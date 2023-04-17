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Попытка незаконного пересечения границы в Брянске – нарушитель погиб - РИА Новости Крым, 17.04.2023
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Попытка незаконного пересечения границы в Брянске – нарушитель погиб
Попытка незаконного пересечения границы в Брянске – нарушитель погиб - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Попытка незаконного пересечения границы в Брянске – нарушитель погиб
В Брянской области при попытке незаконно пересечь границу России подорвался нарушитель. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T21:04
2023-04-17T21:11
брянская область
атака диверсантов на брянскую область
происшествия
александр богомаз
новости
россия
вооруженные силы россии
украина
общество
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Брянской области при попытке незаконно пересечь границу России подорвался нарушитель. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.По его данным, инцидент произошел в районе села Запесочье Погарского района.Второго марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.Пострадавшим оказался школьник Федор Симоненко. В тот день он и две девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, которую обстреляли вооруженные диверсанты. Водитель погиб на месте. Федор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент цинично открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение в грудь, но не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места.15 марта Федю выписали из больницы. Губернатор региона Александр Богомаз подарил семье Симоненко новый дом. А 27 марта Владимир Путин подписал указ о награждении мальчика медалью "За отвагу".Вторая попытка была предпринята 6 апреля. Тогда украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек намеревалась проникнуть на территорию области в районе села Случовск Погарского района. Попытку пресекли специалисты пограничного управления УФСБ России.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую областьПутин наградил медалью "За отвагу" брянского школьника Федю СимоненкоКто стоит за атакой на Брянскую область – ФСБ назвала имя
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РИА Новости Крым
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брянская область, атака диверсантов на брянскую область, происшествия, александр богомаз, новости, россия, вооруженные силы россии, украина, общество, безопасность
Попытка незаконного пересечения границы в Брянске – нарушитель погиб

В Брянской области совершена попытка незаконного пересечения границы – нарушитель погиб

21:04 17.04.2023 (обновлено: 21:11 17.04.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОбстановка на передовой
Обстановка на передовой - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Брянской области при попытке незаконно пересечь границу России подорвался нарушитель. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
По его данным, инцидент произошел в районе села Запесочье Погарского района.
"Ссо стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы. Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов", - указал он.
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3 марта, 18:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Второго марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.
Пострадавшим оказался школьник Федор Симоненко. В тот день он и две девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, которую обстреляли вооруженные диверсанты. Водитель погиб на месте. Федор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент цинично открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение в грудь, но не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места.
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6 апреля, 10:58
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15 марта Федю выписали из больницы. Губернатор региона Александр Богомаз подарил семье Симоненко новый дом. А 27 марта Владимир Путин подписал указ о награждении мальчика медалью "За отвагу".
Вторая попытка была предпринята 6 апреля. Тогда украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек намеревалась проникнуть на территорию области в районе села Случовск Погарского района. Попытку пресекли специалисты пограничного управления УФСБ России.
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Брянская областьАтака диверсантов на Брянскую областьПроисшествияАлександр БогомазНовостиРоссияВооруженные силы РоссииУкраинаОбществоБезопасность
 
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Заголовок открываемого материала
21:04Попытка незаконного пересечения границы в Брянске – нарушитель погиб
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