https://crimea.ria.ru/20230419/pritselnyy-ogon-po-zhilym-kvartalam--detali-obstrela-novoy-kakhovki-1128252555.html

Прицельный огонь по жилым кварталам – в Новой Каховке есть погибший

Прицельный огонь по жилым кварталам – в Новой Каховке есть погибший - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Прицельный огонь по жилым кварталам – в Новой Каховке есть погибший

Украинские боевики ведут прицельный огонь по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Новой Каховки, спасатели и медики работают прямо под огнем противника, РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T08:49

2023-04-19T08:49

2023-04-19T09:11

владимир сальдо

херсонская область

новая каховка

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Украинские боевики ведут прицельный огонь по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Новой Каховки, спасатели и медики работают прямо под огнем противника, сообщил утром в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По данным администрации города, в результате попадания в жилые кварталы погиб один человек, двое получили ранения. "В результате утреннего обстрела Новой Каховки 19 апреля укронацистами погиб один человек и двое получили минно-взрывные ранения. Экстренные службы после окончания обстрела работают на местах прилетов. Зафиксировано два порыва труб газоснабжения, частичное очаговое отключение электроснабжения, многочисленные разрушения многоэтажных жилых домов, квартир и имущества граждан", - сказано в сообщении администрации в Telegram.Врио губернатора области отметил, правительству области поручено оказать все необходимое содействие пострадавшим жителям."Враг пытается запугать население, мстит мирным гражданам за то, что российские военные значительно активизировали уничтожение боевиков и вооружения на правобережье. Ничего у противника не получится. Наши люди тверды в своих убеждениях и уверены в своих защитниках. А за сегодняшний обстрел и регулярный террор мирного населения земля под ногами у боевиков киевского режима будет гореть", - написал глава региона.ВСУ в среду утром открыли по Новой Каховке минометный обстрел. Власти города сообщили о раненых и прилетах в жилые дома и гражданские объекты. Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУПушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и УгледаромВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской области

https://crimea.ria.ru/20230419/novaya-kakhovka-pod-massirovannym-minometnym-obstrelom-vsu-est-ranenye-1128252154.html

херсонская область

новая каховка

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новая каховка, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, общество, новости