https://crimea.ria.ru/20230303/bogomaz-rasskazal-o-sostoyanii-desyatiletnego-geroya-iz-bryanska-1127329943.html

Богомаз рассказал о состоянии десятилетнего героя из Брянска

Богомаз рассказал о состоянии десятилетнего героя из Брянска - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Богомаз рассказал о состоянии десятилетнего героя из Брянска

Десятилетний житель Брянской области Федор, который, несмотря на ранение, спас двоих детей во время нападения украинских диверсантов, переведен из реанимации в... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T16:02

2023-03-03T16:02

2023-03-03T17:04

атака диверсантов на брянскую область

брянская область

диверсанты

александр богомаз

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Десятилетний житель Брянской области Федор, который, несмотря на ранение, спас двоих детей во время нападения украинских диверсантов, переведен из реанимации в обычную палату и держится мужественно. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Состояние ребенкаГубернатор напомнил, что ребенку была проведена уникальная многочасовая операция по извлечению пули. Сейчас мальчик в сознании.Два брата на фронтеПо словам Богомаза, власти региона окажут помощь семьям всех пострадавших в теракте, в частности родным Федора, с матерью мальчика постоянно поддерживают связь. При этом сам Федя ведет себя, как настоящий мужчина.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал наградить раненного мальчика медалью "За отвагу", а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков завил, что президент страны и все в Кремле восхищены геройством мальчика – его поступок будет отмечен. Как сообщали СМИ, десятилетнему Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине.В четверг, 2 марта, на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ , украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, по ним сработала артиллерия. В регионе обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Врачи прооперировали раненного диверсантами мальчикаЖдать ли новых ограничений в Севастополе после теракта в Брянской областиВ Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230302/spas-dvoikh-detey-ranenogo-v-bryanskoy-oblasti-malchika-nagradyat-1127315219.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака диверсантов на брянскую область, брянская область, диверсанты, александр богомаз, теракт, украина, россия, новости