Белгородскую область атакуют вражеские беспилотники
Гладков: система ПВО сбила БПЛА самолетного типа – последствия уточняются
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПовреждения после падения беспилотника в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Белгородскую область снова атакуют вражеские БПЛА и артиллерия. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В Валуйском городском округе системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа... Последствия на земле уточняют оперативные службы", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что по предварительным данным, пострадавших нет.
Незадолго до атаки БПЛА, по словам Гладкова, украинские войска обстреляли хутор Панков в Шебекинском городском округе.
"В одном домовладении сильно повреждены крыша, фасад и окна, во втором взрывной волной посекло фасад и забор. Пострадавших нет", – уточнил глава региона.
Гладков добавил, что все оперативные службы на месте и администрация продолжает подомовой обход территории.
Ранее 8 мая ВСУ обстреляли Таврийск – город в Херсонской области, где берет начало Северо-Крымский канал. В результате прямого попадания гаубичного снаряда загорелась жилой 9-этажнй дом. Глава Таврийска Евгений Четкарев сообщил, что ситуация находится на его личном контролем, на месте работают оперативные службы, МЧС и пожар уже локализован. По его словам, жертв и пострадавших, нет.
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