https://crimea.ria.ru/20230327/putin-nagradil-medalyu-za-otvagu-bryanskogo-shkolnika-fedyu-simonenko-1127799036.html

Путин наградил медалью "За отвагу" брянского школьника Федю Симоненко

Путин наградил медалью "За отвагу" брянского школьника Федю Симоненко - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Путин наградил медалью "За отвагу" брянского школьника Федю Симоненко

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За отвагу" 10-летнего Федора Симоненко, который во время нападения диверсантов на села в... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T16:09

2023-03-27T16:09

2023-03-27T16:26

владимир путин (политик)

россия

атака диверсантов на брянскую область

брянская область

закон и право

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За отвагу" 10-летнего Федора Симоненко, который во время нападения диверсантов на села в Брянской области спас двух девочек. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.Как сообщалось ранее, 3 марта по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина Федор был награжден ведомственной медалью "Доблесть и Отвага" за "проявленный героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области".2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Пострадавшим оказался школьник Федор Симоненко. В тот день он и две девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, которую обстреляли вооруженные диверсанты. Водитель погиб на месте. Федор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент цинично открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение в грудь, но не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места."Русский добровольческий корпус": кто они и чью волю исполняют >>15 марта Федю выписали из больницы. Губернатор региона Александр Богомаз подарил семье Симоненко новый дом.Читайте также на РИА Новости Крым:Понял, что лучше идти: раненный диверсантами Федор рассказал о нападенииДля надежной защиты: в Брянской области построят еще 17 блокпостовОтвет за Брянскую область – Минобороны об ударах по объектам на Украине

https://crimea.ria.ru/20230303/ranenogo-v-bryanske-10-letnego-fedora-nagradili-medalyu-istoriya-podviga-1127336800.html

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брянская область

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владимир путин (политик), россия, атака диверсантов на брянскую область, брянская область, закон и право, общество, новости