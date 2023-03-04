https://crimea.ria.ru/20230304/ponyal-chto-luchshe-idti-ranenyy-malchik-rasskazal-o-chp-v-bryanskoy-oblasti-1127346698.html

Понял, что лучше идти: раненный диверсантами Федор рассказал о нападении

Понял, что лучше идти: раненный диверсантами Федор рассказал о нападении - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Понял, что лучше идти: раненный диверсантами Федор рассказал о нападении

Десятилетний Федор, который во время нападения украинских диверсантов в Брянской области получил ранение, но спас двух девочек, в эфире телеканала "Россия 24"... РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T15:54

2023-03-04T15:54

2023-03-04T17:46

атака диверсантов на брянскую область

обстрелы брянской области

брянская область

происшествия

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диверсанты

здравоохранение в россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Десятилетний Федор, который во время нападения украинских диверсантов в Брянской области получил ранение, но спас двух девочек, в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о событиях того трагического дня. Федора прооперировали в день происшествия – 2 марта. Из его тела достали пулю натовского производства. Спустя два дня после хирургического вмешательства врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое. "Сегодня вторые сутки после операции, состояние мы расцениваем как тяжелое, соответствующее сегодняшнему дню после операции. Послеоперационный период протекает без особенностей, ребенок ест, пьет", - отметил главврач.Он отметил, что болевой синдром пока сохраняется. При этом Федор соблюдает рекомендации медиков, старается двигать руками, ногами и дышать поглубже.Награда для юного герояПо поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина 3 марта Федор был награжден ведомственной медалью "Доблесть и Отвага" за "проявленный героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области". 2 марта он и две девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, которую обстреляли вооруженные боевики. Водитель погиб на месте."Федор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент цинично открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение грудной клетки, однако даже в этой ситуации он не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места", - рассказали в Следкоме и добавили, что действия мальчика спасли детям жизнь.Офицеры Следственного комитета России и власти Брянской области пообещали оказать семье всю необходимую помощь. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством мальчика и погибшего при теракте мужчины в Брянской области – их поступки будут отмечены.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненного в Брянске 10-летнего Федора наградили медалью: история подвигаБогомаз рассказал о состоянии десятилетнего героя из БрянскаКремль отметит геройство мальчика во время теракта в Брянской области

https://crimea.ria.ru/20230303/russkiy-dobrovolcheskiy-korpus-kto-oni-i-chyu-volyu-ispolnyayut-1127336146.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака диверсантов на брянскую область, обстрелы брянской области, брянская область, происшествия, общество, теракт, диверсанты, здравоохранение в россии, новости