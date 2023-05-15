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ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области
ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.05.2023
ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области
Одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области подверглись ударам со стороны ВСУ, всего было выпущено 74 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T10:17
2023-05-15T10:21
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
сво
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области подверглись ударам со стороны ВСУ, всего было выпущено 74 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах города.Уточняется, что накануне в результате украинских обстрелов пострадала инфраструктура семи населенных пунктов левобережья Херсонской области."По населенному пункту Корсунка выпустили восемь снарядов, по Днепрянам - пять снарядов, по пункту Крынкам - шесть, по Кардашинке выпустили семь снарядов. По Старой Збурьевке - семь снарядов, по Голой Притани - восемь, а по Алешкам - семь снарядов", - говорится в тексте сообщения.Снаряды были выпущены из ствольной артиллерии. На данный момент уточняется число жертв и пострадавших среди мирного населения и разрушения инфраструктуры.Кроме того, минувшей ночью украинские боевики ударили по гражданской инфраструктуре Новой Каховки и Каховки, а также населенных пунктов Васильевка и Казачьи Лагеря. Всего было выпущено 26 снарядов из ствольной артиллерии.Размер ущерба, а также количество жертв среди гражданского населения уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на УкраинеВернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома КиевомЛевый берег Херсонщины под массированным обстрелом - что известно
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херсонская область
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РИА Новости Крым
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, сво, происшествия, общество, новости
ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области

ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области из ствольной артиллерии

10:17 15.05.2023 (обновлено: 10:21 15.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРезультаты обстрела Васильевской больницы
Результаты обстрела Васильевской больницы - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области подверглись ударам со стороны ВСУ, всего было выпущено 74 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах города.
Уточняется, что накануне в результате украинских обстрелов пострадала инфраструктура семи населенных пунктов левобережья Херсонской области.
"По населенному пункту Корсунка выпустили восемь снарядов, по Днепрянам - пять снарядов, по пункту Крынкам - шесть, по Кардашинке выпустили семь снарядов. По Старой Збурьевке - семь снарядов, по Голой Притани - восемь, а по Алешкам - семь снарядов", - говорится в тексте сообщения.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
11 мая, 14:40
Склад с боеприпасами ВСУ уничтожен в Херсоне
Снаряды были выпущены из ствольной артиллерии. На данный момент уточняется число жертв и пострадавших среди мирного населения и разрушения инфраструктуры.
Кроме того, минувшей ночью украинские боевики ударили по гражданской инфраструктуре Новой Каховки и Каховки, а также населенных пунктов Васильевка и Казачьи Лагеря. Всего было выпущено 26 снарядов из ствольной артиллерии.
Размер ущерба, а также количество жертв среди гражданского населения уточняются.
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Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Новые регионы РоссииСВОПроисшествияОбществоНовости
 
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