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Погибла женщина, разрушен весь город: последствия удара по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 19.04.2023
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Погибла женщина, разрушен весь город: последствия удара по Новой Каховке
Погибла женщина, разрушен весь город: последствия удара по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Погибла женщина, разрушен весь город: последствия удара по Новой Каховке
В Новой Каховке Херсонской области погибла женщина, еще две находятся в тяжелом состоянии, без жилья остались десятки жителей, от ударов ВСУ пострадал... РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T12:26
2023-04-19T12:26
эксклюзивы риа новости крым
новая каховка
херсонская область
происшествия
владимир леонтьев
новости
общество
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Новой Каховке Херсонской области погибла женщина, еще две находятся в тяжелом состоянии, без жилья остались десятки жителей, от ударов ВСУ пострадал практически весь город. О последствиях утреннего минометного обстрела РИА Новости Крым рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.По его словам, абсолютно все прилеты зафиксированы в частном секторе. Кроме того, пострадало здание горводоканала, пожарная часть, общественная приемная и многоэтажные дома.Леонтьев отметил, что на данный момент все службы в городе работают в штатном режиме. А для тех, кто не сможет вернуться в свои разрушенные квартиры, развернут пункт временного размещения."Сразу и врио губернатора, и председатель правительства предложили помощь, но, в принципе, помощь нам сейчас не нужна, справимся своими силами. В течение дня закроем поврежденные окна, переселим десятки людей, которые остались без квартир", - сказал он.По словам Леонтьева, ему поступают звонки от тех, кто выехал из города: люди беспокоятся за своих оставшихся в Новой Каховке родственников."Обращаются даже те, кто занимает проукраинскую позицию, с просьбами помочь родственникам, которые остались в городе. И мы помогаем. В городе свет есть. Электроснабжение отсутствует в части пригорода, потому что вчера был точно такой же жесточайший обстрел и сегодня ведутся восстановительные работы", - пояснил руководитель города.ВСУ в среду утром открыли по Новой Каховке огонь из минометов. Власти города сообщали о раненых и прилетах в жилые дома и гражданские объекты.По информации врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, украинские боевики вели прицельный огонь по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Новой Каховки из 120-миллиметровых минометов. Спасатели и медики работали прямо под огнем противника.Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым заявил, что обстрел жилых кварталов Новой Каховки и убийство мирных жителей – это акты терроризма, организаторы и участники которых будут найдены и понесут наказание. Он признал, что в регионе еще остались так называемые "ждуны", которые до сих пор находятся под влиянием киевской пропаганды.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и УгледаромВ Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУПрицельный огонь по жилым кварталам – в Новой Каховке есть погибший
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новая каховка, херсонская область, происшествия, владимир леонтьев, новости, общество, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии
Погибла женщина, разрушен весь город: последствия удара по Новой Каховке

Глава Новой Каховки: при ударе ВСУ погибла женщина, пострадал практически весь город

12:26 19.04.2023
 
© Telegram Администрации Новой КаховкиПоследствия минометного обстрела Новой Каховки 19 апреля 2023 г.
Последствия минометного обстрела Новой Каховки 19 апреля 2023 г.
© Telegram Администрации Новой Каховки
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Новой Каховке Херсонской области погибла женщина, еще две находятся в тяжелом состоянии, без жилья остались десятки жителей, от ударов ВСУ пострадал практически весь город. О последствиях утреннего минометного обстрела РИА Новости Крым рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"Это был бессистемный обстрел по жилым кварталам. Люди волнуются и удивляются, они поражены этими варварскими налетами. Практически весь город – и старый, и часть нового – пострадали. К сожалению, погибла женщина 1954 года рождения. Еще две женщины находятся в тяжелом состоянии, много раненых, посекло осколками", - рассказал Леонтьев.
По его словам, абсолютно все прилеты зафиксированы в частном секторе. Кроме того, пострадало здание горводоканала, пожарная часть, общественная приемная и многоэтажные дома.
Глава Новой Каховки Леонтьев назвал терактом обстрел домов и убийство людей - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
19 марта, 14:16Эксклюзивы РИА Новости Крым
Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов"
Леонтьев отметил, что на данный момент все службы в городе работают в штатном режиме. А для тех, кто не сможет вернуться в свои разрушенные квартиры, развернут пункт временного размещения.
"Сразу и врио губернатора, и председатель правительства предложили помощь, но, в принципе, помощь нам сейчас не нужна, справимся своими силами. В течение дня закроем поврежденные окна, переселим десятки людей, которые остались без квартир", - сказал он.
По словам Леонтьева, ему поступают звонки от тех, кто выехал из города: люди беспокоятся за своих оставшихся в Новой Каховке родственников.
"Обращаются даже те, кто занимает проукраинскую позицию, с просьбами помочь родственникам, которые остались в городе. И мы помогаем. В городе свет есть. Электроснабжение отсутствует в части пригорода, потому что вчера был точно такой же жесточайший обстрел и сегодня ведутся восстановительные работы", - пояснил руководитель города.
Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 16:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
Под постоянным контролем: мэр Новой Каховки рассказал о состоянии ГЭС
ВСУ в среду утром открыли по Новой Каховке огонь из минометов. Власти города сообщали о раненых и прилетах в жилые дома и гражданские объекты.
По информации врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, украинские боевики вели прицельный огонь по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Новой Каховки из 120-миллиметровых минометов. Спасатели и медики работали прямо под огнем противника.
Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым заявил, что обстрел жилых кварталов Новой Каховки и убийство мирных жителей – это акты терроризма, организаторы и участники которых будут найдены и понесут наказание. Он признал, что в регионе еще остались так называемые "ждуны", которые до сих пор находятся под влиянием киевской пропаганды.
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