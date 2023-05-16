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Удар нанесен по промзоне Херсона – ВСУ несут потери в военных и технике

Удар нанесен по промзоне Херсона – ВСУ несут потери в военных и технике - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Удар нанесен по промзоне Херсона – ВСУ несут потери в военных и технике

Артиллерийский удар нанесен по месту дислокации украинского подразделения в промзоне Херсона, ВСУ понесли потери в живой силе и технике. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T10:37

2023-05-16T10:37

2023-05-16T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Артиллерийский удар нанесен по месту дислокации украинского подразделения в промзоне Херсона, ВСУ понесли потери в живой силе и технике. Об этом сообщили в экстренных службах области.Из строя выведены пять единиц автомобильной техники противника.Накануне одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области подверглись ударам со стороны ВСУ, всего было выпущено 74 снаряда из ствольной артиллерии. Кроме того, минувшей ночью украинские боевики ударили по гражданской инфраструктуре Новой Каховки и Каховки, а также населенных пунктов Васильевка и Казачьи Лагеря. Всего было выпущено 26 снарядов из ствольной артиллерии.Как сообщалось, в ночь на вторник мощные взрывы прогремели в нескольких районах Киева и других городах Украины, зафиксированы прилеты по инфраструктуре. В военно-гражданской администрации украинской столицы заявили об "исключительной по своей плотности атаке". Воздушная тревога ночью была объявлена по всей территории страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночные удары по инфраструктуре Украины – что известноБолее 600 погибших, два сбитых вертолета и 21 дрон – потери ВСУ за суткиПять групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО

херсон

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, херсонская область, новые регионы россии, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости