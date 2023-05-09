Рейтинг@Mail.ru
Новая Каховка осталась без электричества из-за обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230509/novaya-kakhovka-ostalas-bez-elektrichestva-iz-za-obstrela-vsu-1128628337.html
Новая Каховка осталась без электричества из-за обстрела ВСУ
Новая Каховка осталась без электричества из-за обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Новая Каховка осталась без электричества из-за обстрела ВСУ
Новая Каховка осталась без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T19:35
2023-05-09T19:35
новая каховка
херсонская область
новые регионы россии
общество
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/14/1127095141_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_c9d08ef6cc972ddb91d765f229c90bd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Новая Каховка осталась без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского округа.Отмечается, что в результате атаки повреждения получила трансформаторная подстанция.В результате обстрела повреждены два трансформатора. Время подачи электроэнергии в другие микрорайоны города не определено. Над выяснением объема повреждений и определением путей их устранения работает аварийная бригада, добавили местные власти.ВСУ 9 мая произвели очередной массированный артиллерийский обстрел Новой Каховки. Боевики целенаправленно вели огонь по центру города. Горожан просят оставаться в укрытиях.9 мая ВСУ также били по мирному российскому приграничью: с утра обстреляна Брянская область, в результате возник пожар в детском саду.В Белгородской области после ударов украинских боевиков повреждены десятки жилых домов и автомобилей. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая Каховка под массированным ударом ВСУНаграды, форма и оружие: в Новой Каховке открыли выставку ко Дню ПобедыПраздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке
https://crimea.ria.ru/20230430/prazdnik-bez-natsizma-kak-den-pobedy-vozvraschalsya-na-zaporozhe-1128451076.html
новая каховка
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/14/1127095141_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_58fb2814d5ed691c4cbe19c15fe3106f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая каховка, херсонская область, новые регионы россии, общество, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, новости
Новая Каховка осталась без электричества из-за обстрела ВСУ

Власти Новой Каховки: боевики ВСУ повредили подстанцию, в городе нет света

19:35 09.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Новая Каховка осталась без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского округа.
Отмечается, что в результате атаки повреждения получила трансформаторная подстанция.
"В Новой Каховке в результате артиллерийского обстрела город остался без электроснабжения. Обстрелом повреждено оборудование подстанции 35 кВ на улице Щорса", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Георгиевские ленты и ландыши - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
30 апреля, 18:43Эксклюзивы РИА Новости Крым
Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье
В результате обстрела повреждены два трансформатора. Время подачи электроэнергии в другие микрорайоны города не определено. Над выяснением объема повреждений и определением путей их устранения работает аварийная бригада, добавили местные власти.
"Фашисты ВСУ очень сильно взбешены от того, что жители Новой Каховки, несмотря на отсутствие официальных мероприятий, приуроченных ко Дню Великой Победы, все равно празднуют этот святейший праздник, вышли на улицы с георгиевскими лентами, понесли цветы к памятникам и монументам Великой Отечественной войны. В звериной злобе и ненависти нацисты ВСУ уже около часа без остановки безжалостно обстреливают мирных жителей Новой Каховки в центре города 155-ти миллиметровыми снарядами натовского образца", - заявили в администрации.
ВСУ 9 мая произвели очередной массированный артиллерийский обстрел Новой Каховки. Боевики целенаправленно вели огонь по центру города. Горожан просят оставаться в укрытиях.
9 мая ВСУ также били по мирному российскому приграничью: с утра обстреляна Брянская область, в результате возник пожар в детском саду.
В Белгородской области после ударов украинских боевиков повреждены десятки жилых домов и автомобилей. Пострадавших нет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новая Каховка под массированным ударом ВСУ
Награды, форма и оружие: в Новой Каховке открыли выставку ко Дню Победы
Праздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке
 
Новая КаховкаХерсонская областьНовые регионы РоссииОбществоПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07Главные события и заявления дня: 9 мая
19:47Крым гордится: молодежь зажгла в Симферополе свечи Победы
19:35Новая Каховка осталась без электричества из-за обстрела ВСУ
19:14Чего ждать от "Евровидения" в этом году – музыкальный критик
18:56В Белоруссии предотвратили теракты в преддверие Дня Победы
18:33Ветераны боевых действий поздравили с Днем Победы бойцов на передовой
18:12В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперации
17:38Награды, форма и оружие: в Новой Каховке открыли выставку ко Дню Победы 3:12
17:19США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов
17:01В Латвии полиция задержала шесть человек за празднование Дня Победы
16:46Мы не в праве забыть: как отпраздновали День Победы в городе-герое Керчи
16:28Новая Каховка под массированным ударом ВСУ
16:13Сквозь облака: Знамя Победы взвилось над Ай-Петри
15:51ВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и авто
15:33Почти 700 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут
15:16Российские ПВО сбили украинский самолет под Херсоном
14:59Прилепин поздравил россиян с 9 Мая из больницы - видео
14:49Полевая кухня, выставка техники и концерт: День Победы в Севастополе
14:40Минобороны сообщило о ночном ударе по резервам и складам ВСУ
14:26Русские песни военных лет спели молодые исполнители из разных стран мира 3:49
Лента новостейМолния