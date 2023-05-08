https://crimea.ria.ru/20230508/belgorodskuyu-oblast-atakuyut-vrazheskie-bespilotniki-1128613209.html

Белгородскую область атакуют вражеские беспилотники

Белгородскую область атакуют вражеские беспилотники - РИА Новости Крым, 08.05.2023

Белгородскую область атакуют вражеские беспилотники

Белгородскую область снова атакуют вражеские БПЛА и артиллерия. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.05.2023

2023-05-08T21:22

2023-05-08T21:22

2023-05-08T21:22

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

происшествия

беспилотник (дрон)

всу (вооруженные силы украины)

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Белгородскую область снова атакуют вражеские БПЛА и артиллерия. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Он отметил, что по предварительным данным, пострадавших нет.Незадолго до атаки БПЛА, по словам Гладкова, украинские войска обстреляли хутор Панков в Шебекинском городском округе.Гладков добавил, что все оперативные службы на месте и администрация продолжает подомовой обход территории.Ранее 8 мая ВСУ обстреляли Таврийск – город в Херсонской области, где берет начало Северо-Крымский канал. В результате прямого попадания гаубичного снаряда загорелась жилой 9-этажнй дом. Глава Таврийска Евгений Четкарев сообщил, что ситуация находится на его личном контролем, на месте работают оперативные службы, МЧС и пожар уже локализован. По его словам, жертв и пострадавших, нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли гостиницы в Каховке – информация о жертвах уточняется Очередной обстрел Белгородской области: ранена женщина Семь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую область

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белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгород, белгородская область, происшествия, беспилотник (дрон), всу (вооруженные силы украины), общество, новости