Новый удар по Белгородской области: разрушены жилые дома
Губернатор Гладков: снаряды ВСУ разрушили девять жилых домов в селе Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В субботу днем ВСУ ударили по приграничному селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Пострадавших нет, но имеются разрушения жилых домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Разрушения выявлены в девяти частных жилых домах: выбиты окна, посечены заборы и фасады. Оперативные и аварийные службы на месте продолжают подомовой обход территории", - написал он в своем Telegram.
Кроме того, один из снарядов повредил линию электропередачи, из-за чего село оказалось обесточено. Аварийные службы уже работают на месте. Восстановить энергоснабжение обещают через четыре-пять часов.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара по селу Новая Таволжанка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия удара по селу Новая Таволжанка в Белгородской области
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Утром 22 апреля ударам украинских боевиков подверглись населенные пункты Курской области. Зафиксировано более 20 прилетов по приграничным поселкам. В результате без света остались жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка.
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