https://crimea.ria.ru/20230515/vsu-obstrelyali-11-naselennykh-punktov-khersonskoy-oblasti-1128722516.html

ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области

ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.05.2023

ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области

Одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области подверглись ударам со стороны ВСУ, всего было выпущено 74 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T10:17

2023-05-15T10:17

2023-05-15T10:21

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

сво

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области подверглись ударам со стороны ВСУ, всего было выпущено 74 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах города.Уточняется, что накануне в результате украинских обстрелов пострадала инфраструктура семи населенных пунктов левобережья Херсонской области."По населенному пункту Корсунка выпустили восемь снарядов, по Днепрянам - пять снарядов, по пункту Крынкам - шесть, по Кардашинке выпустили семь снарядов. По Старой Збурьевке - семь снарядов, по Голой Притани - восемь, а по Алешкам - семь снарядов", - говорится в тексте сообщения.Снаряды были выпущены из ствольной артиллерии. На данный момент уточняется число жертв и пострадавших среди мирного населения и разрушения инфраструктуры.Кроме того, минувшей ночью украинские боевики ударили по гражданской инфраструктуре Новой Каховки и Каховки, а также населенных пунктов Васильевка и Казачьи Лагеря. Всего было выпущено 26 снарядов из ствольной артиллерии.Размер ущерба, а также количество жертв среди гражданского населения уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на УкраинеВернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома КиевомЛевый берег Херсонщины под массированным обстрелом - что известно

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херсонская область

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, сво, происшествия, общество, новости