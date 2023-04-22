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Новый удар по Белгородской области: разрушены жилые дома - РИА Новости Крым, 22.04.2023
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Новый удар по Белгородской области: разрушены жилые дома
Новый удар по Белгородской области: разрушены жилые дома - РИА Новости Крым, 22.04.2023
Новый удар по Белгородской области: разрушены жилые дома
В субботу днем ВСУ ударили по приграничному селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Пострадавших нет, но имеются разрушения жилых домов, сообщил... РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T18:18
2023-04-22T18:18
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В субботу днем ВСУ ударили по приграничному селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Пострадавших нет, но имеются разрушения жилых домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Кроме того, один из снарядов повредил линию электропередачи, из-за чего село оказалось обесточено. Аварийные службы уже работают на месте. Восстановить энергоснабжение обещают через четыре-пять часов.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Утром 22 апреля ударам украинских боевиков подверглись населенные пункты Курской области. Зафиксировано более 20 прилетов по приграничным поселкам. В результате без света остались жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 20 прилетов за утро: ВСУ бьют по Курской областиУкраинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской областиВСУ нанесли 12 ударов по Брянской области – есть пострадавшие
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), общество, новости
Новый удар по Белгородской области: разрушены жилые дома

Губернатор Гладков: снаряды ВСУ разрушили девять жилых домов в селе Белгородской области

18:18 22.04.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В субботу днем ВСУ ударили по приграничному селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Пострадавших нет, но имеются разрушения жилых домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Разрушения выявлены в девяти частных жилых домах: выбиты окна, посечены заборы и фасады. Оперативные и аварийные службы на месте продолжают подомовой обход территории", - написал он в своем Telegram.
Кроме того, один из снарядов повредил линию электропередачи, из-за чего село оказалось обесточено. Аварийные службы уже работают на месте. Восстановить энергоснабжение обещают через четыре-пять часов.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара по селу Новая Таволжанка в Белгородской области
Последствия удара по селу Новая Таволжанка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия удара по селу Новая Таволжанка в Белгородской области
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Утром 22 апреля ударам украинских боевиков подверглись населенные пункты Курской области. Зафиксировано более 20 прилетов по приграничным поселкам. В результате без света остались жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)ОбществоНовости
 
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