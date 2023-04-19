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Прицельный огонь по жилым кварталам – в Новой Каховке есть погибший - РИА Новости Крым, 19.04.2023
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Прицельный огонь по жилым кварталам – в Новой Каховке есть погибший
Прицельный огонь по жилым кварталам – в Новой Каховке есть погибший - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Прицельный огонь по жилым кварталам – в Новой Каховке есть погибший
Украинские боевики ведут прицельный огонь по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Новой Каховки, спасатели и медики работают прямо под огнем противника, РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T08:49
2023-04-19T09:11
владимир сальдо
херсонская область
новая каховка
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Украинские боевики ведут прицельный огонь по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Новой Каховки, спасатели и медики работают прямо под огнем противника, сообщил утром в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По данным администрации города, в результате попадания в жилые кварталы погиб один человек, двое получили ранения. "В результате утреннего обстрела Новой Каховки 19 апреля укронацистами погиб один человек и двое получили минно-взрывные ранения. Экстренные службы после окончания обстрела работают на местах прилетов. Зафиксировано два порыва труб газоснабжения, частичное очаговое отключение электроснабжения, многочисленные разрушения многоэтажных жилых домов, квартир и имущества граждан", - сказано в сообщении администрации в Telegram.Врио губернатора области отметил, правительству области поручено оказать все необходимое содействие пострадавшим жителям."Враг пытается запугать население, мстит мирным гражданам за то, что российские военные значительно активизировали уничтожение боевиков и вооружения на правобережье. Ничего у противника не получится. Наши люди тверды в своих убеждениях и уверены в своих защитниках. А за сегодняшний обстрел и регулярный террор мирного населения земля под ногами у боевиков киевского режима будет гореть", - написал глава региона.ВСУ в среду утром открыли по Новой Каховке минометный обстрел. Власти города сообщили о раненых и прилетах в жилые дома и гражданские объекты. Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУПушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и УгледаромВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской области
https://crimea.ria.ru/20230419/novaya-kakhovka-pod-massirovannym-minometnym-obstrelom-vsu-est-ranenye-1128252154.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, новая каховка, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, общество, новости
Прицельный огонь по жилым кварталам – в Новой Каховке есть погибший

Сальдо: ВСУ ведут прицельный огонь по жилым кварталам в центре Новой Каховки

08:49 19.04.2023 (обновлено: 09:11 19.04.2023)
 
© Telegram Администрации Новой КаховкиПоследствия минометного обстрела Новой Каховки 19 апреля 2023 г.
Последствия минометного обстрела Новой Каховки 19 апреля 2023 г.
© Telegram Администрации Новой Каховки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Украинские боевики ведут прицельный огонь по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Новой Каховки, спасатели и медики работают прямо под огнем противника, сообщил утром в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Обстановка на прифронтовых территориях находится на моем постоянном контроле. Сегодня ранним утром получил доклад, что противник варварски обстреливает Новую Каховку из 120-миллиметровых минометов. Специально стреляют по центру города, по жилым кварталам, по станции скорой помощи", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По данным администрации города, в результате попадания в жилые кварталы погиб один человек, двое получили ранения.
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07:40
Новая Каховка под массированным минометным обстрелом ВСУ, есть раненые
"В результате утреннего обстрела Новой Каховки 19 апреля укронацистами погиб один человек и двое получили минно-взрывные ранения. Экстренные службы после окончания обстрела работают на местах прилетов. Зафиксировано два порыва труб газоснабжения, частичное очаговое отключение электроснабжения, многочисленные разрушения многоэтажных жилых домов, квартир и имущества граждан", - сказано в сообщении администрации в Telegram.
Врио губернатора области отметил, правительству области поручено оказать все необходимое содействие пострадавшим жителям.
"Враг пытается запугать население, мстит мирным гражданам за то, что российские военные значительно активизировали уничтожение боевиков и вооружения на правобережье. Ничего у противника не получится. Наши люди тверды в своих убеждениях и уверены в своих защитниках. А за сегодняшний обстрел и регулярный террор мирного населения земля под ногами у боевиков киевского режима будет гореть", - написал глава региона.
ВСУ в среду утром открыли по Новой Каховке минометный обстрел. Власти города сообщили о раненых и прилетах в жилые дома и гражданские объекты.
© Telegram Администрации Новой КаховкиПоследствия минометного обстрела Новой Каховки 19 апреля 2023 г.
Последствия минометного обстрела Новой Каховки 19 апреля 2023 г.
1 из 4
Последствия минометного обстрела Новой Каховки 19 апреля 2023 г.
© Telegram Администрации Новой Каховки
© Telegram Администрации Новой КаховкиПоследствия минометного обстрела Новой Каховки 19 апреля 2023 г.
Последствия минометного обстрела Новой Каховки 19 апреля 2023 г.
2 из 4
Последствия минометного обстрела Новой Каховки 19 апреля 2023 г.
© Telegram Администрации Новой Каховки
© Telegram Администрации Новой КаховкиПоследствия минометного обстрела Новой Каховки 19 апреля 2023 г.
Последствия минометного обстрела Новой Каховки 19 апреля 2023 г.
3 из 4
Последствия минометного обстрела Новой Каховки 19 апреля 2023 г.
© Telegram Администрации Новой Каховки
© Telegram Администрации Новой КаховкиПоследствия минометного обстрела Новой Каховки 19 апреля 2023 г.
Последствия минометного обстрела Новой Каховки 19 апреля 2023 г.
4 из 4
Последствия минометного обстрела Новой Каховки 19 апреля 2023 г.
© Telegram Администрации Новой Каховки
1 из 4
Последствия минометного обстрела Новой Каховки 19 апреля 2023 г.
© Telegram Администрации Новой Каховки
2 из 4
Последствия минометного обстрела Новой Каховки 19 апреля 2023 г.
© Telegram Администрации Новой Каховки
3 из 4
Последствия минометного обстрела Новой Каховки 19 апреля 2023 г.
© Telegram Администрации Новой Каховки
4 из 4
Последствия минометного обстрела Новой Каховки 19 апреля 2023 г.
© Telegram Администрации Новой Каховки
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Владимир СальдоХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новые регионы РоссииОбществоНовости
 
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