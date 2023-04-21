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Диверсии в Крыму: эксперт оценил шансы Киева - РИА Новости Крым, 21.04.2023
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Диверсии в Крыму: эксперт оценил шансы Киева
Диверсии в Крыму: эксперт оценил шансы Киева - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Диверсии в Крыму: эксперт оценил шансы Киева
Спецслужбы Украины могут пытаться совершить в Крыму диверсионные акты, выискивать потенциальных "ждунов" и опираться на них, но ничего не получится, если... РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T19:38
2023-04-21T21:03
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василий кашканов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Алексей Гончаров. Спецслужбы Украины могут пытаться совершить в Крыму диверсионные акты, выискивать потенциальных "ждунов" и опираться на них, но ничего не получится, если крымчане будут соблюдать предельную бдительность. Такое мнение РИА Новости Крым высказал подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов.Аксенов сделал заявление по поводу обороны Крыма &gt;&gt;Специалист отметил, что силовые структуры в Крыму периодически задерживают украинских шпионов и диверсантов, планировавших совершить диверсии и теракты на различных объектах. Это говорит не только об эффективности работы российских силовиков, пресекающих подобные действия на этапе подготовки, но и о том, что на полуострове присутствует весьма малочисленная часть граждан, которая "видит будущее Крыма в составе Украины".Специалист не исключил, что спецслужбы Украины пытаются воспользоваться приездом в Крым большого числа беженцев, чтобы внедрить на полуостров свою агентуру. Это не значит, что к каждому человеку, который прибывает в Крым через Перекопский перешеек, нужно относиться как к потенциальному диверсанту, но проявлять бдительность в этой ситуации совершенно необходимо, подчеркнул аналитик."Мы с вами с начала спецоперации говорим о том, что основным оружием в противодействии врагу на нашей территории является наша с вами бдительность. Если мы стали свидетелями того, что какое-то лицо проявляет свою открытую враждебность к России, не будет ничего зазорного в том, чтобы обратиться в специальные службы либо правоохранительные органы", – уточнил Кашканов.Очень важно, чтобы каждый гражданин понимал свою ответственность за свою же собственную и общественную безопасность и не считал чем-то зазорным работать с правоохранительными органами и спецслужбами, добавил эксперт. По его мнению, соблюдение этих минимальных правил позволит значительно повысить безопасность внутри Крыма в условиях угроз со стороны киевского режима и стоящего за ним Запада.Также специалист призвал избегать формализма при формировании антитеррористической защищенности различных объектов в Крыму и не жалеть бюджетных средств на эти цели.Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил порталу URA.ru, что ВСУ могут задействовать диверсионные группы в Крыму, когда начнется украинское контрнаступление. По его мнению, эти вражеские подразделения должны будут сеять панику среди населения, чтобы расколоть общество.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: названы возможные угрозы для КрымаВ Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетикиПутин заявил о западном следе в терактах на новых российских территориях
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безопасность, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, мнения, василий кашканов, всу (вооруженные силы украины), украина, диверсанты, россия, общество
Диверсии в Крыму: эксперт оценил шансы Киева

Эксперт Кашканов: бдительность крымчан – лучшее средство предотвратить диверсии Киева

19:38 21.04.2023 (обновлено: 21:03 21.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПункт пропуска "Армянск"
Пункт пропуска Армянск - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Алексей Гончаров. Спецслужбы Украины могут пытаться совершить в Крыму диверсионные акты, выискивать потенциальных "ждунов" и опираться на них, но ничего не получится, если крымчане будут соблюдать предельную бдительность. Такое мнение РИА Новости Крым высказал подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов.
Аксенов сделал заявление по поводу обороны Крыма >>
Специалист отметил, что силовые структуры в Крыму периодически задерживают украинских шпионов и диверсантов, планировавших совершить диверсии и теракты на различных объектах. Это говорит не только об эффективности работы российских силовиков, пресекающих подобные действия на этапе подготовки, но и о том, что на полуострове присутствует весьма малочисленная часть граждан, которая "видит будущее Крыма в составе Украины".
"В каких-то своих мечтах, желаниях эти люди готовы пойти на сотрудничество с украинскими спецслужбами и ВСУ и подорвать внутреннюю обороноспособность полуострова. Украина старается делать упор на эту категорию граждан, которая до сих пор хочет в Европу и одержима призрачной идеей о создании здесь какой-то там украинской государственности и так далее. Киевский режим надеется, что найдутся такие люди, которые будут ожидать наступления ВСУ с радостью и, более того, сами попробуют предпринять какие-то акты, чтобы понизить нашу обороноспособность", - сказал Кашканов.
Специалист не исключил, что спецслужбы Украины пытаются воспользоваться приездом в Крым большого числа беженцев, чтобы внедрить на полуостров свою агентуру. Это не значит, что к каждому человеку, который прибывает в Крым через Перекопский перешеек, нужно относиться как к потенциальному диверсанту, но проявлять бдительность в этой ситуации совершенно необходимо, подчеркнул аналитик.
"Мы с вами с начала спецоперации говорим о том, что основным оружием в противодействии врагу на нашей территории является наша с вами бдительность. Если мы стали свидетелями того, что какое-то лицо проявляет свою открытую враждебность к России, не будет ничего зазорного в том, чтобы обратиться в специальные службы либо правоохранительные органы", – уточнил Кашканов.
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Очень важно, чтобы каждый гражданин понимал свою ответственность за свою же собственную и общественную безопасность и не считал чем-то зазорным работать с правоохранительными органами и спецслужбами, добавил эксперт. По его мнению, соблюдение этих минимальных правил позволит значительно повысить безопасность внутри Крыма в условиях угроз со стороны киевского режима и стоящего за ним Запада.
Также специалист призвал избегать формализма при формировании антитеррористической защищенности различных объектов в Крыму и не жалеть бюджетных средств на эти цели.
Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил порталу URA.ru, что ВСУ могут задействовать диверсионные группы в Крыму, когда начнется украинское контрнаступление. По его мнению, эти вражеские подразделения должны будут сеять панику среди населения, чтобы расколоть общество.
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