https://crimea.ria.ru/20230426/fsb-predotvratila-terakt-v-voenno-morskom-gospitale-v-krymu--1128373380.html

ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму

ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму - РИА Новости Крым, 26.04.2023

ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму

Сотрудники ФСБ России пресекли попытку теракта в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T12:53

2023-04-26T12:53

2023-04-26T13:12

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России пресекли попытку теракта в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.По информации ведомства, теракт планировал совершить гражданин России, его задержали. Во время обыска у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, и еще одно самодельное взрывное устройство зажигательного действия.Возбуждены уголовные дела по факту попытки совершения теракта, а также незаконного приобретения, сбыта, хранения или ношения взрывчатых веществ или взрывных устройств. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.В Крыму силовики периодически задерживают украинских шпионов и диверсантов, планировавших совершить диверсии и теракты на различных объектах.В середине апреля сотрудники ФСБ задержали в Керчи украинского агента, который планировал диверсию на объекте энергосистемы полуострова. При обыске по месту жительства задержанного было изъято самодельное взрывное устройство и средства связи с перепиской с представителями украинских спецслужб. В Национальном антитеррористическом комитете ранее отметили, что число террористических атак со стороны Киева на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В этой связи на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту, подчеркнули в ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанный за госизмену житель Севастополя планировал терактВ Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетикиДиверсии в Крыму: эксперт оценил шансы Киева

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, симферополь, теракт, крым, новости крыма, министерство обороны рф