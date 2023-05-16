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Удар нанесен по промзоне Херсона – ВСУ несут потери в военных и технике - РИА Новости Крым, 16.05.2023
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Удар нанесен по промзоне Херсона – ВСУ несут потери в военных и технике
Удар нанесен по промзоне Херсона – ВСУ несут потери в военных и технике - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Удар нанесен по промзоне Херсона – ВСУ несут потери в военных и технике
Артиллерийский удар нанесен по месту дислокации украинского подразделения в промзоне Херсона, ВСУ понесли потери в живой силе и технике. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T10:37
2023-05-16T10:37
херсон
херсонская область
новые регионы россии
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Артиллерийский удар нанесен по месту дислокации украинского подразделения в промзоне Херсона, ВСУ понесли потери в живой силе и технике. Об этом сообщили в экстренных службах области.Из строя выведены пять единиц автомобильной техники противника.Накануне одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области подверглись ударам со стороны ВСУ, всего было выпущено 74 снаряда из ствольной артиллерии. Кроме того, минувшей ночью украинские боевики ударили по гражданской инфраструктуре Новой Каховки и Каховки, а также населенных пунктов Васильевка и Казачьи Лагеря. Всего было выпущено 26 снарядов из ствольной артиллерии.Как сообщалось, в ночь на вторник мощные взрывы прогремели в нескольких районах Киева и других городах Украины, зафиксированы прилеты по инфраструктуре. В военно-гражданской администрации украинской столицы заявили об "исключительной по своей плотности атаке". Воздушная тревога ночью была объявлена по всей территории страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночные удары по инфраструктуре Украины – что известноБолее 600 погибших, два сбитых вертолета и 21 дрон – потери ВСУ за суткиПять групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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херсон, херсонская область, новые регионы россии, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости
Удар нанесен по промзоне Херсона – ВСУ несут потери в военных и технике

Российские силы нанесли артиллерийский удар по подразделениям ВСУ в Херсоне

10:37 16.05.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Артиллерийский удар нанесен по месту дислокации украинского подразделения в промзоне Херсона, ВСУ понесли потери в живой силе и технике. Об этом сообщили в экстренных службах области.
"Ночью по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в промышленной зоне города Херсона был нанесен артиллерийский удар. В результате восемь военнослужащих ВСУ погибли, четыре получили ранения различной степени тяжести", - рассказали в экстренных службах.
Из строя выведены пять единиц автомобильной техники противника.
Накануне одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области подверглись ударам со стороны ВСУ, всего было выпущено 74 снаряда из ствольной артиллерии. Кроме того, минувшей ночью украинские боевики ударили по гражданской инфраструктуре Новой Каховки и Каховки, а также населенных пунктов Васильевка и Казачьи Лагеря. Всего было выпущено 26 снарядов из ствольной артиллерии.
Как сообщалось, в ночь на вторник мощные взрывы прогремели в нескольких районах Киева и других городах Украины, зафиксированы прилеты по инфраструктуре. В военно-гражданской администрации украинской столицы заявили об "исключительной по своей плотности атаке". Воздушная тревога ночью была объявлена по всей территории страны.
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ХерсонХерсонская областьНовые регионы РоссииСВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияНовости
 
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