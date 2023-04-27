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ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – город обесточен
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – город обесточен - РИА Новости Крым, 27.04.2023
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – город обесточен
Новая Каховка полностью обеспечена после обстрела со стороны ВСУ. Ремонтные работы могут продлиться до утра, сообщает Telegram-канал администрации города... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T20:45
2023-04-27T20:45
2023-04-27T20:47
новая каховка
обстрелы всу
херсонская область
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Новая Каховка полностью обеспечена после обстрела со стороны ВСУ. Ремонтные работы могут продлиться до утра, сообщает Telegram-канал администрации города. Уточняется, что украинские боевики ударили мирным районам города около 19:20 в четверг 27 апреля. В результате все населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения. В ведомстве уточнили, что по предварительным данным ремонтные работы могут продлиться до утра 28 апреля. Жителей города просят соблюдать спокойствие и выдержку. Аварийные службы занимаются устранением повреждений и восстановлением электроснабжения.Читайте также на РИА Новости Крым: Погибла женщина, разрушен весь город: последствия удара по Новой Каховке Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов" Под постоянным контролем: мэр Новой Каховки рассказал о состоянии ГЭС
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РИА Новости Крым
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новая каховка, обстрелы всу, херсонская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – город обесточен
Новая Каховка обесточена из-за обстрела со стороны ВСУ
20:45 27.04.2023 (обновлено: 20:47 27.04.2023)