья. - И я 10 часов сидел в танке, ведя бой, и только с наступлением темноты смог выбраться к своим".
С наступлением ночи лейтенант Баганов сумел вытащить из машины весь экипаж, который серьезно пострадал. Механика-водителя ранило в ноги, было разбито лицо. Наводчик, по словам Ильи, был "самый целый", но сильно контужен. Сам герой получил осколочные ранения. В темноте ребята "немножко заплутали" и попали во вражеский окоп.
"Мы только под конец заметили, что сидим не в своем окопе, когда я увидел вдалеке человека, который сидит с фонариком. И когда он поворачивался, то посветил себе на рукав, а там повязка желтая. Я понял, что мы не там сидим. Связался со своим командиром батальона, он нам дал целеуказание, в какую сторону выползать, и мы оттуда благополучненько поползли".
К своим вышли в три часа ночи, там их встретили и сразу отправили в госпиталь. За время боя по танку было 10 попаданий из ручного противотанкового гранатомета с расстояния 10-15 метров.

"Ну, машинка не подвела, - радуется лейтенант Баганов. – Наверное, у Всевышнего на меня какие-то еще планы, чтобы продолжить начатое и закончить эту войну, победить фашизм".

Дед Ильи Баганова в годы Великой Отечественной войны освобождал Вену. В 1945-м война для него не закончилась, он продолжал воевать на Украине с бандеровцами еще два года. Демобилизовался в 1947 году.
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"Поэтому я четко знаю, что продолжаю дело своего прадеда. И то, что мы освобождаем свою землю. Не чью-то, как говорят там в новом правительстве Украины. Она никогда "их" не была. Это земля наша, исконно русская, и я борюсь за благополучие жителей Донбасса и в целом всей страны. Вот у меня такая позиция. Победа будет, естественно, за нами. Другого не дано".
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, сегодня наши войска нанесли удар по промзоне Херсона, по месту временной дислокации вражеского воинского подразделения. 8 боевиков погибли, 4 ранены.
В Артемовске фланги российских войск усилены за счет переброски дополнительных резервов, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. По инфраструктурным объектам, имеющим военное значение, в Киеве, Харькове и Сумах ночью нанесены ракетные удары.
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