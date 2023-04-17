https://crimea.ria.ru/20230417/popytka-nezakonnogo-peresecheniya-granitsy-v-bryanske--narushitel-pogib-1128228126.html

Попытка незаконного пересечения границы в Брянске – нарушитель погиб

Попытка незаконного пересечения границы в Брянске – нарушитель погиб - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Попытка незаконного пересечения границы в Брянске – нарушитель погиб

В Брянской области при попытке незаконно пересечь границу России подорвался нарушитель. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T21:04

2023-04-17T21:04

2023-04-17T21:11

брянская область

атака диверсантов на брянскую область

происшествия

александр богомаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Брянской области при попытке незаконно пересечь границу России подорвался нарушитель. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.По его данным, инцидент произошел в районе села Запесочье Погарского района.Второго марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.Пострадавшим оказался школьник Федор Симоненко. В тот день он и две девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, которую обстреляли вооруженные диверсанты. Водитель погиб на месте. Федор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент цинично открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение в грудь, но не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места.15 марта Федю выписали из больницы. Губернатор региона Александр Богомаз подарил семье Симоненко новый дом. А 27 марта Владимир Путин подписал указ о награждении мальчика медалью "За отвагу".Вторая попытка была предпринята 6 апреля. Тогда украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек намеревалась проникнуть на территорию области в районе села Случовск Погарского района. Попытку пресекли специалисты пограничного управления УФСБ России.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую областьПутин наградил медалью "За отвагу" брянского школьника Федю СимоненкоКто стоит за атакой на Брянскую область – ФСБ назвала имя

https://crimea.ria.ru/20230303/russkiy-dobrovolcheskiy-korpus-kto-oni-i-chyu-volyu-ispolnyayut-1127336146.html

https://crimea.ria.ru/20230406/obvinyaemyy-v-razboe-v-krymu-prichasten-k-napadeniyu-v-bryanske-1128010170.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, атака диверсантов на брянскую область, происшествия, александр богомаз, новости, россия, вооруженные силы россии, украина, общество, безопасность