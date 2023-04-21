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Контрнаступление ВСУ: названы возможные угрозы для Крыма - РИА Новости Крым, 21.04.2023
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Контрнаступление ВСУ: названы возможные угрозы для Крыма
Контрнаступление ВСУ: названы возможные угрозы для Крыма - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Контрнаступление ВСУ: названы возможные угрозы для Крыма
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе вероятного контрнаступления могут попытаться организовать диверсии в Крыму и нанести удары по объектам на полуострове, при РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T14:52
2023-04-21T14:52
эксклюзивы риа новости крым
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
сво
безопасность республики крым и севастополя
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мнения
алексей анпилогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе вероятного контрнаступления могут попытаться организовать диверсии в Крыму и нанести удары по объектам на полуострове, при этом попытка высадить в Крыму десант закончится для украинских боевиков полным уничтожением. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Главная цель – посеять панику"Безусловно, украинская сторона постарается максимально использовать крымский фактор, в основном для пропагандистских действий с целью посеять панику среди мирного населения. Для этого они попытаются применить все средства, включая диверсии, попытки обстрела полуострова с помощью дальнобойных ракетных систем", – предположил специалист и заметил, что российские системы ПВО успешно с ними справляются.При этом масштабная десантная операция с попыткой высадиться в Крыму представляется полной авантюрой, считает Анпилогов.Так же скептически военный эксперт оценивает и перспективы ВСУ организовать прорыв в Херсонской или Запорожской областях, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крыму, поскольку в этом случае украинском боевикам придется столкнуться с эшелонированной российской обороной."Эта оборона выстраивалась на протяжении нескольких месяцев, она представляет собой огромную инженерную линию несколько сотен километров в длину и несколько десятков километров в глубину, где созданы как минимум передовая, основная и резервная линии обороны. Поэтому такого прорыва, который произошел, допустим, в Харьковской области в конце прошлого лета, достаточно трудно ожидать в случае попытки наступления", – убежден Анпилогов.Контрнаступление ВСУ: вероятные сроки и направленияО предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением наступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.Американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил, что Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля. По данным издания, США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате. По мнению главы Центра изучения военных и политических конфликтов, военного эксперта Андрея Клинцевича, вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный СМИ срок.Все о подготовке контрнаступления ВСУ читайте по ссылке &gt;&gt;В Москве в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. Он добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным.В ответ на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к Азовскому морю Аксенов кратко ответил "Ждем. Встретим. Похороним".Спикер крымского парламента Владимир Константинов предупредил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ на Крым: власти республики оценили угрозуАксенов сделал заявление по поводу обороны КрымаКонтрнаступление ВСУ на Крым в конце апреля – эксперт оценил риски
https://crimea.ria.ru/20230420/nastuplenie-vsu-i-krym-kak-poluostrov-zaschischen-ot-vozmozhnykh-atak-ukrainy-1128287405.html
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всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, сво, безопасность республики крым и севастополя, крым, мнения, алексей анпилогов, вооруженные силы россии, россия, армия и флот
Контрнаступление ВСУ: названы возможные угрозы для Крыма

Эксперт Анпилогов: попытка десантироваться в Крыму закончится полным разгромом для ВСУ

14:52 21.04.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид с мыса Плака в поселке Утес в Крыму
Вид с мыса Плака в поселке Утес в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе вероятного контрнаступления могут попытаться организовать диверсии в Крыму и нанести удары по объектам на полуострове, при этом попытка высадить в Крыму десант закончится для украинских боевиков полным уничтожением. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.

Главная цель – посеять панику

"Безусловно, украинская сторона постарается максимально использовать крымский фактор, в основном для пропагандистских действий с целью посеять панику среди мирного населения. Для этого они попытаются применить все средства, включая диверсии, попытки обстрела полуострова с помощью дальнобойных ракетных систем", – предположил специалист и заметил, что российские системы ПВО успешно с ними справляются.
При этом масштабная десантная операция с попыткой высадиться в Крыму представляется полной авантюрой, считает Анпилогов.
"У украинской стороны нет господства на море, соответственно, организовать снабжение такого рода десанта будет практически невозможно – он просто будет уничтожен. Ровно такие же попытки ВСУ предпринимали в гораздо более "тепличных" условиях, пытаясь несколько раз форсировать Днепр и высадиться на левобережье Днепра, в том числе в Энергодаре. Все эти попытки закончились уничтожением украинского десанта", – пояснил аналитик.
Так же скептически военный эксперт оценивает и перспективы ВСУ организовать прорыв в Херсонской или Запорожской областях, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крыму, поскольку в этом случае украинском боевикам придется столкнуться с эшелонированной российской обороной.
"Эта оборона выстраивалась на протяжении нескольких месяцев, она представляет собой огромную инженерную линию несколько сотен километров в длину и несколько десятков километров в глубину, где созданы как минимум передовая, основная и резервная линии обороны. Поэтому такого прорыва, который произошел, допустим, в Харьковской области в конце прошлого лета, достаточно трудно ожидать в случае попытки наступления", – убежден Анпилогов.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Вчера, 19:11Эксклюзивы РИА Новости Крым
Наступление ВСУ и Крым: как полуостров защищен от возможных атак Украины

Контрнаступление ВСУ: вероятные сроки и направления

О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением наступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.
Американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил, что Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля. По данным издания, США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате.
По мнению главы Центра изучения военных и политических конфликтов, военного эксперта Андрея Клинцевича, вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный СМИ срок.
Все о подготовке контрнаступления ВСУ читайте по ссылке >>
В Москве в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. Он добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным.
В ответ на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к Азовскому морю Аксенов кратко ответил "Ждем. Встретим. Похороним".
Спикер крымского парламента Владимир Константинов предупредил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой.
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