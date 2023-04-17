Попытка незаконного пересечения границы в Брянске – нарушитель погиб
В Брянской области совершена попытка незаконного пересечения границы – нарушитель погиб
21:04 17.04.2023 (обновлено: 21:11 17.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Брянской области при попытке незаконно пересечь границу России подорвался нарушитель. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
По его данным, инцидент произошел в районе села Запесочье Погарского района.
"Ссо стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы. Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов", - указал он.
Второго марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.
Пострадавшим оказался школьник Федор Симоненко. В тот день он и две девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, которую обстреляли вооруженные диверсанты. Водитель погиб на месте. Федор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент цинично открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение в грудь, но не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места.
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15 марта Федю выписали из больницы. Губернатор региона Александр Богомаз подарил семье Симоненко новый дом. А 27 марта Владимир Путин подписал указ о награждении мальчика медалью "За отвагу".
Вторая попытка была предпринята 6 апреля. Тогда украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек намеревалась проникнуть на территорию области в районе села Случовск Погарского района. Попытку пресекли специалисты пограничного управления УФСБ России.
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