https://crimea.ria.ru/20230421/kontrnastuplenie-vsu-nazvany-vozmozhnye-ugrozy-dlya-kryma-1128287689.html

Контрнаступление ВСУ: названы возможные угрозы для Крыма

Контрнаступление ВСУ: названы возможные угрозы для Крыма - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Контрнаступление ВСУ: названы возможные угрозы для Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе вероятного контрнаступления могут попытаться организовать диверсии в Крыму и нанести удары по объектам на полуострове, при РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T14:52

2023-04-21T14:52

2023-04-21T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе вероятного контрнаступления могут попытаться организовать диверсии в Крыму и нанести удары по объектам на полуострове, при этом попытка высадить в Крыму десант закончится для украинских боевиков полным уничтожением. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Главная цель – посеять панику"Безусловно, украинская сторона постарается максимально использовать крымский фактор, в основном для пропагандистских действий с целью посеять панику среди мирного населения. Для этого они попытаются применить все средства, включая диверсии, попытки обстрела полуострова с помощью дальнобойных ракетных систем", – предположил специалист и заметил, что российские системы ПВО успешно с ними справляются.При этом масштабная десантная операция с попыткой высадиться в Крыму представляется полной авантюрой, считает Анпилогов.Так же скептически военный эксперт оценивает и перспективы ВСУ организовать прорыв в Херсонской или Запорожской областях, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крыму, поскольку в этом случае украинском боевикам придется столкнуться с эшелонированной российской обороной."Эта оборона выстраивалась на протяжении нескольких месяцев, она представляет собой огромную инженерную линию несколько сотен километров в длину и несколько десятков километров в глубину, где созданы как минимум передовая, основная и резервная линии обороны. Поэтому такого прорыва, который произошел, допустим, в Харьковской области в конце прошлого лета, достаточно трудно ожидать в случае попытки наступления", – убежден Анпилогов.Контрнаступление ВСУ: вероятные сроки и направленияО предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением наступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.Американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил, что Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля. По данным издания, США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате. По мнению главы Центра изучения военных и политических конфликтов, военного эксперта Андрея Клинцевича, вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный СМИ срок.Все о подготовке контрнаступления ВСУ читайте по ссылке >>В Москве в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. Он добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным.В ответ на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к Азовскому морю Аксенов кратко ответил "Ждем. Встретим. Похороним".Спикер крымского парламента Владимир Константинов предупредил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ на Крым: власти республики оценили угрозуАксенов сделал заявление по поводу обороны КрымаКонтрнаступление ВСУ на Крым в конце апреля – эксперт оценил риски

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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