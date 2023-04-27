https://crimea.ria.ru/20230427/vsu-nanesli-udar-po-novoy-kakhovke--gorod-obestochen-1128406754.html

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – город обесточен

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – город обесточен - РИА Новости Крым, 27.04.2023

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – город обесточен

Новая Каховка полностью обеспечена после обстрела со стороны ВСУ. Ремонтные работы могут продлиться до утра, сообщает Telegram-канал администрации города... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T20:45

2023-04-27T20:45

2023-04-27T20:47

новая каховка

обстрелы всу

херсонская область

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Новая Каховка полностью обеспечена после обстрела со стороны ВСУ. Ремонтные работы могут продлиться до утра, сообщает Telegram-канал администрации города. Уточняется, что украинские боевики ударили мирным районам города около 19:20 в четверг 27 апреля. В результате все населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения. В ведомстве уточнили, что по предварительным данным ремонтные работы могут продлиться до утра 28 апреля. Жителей города просят соблюдать спокойствие и выдержку. Аварийные службы занимаются устранением повреждений и восстановлением электроснабжения.Читайте также на РИА Новости Крым: Погибла женщина, разрушен весь город: последствия удара по Новой Каховке Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов" Под постоянным контролем: мэр Новой Каховки рассказал о состоянии ГЭС

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, обстрелы всу, херсонская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости