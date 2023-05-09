https://crimea.ria.ru/20230509/novaya-kakhovka-ostalas-bez-elektrichestva-iz-za-obstrela-vsu-1128628337.html

Новая Каховка осталась без электричества из-за обстрела ВСУ

Новая Каховка осталась без электричества из-за обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Новая Каховка осталась без электричества из-за обстрела ВСУ

Новая Каховка осталась без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T19:35

2023-05-09T19:35

2023-05-09T19:35

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

общество

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Новая Каховка осталась без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского округа.Отмечается, что в результате атаки повреждения получила трансформаторная подстанция.В результате обстрела повреждены два трансформатора. Время подачи электроэнергии в другие микрорайоны города не определено. Над выяснением объема повреждений и определением путей их устранения работает аварийная бригада, добавили местные власти.ВСУ 9 мая произвели очередной массированный артиллерийский обстрел Новой Каховки. Боевики целенаправленно вели огонь по центру города. Горожан просят оставаться в укрытиях.9 мая ВСУ также били по мирному российскому приграничью: с утра обстреляна Брянская область, в результате возник пожар в детском саду.В Белгородской области после ударов украинских боевиков повреждены десятки жилых домов и автомобилей. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая Каховка под массированным ударом ВСУНаграды, форма и оружие: в Новой Каховке открыли выставку ко Дню ПобедыПраздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке

https://crimea.ria.ru/20230430/prazdnik-bez-natsizma-kak-den-pobedy-vozvraschalsya-na-zaporozhe-1128451076.html

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, херсонская область, новые регионы россии, общество, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, новости