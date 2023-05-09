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ВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и авто - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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ВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и авто
ВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и авто - РИА Новости Крым, 09.05.2023
ВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и авто
Украинские боевики во вторник трижды обстреляли населенные пункты Белгородской области. Одну из атак отбили системы противовоздушной обороны. Жертв среди... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T15:51
2023-05-09T15:51
обстрелы белгородской области
белгород
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики во вторник трижды обстреляли населенные пункты Белгородской области. Одну из атак отбили системы противовоздушной обороны. Жертв среди мирного населения нет, есть повреждения жилых домов и частных автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Больше всего от обстрелов ВСУ пострадал город Шебекино. Здесь украинским ударам подверглись десять многоквартирных домов и более 30 личных машин белгородцев.По его данным, специалисты уже приступили к уборке и подсчету ущерба. Восстановительные работы в городе планируют начать на текущей неделе.Под ударом боевиков оказалось и село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Снаряд попал в жилые дома, никто не пострадал."В результате обстрела загорелось два частных домовладения. В домах никого не было: жители переехали в безопасное место", - уточнил губернатор.Еще один удар пришелся на Грайворонский городской округ. Там атака отбита системами ПВО."По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - заключил Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде отменили мероприятия на 9 мая – область под обстрелом ВСУБелгородскую область атакуют вражеские беспилотникиВСУ ударили по Брянской области: загорелось здание детского сада
белгород
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
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обстрелы белгородской области, белгород, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), россия, новости, общество
ВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и авто

9 мая ВСУ трижды ударили по Белгородской области - повреждены десятки жилых домов и авто

15:51 09.05.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики во вторник трижды обстреляли населенные пункты Белгородской области. Одну из атак отбили системы противовоздушной обороны. Жертв среди мирного населения нет, есть повреждения жилых домов и частных автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Больше всего от обстрелов ВСУ пострадал город Шебекино. Здесь украинским ударам подверглись десять многоквартирных домов и более 30 личных машин белгородцев.
"В результате поквартирного обхода выявлено, что в восьми многоквартирных домах побиты окна в 124 квартирах - это 290 окон и 37 остекление балконов, посечены фасады и крыши. Еще в двух частных домовладениях посечены окна, фасады и заборы. Обстрелы повредили 32 автомобиля, какие-то машины горели, какие-то просто покорежило и посекло", - написал Гладков в своем Telegram.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела ВСУ Шебекино Белгородской области
По его данным, специалисты уже приступили к уборке и подсчету ущерба. Восстановительные работы в городе планируют начать на текущей неделе.
Под ударом боевиков оказалось и село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Снаряд попал в жилые дома, никто не пострадал.
"В результате обстрела загорелось два частных домовладения. В домах никого не было: жители переехали в безопасное место", - уточнил губернатор.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Белгородской области
Еще один удар пришелся на Грайворонский городской округ. Там атака отбита системами ПВО.
"По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - заключил Гладков.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияНовостиОбщество
 
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