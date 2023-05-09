Новая Каховка осталась без электричества из-за обстрела ВСУ
Власти Новой Каховки: боевики ВСУ повредили подстанцию, в городе нет света
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Новая Каховка осталась без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского округа.
Отмечается, что в результате атаки повреждения получила трансформаторная подстанция.
"В Новой Каховке в результате артиллерийского обстрела город остался без электроснабжения. Обстрелом повреждено оборудование подстанции 35 кВ на улице Щорса", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
В результате обстрела повреждены два трансформатора. Время подачи электроэнергии в другие микрорайоны города не определено. Над выяснением объема повреждений и определением путей их устранения работает аварийная бригада, добавили местные власти.
"Фашисты ВСУ очень сильно взбешены от того, что жители Новой Каховки, несмотря на отсутствие официальных мероприятий, приуроченных ко Дню Великой Победы, все равно празднуют этот святейший праздник, вышли на улицы с георгиевскими лентами, понесли цветы к памятникам и монументам Великой Отечественной войны. В звериной злобе и ненависти нацисты ВСУ уже около часа без остановки безжалостно обстреливают мирных жителей Новой Каховки в центре города 155-ти миллиметровыми снарядами натовского образца", - заявили в администрации.
ВСУ 9 мая произвели очередной массированный артиллерийский обстрел Новой Каховки. Боевики целенаправленно вели огонь по центру города. Горожан просят оставаться в укрытиях.
9 мая ВСУ также били по мирному российскому приграничью: с утра обстреляна Брянская область, в результате возник пожар в детском саду.
В Белгородской области после ударов украинских боевиков повреждены десятки жилых домов и автомобилей. Пострадавших нет.
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