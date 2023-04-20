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ВСУ нанесли 12 ударов по Брянской области – есть пострадавшие
ВСУ нанесли 12 ударов по Брянской области – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 20.04.2023
ВСУ нанесли 12 ударов по Брянской области – есть пострадавшие
Украинские войска обстреляли деревню Ломаковка в Брянской области, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России. РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T10:23
2023-04-20T10:23
2023-04-20T10:23
обстрелы брянской области
атака диверсантов на брянскую область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли деревню Ломаковка в Брянской области, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Сотрудники Следкома устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления.Российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. Так, украинские боевики ранее нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской областям России. В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Повреждены частное домовладение и огороды. А за день до этого украинские беспилотники сбросили взрывчатку на здания районного военкомата и МВД в Брянской области. В обоих случаях пострадавших нет.Участились попытки украинских ДРГ прорваться на территорию России. Накануне сообщалось, что в Брянской области при попытке незаконно пересечь госграницу подорвался нарушитель. Кроме того, ранее украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек намеревалась проникнуть на территорию Брянской области. Попытка пресечена.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто стоит за атакой на Брянскую область – ФСБ назвала имяАтаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших детиВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погибли
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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обстрелы брянской области, атака диверсантов на брянскую область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ нанесли 12 ударов по Брянской области – есть пострадавшие
Следком: ВСУ нанесли 12 ударов по жилым домам в Брянской области – есть пострадавшие