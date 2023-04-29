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Семь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую область - РИА Новости Крым, 29.04.2023
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Семь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую область
Семь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую область - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Семь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую область
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о субботнем обстреле приграничного района со стороны Украины, пострадавших нет, но есть повреждения жилых... РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T13:14
2023-04-29T13:14
роман старовойт
курская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы курской области
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о субботнем обстреле приграничного района со стороны Украины, пострадавших нет, но есть повреждения жилых домов.После обстрела поселок остался без электричества. Он уточнил, что ремонтные бригады приступят к ремонту, как только будет возможность.Накануне под массированный обстрел с беспилотников попал Шебекинский городской округ Белгородской области. Пострадавших нет, значительных разрушений тоже, но были повреждены линии электропередачи. Энергетики ликвидируют последствия обстрела.Территория Курской области граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. В ней, как и других приграничных районах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгороде: мужчина распиливал снаряд времен ВОВ и погибСемь жертв, среди них ребенок: удар ВСУ по ДонецкуВСУ нанесли удар по Новой Каховке – город обесточен
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роман старовойт, курская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы курской области, происшествия
Семь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую область

Старовойт: при обстреле ВСУ приграничного села Курской области повреждены три дома

13:14 29.04.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области
Бомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о субботнем обстреле приграничного района со стороны Украины, пострадавших нет, но есть повреждения жилых домов.
"Глушковский район сегодня подвергся обстрелу со стороны Украины. Зафиксировано семь прилетов по поселку Краснооктябрьскому. К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна, крыши, заборы и фасады трех домов", - написал он в своем Telegram-канале.
После обстрела поселок остался без электричества. Он уточнил, что ремонтные бригады приступят к ремонту, как только будет возможность.
Накануне под массированный обстрел с беспилотников попал Шебекинский городской округ Белгородской области. Пострадавших нет, значительных разрушений тоже, но были повреждены линии электропередачи. Энергетики ликвидируют последствия обстрела.
Территория Курской области граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. В ней, как и других приграничных районах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Роман СтаровойтКурская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Курской областиПроисшествия
 
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