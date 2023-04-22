https://crimea.ria.ru/20230422/novyy-udar-po-belgorodskoy-oblasti-razrusheny-zhilye-doma-1128312758.html

Новый удар по Белгородской области: разрушены жилые дома

Новый удар по Белгородской области: разрушены жилые дома - РИА Новости Крым, 22.04.2023

Новый удар по Белгородской области: разрушены жилые дома

В субботу днем ВСУ ударили по приграничному селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Пострадавших нет, но имеются разрушения жилых домов, сообщил... РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T18:18

2023-04-22T18:18

2023-04-22T18:18

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В субботу днем ВСУ ударили по приграничному селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Пострадавших нет, но имеются разрушения жилых домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Кроме того, один из снарядов повредил линию электропередачи, из-за чего село оказалось обесточено. Аварийные службы уже работают на месте. Восстановить энергоснабжение обещают через четыре-пять часов.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Утром 22 апреля ударам украинских боевиков подверглись населенные пункты Курской области. Зафиксировано более 20 прилетов по приграничным поселкам. В результате без света остались жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 20 прилетов за утро: ВСУ бьют по Курской областиУкраинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской областиВСУ нанесли 12 ударов по Брянской области – есть пострадавшие

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), общество, новости