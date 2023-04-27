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ЧП в Белгороде: мужчина распиливал снаряд времен ВОВ и погиб
ЧП в Белгороде: мужчина распиливал снаряд времен ВОВ и погиб - РИА Новости Крым, 27.04.2023
ЧП в Белгороде: мужчина распиливал снаряд времен ВОВ и погиб
Мужчина погиб при распиливании снаряда в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T13:37
2023-04-27T13:37
2023-04-27T13:37
белгород
белгородская область
происшествия
новости
вячеслав гладков
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Мужчина погиб при распиливании снаряда в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.ЧП произошло в четверг в селе Курасовка Ивнянского района.Глава района Игорь Щепин и все оперативные службы находятся на месте происшествия, проводятся необходимые следственные мероприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненаяВторой раз под огнем: ВСУ обстреляли села в Белгородской областиНовый удар по Белгородской области: разрушены жилые дома
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгород, белгородская область, происшествия, новости, вячеслав гладков, взрыв
ЧП в Белгороде: мужчина распиливал снаряд времен ВОВ и погиб
Губернатор Гладков: мужчина погиб при распиливании снаряда в Белгородской области