https://crimea.ria.ru/20230429/sem-priletov-vsu-obstrelyali-kurskuyu-oblast-1128436450.html

Семь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую область

Семь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую область - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Семь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о субботнем обстреле приграничного района со стороны Украины, пострадавших нет, но есть повреждения жилых... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T13:14

2023-04-29T13:14

2023-04-29T13:14

роман старовойт

курская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы курской области

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о субботнем обстреле приграничного района со стороны Украины, пострадавших нет, но есть повреждения жилых домов.После обстрела поселок остался без электричества. Он уточнил, что ремонтные бригады приступят к ремонту, как только будет возможность.Накануне под массированный обстрел с беспилотников попал Шебекинский городской округ Белгородской области. Пострадавших нет, значительных разрушений тоже, но были повреждены линии электропередачи. Энергетики ликвидируют последствия обстрела.Территория Курской области граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. В ней, как и других приграничных районах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгороде: мужчина распиливал снаряд времен ВОВ и погибСемь жертв, среди них ребенок: удар ВСУ по ДонецкуВСУ нанесли удар по Новой Каховке – город обесточен

курская область

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роман старовойт, курская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы курской области, происшествия