https://crimea.ria.ru/20230319/dlya-nadezhnoy-zaschity-v-bryanskoy-oblasti-postroyat-esche-17-blokpostov-1127650795.html

Для надежной защиты: в Брянской области построят еще 17 блокпостов

Для надежной защиты: в Брянской области построят еще 17 блокпостов - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Для надежной защиты: в Брянской области построят еще 17 блокпостов

На границе Брянской области с Украиной дополнительно постоят 17 блокпостов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T20:51

2023-03-19T20:51

2023-03-19T20:53

брянская область

безопасность

александр богомаз

россия

новости

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120789507_0:51:1620:962_1920x0_80_0_0_10f6a701c56b5f42c0f548fccc5b45b7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. На границе Брянской области с Украиной дополнительно постоят 17 блокпостов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз."На заседании оперативного штаба было принято решение дополнительно построить 17 блокпостов на приграничных территориях нашего региона", - написал он в Telegram-канале.По информации Богомаза, работы, связанные со строительством и отделкой блокпостов, брянские подрядчики выполняют профессионально и безвозмездно.Второго марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, выдавлены на территорию Украины, после чего по ним был нанесен массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Проводится разминирование.Позже 10-летний мальчик Федя, который проявил героизм во время теракта в Брянской области и спас других детей, был награжден ведомственной медалью "Доблесть и Отвага". Мальчика выписали из больницы 15 марта. Он вместе с семьей перехал в новый дом, подаренный губернатором региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 10 прилетов: ВСУ бьют по Курской областиНа нефтепроводе в Брянской области обнаружена взрывчаткаРаненный при теракте в Брянске 10-летний Федор выписан из больницы

https://crimea.ria.ru/20230310/zachem-v-krymu-vozvodyat-fortifikatsii--ekspert-po-bezopasnosti-1127475034.html

брянская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, безопасность, александр богомаз, россия, новости, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)