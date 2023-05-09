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ВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и авто
ВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и авто - РИА Новости Крым, 09.05.2023
ВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и авто
Украинские боевики во вторник трижды обстреляли населенные пункты Белгородской области. Одну из атак отбили системы противовоздушной обороны. Жертв среди... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T15:51
2023-05-09T15:51
2023-05-09T15:51
обстрелы белгородской области
белгород
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики во вторник трижды обстреляли населенные пункты Белгородской области. Одну из атак отбили системы противовоздушной обороны. Жертв среди мирного населения нет, есть повреждения жилых домов и частных автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Больше всего от обстрелов ВСУ пострадал город Шебекино. Здесь украинским ударам подверглись десять многоквартирных домов и более 30 личных машин белгородцев.По его данным, специалисты уже приступили к уборке и подсчету ущерба. Восстановительные работы в городе планируют начать на текущей неделе.Под ударом боевиков оказалось и село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Снаряд попал в жилые дома, никто не пострадал."В результате обстрела загорелось два частных домовладения. В домах никого не было: жители переехали в безопасное место", - уточнил губернатор.Еще один удар пришелся на Грайворонский городской округ. Там атака отбита системами ПВО."По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - заключил Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде отменили мероприятия на 9 мая – область под обстрелом ВСУБелгородскую область атакуют вражеские беспилотникиВСУ ударили по Брянской области: загорелось здание детского сада
белгород
шебекино (город в белгородской области)
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обстрелы белгородской области, белгород, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), россия, новости, общество
ВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и авто
9 мая ВСУ трижды ударили по Белгородской области - повреждены десятки жилых домов и авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики во вторник трижды обстреляли населенные пункты Белгородской области. Одну из атак отбили системы противовоздушной обороны. Жертв среди мирного населения нет, есть повреждения жилых домов и частных автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Больше всего от обстрелов ВСУ пострадал город Шебекино. Здесь украинским ударам подверглись десять многоквартирных домов и более 30 личных машин белгородцев.
"В результате поквартирного обхода выявлено, что в восьми многоквартирных домах побиты окна в 124 квартирах - это 290 окон и 37 остекление балконов, посечены фасады и крыши. Еще в двух частных домовладениях посечены окна, фасады и заборы. Обстрелы повредили 32 автомобиля, какие-то машины горели, какие-то просто покорежило и посекло", - написал Гладков в своем Telegram.
По его данным, специалисты уже приступили к уборке и подсчету ущерба. Восстановительные работы в городе планируют начать на текущей неделе.
Под ударом боевиков оказалось и село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Снаряд попал в жилые дома, никто не пострадал.
"В результате обстрела загорелось два частных домовладения. В домах никого не было: жители переехали в безопасное место", - уточнил губернатор.
Еще один удар пришелся на Грайворонский городской округ. Там атака отбита системами ПВО.
"По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - заключил Гладков.
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