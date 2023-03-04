Рейтинг@Mail.ru
Понял, что лучше идти: раненный диверсантами Федор рассказал о нападении - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230304/ponyal-chto-luchshe-idti-ranenyy-malchik-rasskazal-o-chp-v-bryanskoy-oblasti-1127346698.html
Понял, что лучше идти: раненный диверсантами Федор рассказал о нападении
Понял, что лучше идти: раненный диверсантами Федор рассказал о нападении - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Понял, что лучше идти: раненный диверсантами Федор рассказал о нападении
Десятилетний Федор, который во время нападения украинских диверсантов в Брянской области получил ранение, но спас двух девочек, в эфире телеканала "Россия 24"... РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T15:54
2023-03-04T17:46
атака диверсантов на брянскую область
обстрелы брянской области
брянская область
происшествия
общество
теракт
диверсанты
здравоохранение в россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/04/1127346584_0:331:1280:1051_1920x0_80_0_0_b4c9ff1e34f395b8f42691c1915c4b05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Десятилетний Федор, который во время нападения украинских диверсантов в Брянской области получил ранение, но спас двух девочек, в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о событиях того трагического дня. Федора прооперировали в день происшествия – 2 марта. Из его тела достали пулю натовского производства. Спустя два дня после хирургического вмешательства врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое. "Сегодня вторые сутки после операции, состояние мы расцениваем как тяжелое, соответствующее сегодняшнему дню после операции. Послеоперационный период протекает без особенностей, ребенок ест, пьет", - отметил главврач.Он отметил, что болевой синдром пока сохраняется. При этом Федор соблюдает рекомендации медиков, старается двигать руками, ногами и дышать поглубже.Награда для юного герояПо поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина 3 марта Федор был награжден ведомственной медалью "Доблесть и Отвага" за "проявленный героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области". 2 марта он и две девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, которую обстреляли вооруженные боевики. Водитель погиб на месте."Федор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент цинично открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение грудной клетки, однако даже в этой ситуации он не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места", - рассказали в Следкоме и добавили, что действия мальчика спасли детям жизнь.Офицеры Следственного комитета России и власти Брянской области пообещали оказать семье всю необходимую помощь. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством мальчика и погибшего при теракте мужчины в Брянской области – их поступки будут отмечены.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненного в Брянске 10-летнего Федора наградили медалью: история подвигаБогомаз рассказал о состоянии десятилетнего героя из БрянскаКремль отметит геройство мальчика во время теракта в Брянской области
https://crimea.ria.ru/20230303/russkiy-dobrovolcheskiy-korpus-kto-oni-i-chyu-volyu-ispolnyayut-1127336146.html
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/04/1127346584_0:170:1280:1130_1920x0_80_0_0_bfae902fe8f14b3929922c43ed823838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атака диверсантов на брянскую область, обстрелы брянской области, брянская область, происшествия, общество, теракт, диверсанты, здравоохранение в россии, новости
Понял, что лучше идти: раненный диверсантами Федор рассказал о нападении

Раненый при атаке диверсантов на Брянскую область Федор рассказал о спасении девочек

15:54 04.03.2023 (обновлено: 17:46 04.03.2023)
 
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаГубернатор Брянской области Александр Богомаз в больнице у Федора, который перенес операцию после ранения диверсантов
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в больнице у Федора, который перенес операцию после ранения диверсантов
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Десятилетний Федор, который во время нападения украинских диверсантов в Брянской области получил ранение, но спас двух девочек, в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о событиях того трагического дня.

"Я понял, что на месте не надо сидеть, а лучше идти. Когда мы забежали за дома, я начал снимать куртку. Вижу, у меня в куртке дырка и кровь пошла, я так понял, что это пуля", - вспоминает Федор.

Федора прооперировали в день происшествия – 2 марта. Из его тела достали пулю натовского производства. Спустя два дня после хирургического вмешательства врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое.
"Сегодня вторые сутки после операции, состояние мы расцениваем как тяжелое, соответствующее сегодняшнему дню после операции. Послеоперационный период протекает без особенностей, ребенок ест, пьет", - отметил главврач.
Он отметил, что болевой синдром пока сохраняется. При этом Федор соблюдает рекомендации медиков, старается двигать руками, ногами и дышать поглубже.
Оружие - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Вчера, 18:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Русский добровольческий корпус": кто они и чью волю исполняют

Награда для юного героя

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина 3 марта Федор был награжден ведомственной медалью "Доблесть и Отвага" за "проявленный героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области".
2 марта он и две девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, которую обстреляли вооруженные боевики. Водитель погиб на месте.
"Федор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент цинично открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение грудной клетки, однако даже в этой ситуации он не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места", - рассказали в Следкоме и добавили, что действия мальчика спасли детям жизнь.
Офицеры Следственного комитета России и власти Брянской области пообещали оказать семье всю необходимую помощь. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством мальчика и погибшего при теракте мужчины в Брянской области – их поступки будут отмечены.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Раненного в Брянске 10-летнего Федора наградили медалью: история подвига
Богомаз рассказал о состоянии десятилетнего героя из Брянска
Кремль отметит геройство мальчика во время теракта в Брянской области
 
Атака диверсантов на Брянскую областьОбстрелы Брянской областиБрянская областьПроисшествияОбществоТерактДиверсантыЗдравоохранение в РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31Защиту Херсонской области усилят после теракта под Брянском
17:02Более 200 автомобилей ждут очереди на паромы в Крым
16:29"Отравление" Скрипалей, или Пять лет антироссийской кампании Лондона
16:16Что почем: ярмарки крымской еды в Симферополе 0:52
15:54Понял, что лучше идти: раненный диверсантами Федор рассказал о нападении
15:33Новые землетрясения произошли в Казахстане и Таджикистане
15:11Зеленский опять поделился мечтами об Украине в ЕС
14:46Костомаров начал приходить в сознание
14:22Тандем истребителей и ПВО: сбиты три Ми-8, 12 ракет HIMARS и 11 дронов
14:02Наступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУ
13:38Как работает Керченская паромная переправа 4 марта
12:59Врачи пытаются выводить фигуриста Костомарова из медикаментозного сна
12:41Дети до 17 лет смогут путешествовать на поездах со скидкой 50%
12:19ВСУ атаковали приграничье Курской области
11:57Страшное ДТП в Сочи: полицейский погиб в лобовом столкновении с "ГАЗелью"
11:39ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Донбассе – двое раненых
11:17В Севастополе будет стрелять ПВО – в чем причина
10:55Более сотни заболевших: ситуация с COVID в Крыму и Севастополе
10:33Мир снова трясет: землетрясения произошли в Турции и Новой Зеландии
10:04Давала деньги ВСУ: москвичка задержана за госизмену
Лента новостейМолния