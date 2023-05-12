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Левый берег Херсонщины под массированным обстрелом - что известно
Левый берег Херсонщины под массированным обстрелом - что известно - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Левый берег Херсонщины под массированным обстрелом - что известно
За ночь украинские боевики выпустили более 30 снарядов по гражданской инфраструктуре шести мирных населенных пунктов на левом берегу Херсонской области,... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T09:55
2023-05-12T09:55
2023-05-12T09:55
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сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. За ночь украинские боевики выпустили более 30 снарядов по гражданской инфраструктуре шести мирных населенных пунктов на левом берегу Херсонской области, сообщает утром в пятницу Минобороны.Кроме того, по данным МО, за минувшие сутки украинские боевики нанесли более пятидесяти ударов по осовобожденному левобережью, в том числе восемь раз били по Подлесному и столько же по Алешкам, по семь снарядов выпустили по Днепрянам и Новой Збурьевке, по шесть раз - по Корсунке, Крынкам, по пять снарядов отправили на Казачьи Лагеря и Голую Пристань. Информация о пострадавших также пока уточняется.Накануне ВСУ произвели массированный обстрел Горловки, в результате ранено большое число мирных жителей, один человек погиб, в городе и прилегающих поселках есть разрушения гражданской инфраструктуры, в том числе повреждения жилых домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть погибшие и раненые: ВСУ бьют по Донецку "Градами" и ракетами НАТОЧетыре человека ранены после удара ВСУ по рынку в ГорловкеНовая Каховка осталась без электричества из-за обстрела ВСУ
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, херсонская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), сво, россия, украина, новости, каховка, новая каховка, алешки
Левый берег Херсонщины под массированным обстрелом - что известно
Минобороны: ВСУ бьют из ствольной артиллерии по освобожденным городам Херсонщины