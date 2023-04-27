https://crimea.ria.ru/20230427/chp-v-belgorode-muzhchina-raspilival-snaryad-vremen-vov-i-pogib-1128393670.html

ЧП в Белгороде: мужчина распиливал снаряд времен ВОВ и погиб

ЧП в Белгороде: мужчина распиливал снаряд времен ВОВ и погиб - РИА Новости Крым, 27.04.2023

ЧП в Белгороде: мужчина распиливал снаряд времен ВОВ и погиб

Мужчина погиб при распиливании снаряда в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T13:37

2023-04-27T13:37

2023-04-27T13:37

белгород

белгородская область

происшествия

новости

вячеслав гладков

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Мужчина погиб при распиливании снаряда в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.ЧП произошло в четверг в селе Курасовка Ивнянского района.Глава района Игорь Щепин и все оперативные службы находятся на месте происшествия, проводятся необходимые следственные мероприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненаяВторой раз под огнем: ВСУ обстреляли села в Белгородской областиНовый удар по Белгородской области: разрушены жилые дома

https://crimea.ria.ru/20190914/1117317296.html

белгород

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, белгородская область, происшествия, новости, вячеслав гладков, взрыв