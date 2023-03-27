Путин наградил медалью "За отвагу" брянского школьника Федю Симоненко
Путин наградил медалью "За отвагу" школьника Федора, спасшего девочек в Брянской области
16:09 27.03.2023 (обновлено: 16:26 27.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За отвагу" 10-летнего Федора Симоненко, который во время нападения диверсантов на села в Брянской области спас двух девочек. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить Симоненко Федора Витальевича – учащегося Новоропской средней общеобразовательной школы Климовского района Брянской области", – говорится в указе.
Как сообщалось ранее, 3 марта по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина Федор был награжден ведомственной медалью "Доблесть и Отвага" за "проявленный героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области".
2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.
Пострадавшим оказался школьник Федор Симоненко. В тот день он и две девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, которую обстреляли вооруженные диверсанты. Водитель погиб на месте. Федор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент цинично открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение в грудь, но не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места.
15 марта Федю выписали из больницы. Губернатор региона Александр Богомаз подарил семье Симоненко новый дом.
Читайте также на РИА Новости Крым: