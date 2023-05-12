https://crimea.ria.ru/20230512/levyy-bereg-khersonschiny-pod-massirovannym-obstrelom---chto-izvestno-1128678314.html

Левый берег Херсонщины под массированным обстрелом - что известно

Левый берег Херсонщины под массированным обстрелом - что известно - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Левый берег Херсонщины под массированным обстрелом - что известно

За ночь украинские боевики выпустили более 30 снарядов по гражданской инфраструктуре шести мирных населенных пунктов на левом берегу Херсонской области,... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T09:55

2023-05-12T09:55

2023-05-12T09:55

министерство обороны рф

херсонская область

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

сво

россия

украина

новости

каховка

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. За ночь украинские боевики выпустили более 30 снарядов по гражданской инфраструктуре шести мирных населенных пунктов на левом берегу Херсонской области, сообщает утром в пятницу Минобороны.Кроме того, по данным МО, за минувшие сутки украинские боевики нанесли более пятидесяти ударов по осовобожденному левобережью, в том числе восемь раз били по Подлесному и столько же по Алешкам, по семь снарядов выпустили по Днепрянам и Новой Збурьевке, по шесть раз - по Корсунке, Крынкам, по пять снарядов отправили на Казачьи Лагеря и Голую Пристань. Информация о пострадавших также пока уточняется.Накануне ВСУ произвели массированный обстрел Горловки, в результате ранено большое число мирных жителей, один человек погиб, в городе и прилегающих поселках есть разрушения гражданской инфраструктуры, в том числе повреждения жилых домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть погибшие и раненые: ВСУ бьют по Донецку "Градами" и ракетами НАТОЧетыре человека ранены после удара ВСУ по рынку в ГорловкеНовая Каховка осталась без электричества из-за обстрела ВСУ

херсонская область

новые регионы россии

россия

украина

каховка

новая каховка

алешки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, херсонская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), сво, россия, украина, новости, каховка, новая каховка, алешки