Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли 12 ударов по Брянской области – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230420/vsu-nanesli-12-udarov-po-bryanskoy-oblasti--est-postradavshie-1128274865.html
ВСУ нанесли 12 ударов по Брянской области – есть пострадавшие
ВСУ нанесли 12 ударов по Брянской области – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 20.04.2023
ВСУ нанесли 12 ударов по Брянской области – есть пострадавшие
Украинские войска обстреляли деревню Ломаковка в Брянской области, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России. РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T10:23
2023-04-20T10:23
обстрелы брянской области
атака диверсантов на брянскую область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/06/1119437427_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2918a486e4348775c0c69178013b950d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли деревню Ломаковка в Брянской области, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Сотрудники Следкома устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления.Российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. Так, украинские боевики ранее нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской областям России. В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Повреждены частное домовладение и огороды. А за день до этого украинские беспилотники сбросили взрывчатку на здания районного военкомата и МВД в Брянской области. В обоих случаях пострадавших нет.Участились попытки украинских ДРГ прорваться на территорию России. Накануне сообщалось, что в Брянской области при попытке незаконно пересечь госграницу подорвался нарушитель. Кроме того, ранее украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек намеревалась проникнуть на территорию Брянской области. Попытка пресечена.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто стоит за атакой на Брянскую область – ФСБ назвала имяАтаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших детиВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погибли
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/06/1119437427_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_10343528dfb457451bcf5dd34ec605a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы брянской области, атака диверсантов на брянскую область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ нанесли 12 ударов по Брянской области – есть пострадавшие

Следком: ВСУ нанесли 12 ударов по жилым домам в Брянской области – есть пострадавшие

10:23 20.04.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области
Бомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли деревню Ломаковка в Брянской области, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.
"Следователи СК России будут расследовать очередной факт обстрела украинскими националистами территории Брянской области. Вооруженные силы Украины нанесли 12 минометных ударов по деревне Ломаковка в Брянской области. Предварительно, есть пострадавшие. Снаряды попали по домам и подстанциям", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники Следкома устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления.
Российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. Так, украинские боевики ранее нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской областям России. В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Повреждены частное домовладение и огороды. А за день до этого украинские беспилотники сбросили взрывчатку на здания районного военкомата и МВД в Брянской области. В обоих случаях пострадавших нет.
Участились попытки украинских ДРГ прорваться на территорию России. Накануне сообщалось, что в Брянской области при попытке незаконно пересечь госграницу подорвался нарушитель. Кроме того, ранее украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек намеревалась проникнуть на территорию Брянской области. Попытка пресечена.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кто стоит за атакой на Брянскую область – ФСБ назвала имя
Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети
ВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погибли
 
Обстрелы Брянской областиАтака диверсантов на Брянскую областьСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Центробанк назвал лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями
12:41Летом в Крым будут ходить 19 поездов
12:24Почему беспилотники США больше не летают возле Крыма – военный эксперт
12:06Короткие рабочие недели и длинные выходные: как Крым будет отдыхать в мае
11:56Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе
11:44Объявлен состав жюри Всероссийского конкурса военной фотожурналистики
11:40Верховный суд РК смягчил вердикт пенсионеру, который покушался на подругу
11:01Керченская паромная переправа возобновила работу: погода и трафик
10:38Суд отправил в СИЗО бывшего замминистра культуры России Ярилову
10:23ВСУ нанесли 12 ударов по Брянской области – есть пострадавшие
10:18Корь наступает: случаи заражения выявлены в 44 регионах России
09:35Глава Россотрудничества сделал жесткое заявление о "торгах" за Крым
09:15В России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур"
08:53Можно ли вешать на автомобили портреты ветеранов — ответ МВД
08:50Керченская паромная переправа временно приостановлена из-за тумана
08:31В России определились, что считать пропагандой ЛГБТ
08:13В Симферополе запустят дополнительные автобусы в поминальные дни
07:59Крымские ученые нашли новый потенциальный туристический объект
07:37Чем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – эксперт 2:32
07:02Что мешает развитию крымского экспорта
Лента новостейМолния