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Для надежной защиты: в Брянской области построят еще 17 блокпостов
Для надежной защиты: в Брянской области построят еще 17 блокпостов - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Для надежной защиты: в Брянской области построят еще 17 блокпостов
На границе Брянской области с Украиной дополнительно постоят 17 блокпостов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T20:51
2023-03-19T20:51
2023-03-19T20:53
брянская область
безопасность
александр богомаз
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. На границе Брянской области с Украиной дополнительно постоят 17 блокпостов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз."На заседании оперативного штаба было принято решение дополнительно построить 17 блокпостов на приграничных территориях нашего региона", - написал он в Telegram-канале.По информации Богомаза, работы, связанные со строительством и отделкой блокпостов, брянские подрядчики выполняют профессионально и безвозмездно.Второго марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, выдавлены на территорию Украины, после чего по ним был нанесен массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Проводится разминирование.Позже 10-летний мальчик Федя, который проявил героизм во время теракта в Брянской области и спас других детей, был награжден ведомственной медалью "Доблесть и Отвага". Мальчика выписали из больницы 15 марта. Он вместе с семьей перехал в новый дом, подаренный губернатором региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 10 прилетов: ВСУ бьют по Курской областиНа нефтепроводе в Брянской области обнаружена взрывчаткаРаненный при теракте в Брянске 10-летний Федор выписан из больницы
https://crimea.ria.ru/20230310/zachem-v-krymu-vozvodyat-fortifikatsii--ekspert-po-bezopasnosti-1127475034.html
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брянская область, безопасность, александр богомаз, россия, новости, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Для надежной защиты: в Брянской области построят еще 17 блокпостов
Губернатор Богомаз: в Брянской области дополнительно построят еще 17 блокпостов
20:51 19.03.2023 (обновлено: 20:53 19.03.2023)