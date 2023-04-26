ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму
Теракт предотвращен в военно-морском госпитале в Крыму - ФСБ
12:53 26.04.2023 (обновлено: 13:12 26.04.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России пресекли попытку теракта в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
По информации ведомства, теракт планировал совершить гражданин России, его задержали.
"Фигурант задержан сотрудниками ФСБ России за подготовку к террористическому акту в отношении Военно-морского клинического госпиталя в Симферополе", - говорится в сообщении.
Во время обыска у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, и еще одно самодельное взрывное устройство зажигательного действия.
Возбуждены уголовные дела по факту попытки совершения теракта, а также незаконного приобретения, сбыта, хранения или ношения взрывчатых веществ или взрывных устройств. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
В Крыму силовики периодически задерживают украинских шпионов и диверсантов, планировавших совершить диверсии и теракты на различных объектах.
В середине апреля сотрудники ФСБ задержали в Керчи украинского агента, который планировал диверсию на объекте энергосистемы полуострова. При обыске по месту жительства задержанного было изъято самодельное взрывное устройство и средства связи с перепиской с представителями украинских спецслужб.
В Национальном антитеррористическом комитете ранее отметили, что число террористических атак со стороны Киева на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В этой связи на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту, подчеркнули в ведомстве.
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