Богомаз рассказал о состоянии десятилетнего героя из Брянска
Губернатор Богомаз сообщил о состоянии маленького героя из Брянской области
16:02 03.03.2023 (обновлено: 17:04 03.03.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница. Роддом №2
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Десятилетний житель Брянской области Федор, который, несмотря на ранение, спас двоих детей во время нападения украинских диверсантов, переведен из реанимации в обычную палату и держится мужественно. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Состояние ребенка
Губернатор напомнил, что ребенку была проведена уникальная многочасовая операция по извлечению пули. Сейчас мальчик в сознании.
"Вчера Федя был в реанимации, сегодня он уже в палате. Держится мужественно, не жалуется, наоборот, даже сам старается приободрить маму", - написал Богомаз в своем Telegram-канале после того, как посетил в больнице пострадавшего мальчика.
Два брата на фронте
По словам Богомаза, власти региона окажут помощь семьям всех пострадавших в теракте, в частности родным Федора, с матерью мальчика постоянно поддерживают связь. При этом сам Федя ведет себя, как настоящий мужчина.
"Так он воспитан, и оба его старших брата сегодня защищают нашу страну, участвуя в специальной военной операции, а младший во всем берет с них пример", - пояснил глава региона.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал наградить раненного мальчика медалью "За отвагу", а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков завил, что президент страны и все в Кремле восхищены геройством мальчика – его поступок будет отмечен.
Как сообщали СМИ, десятилетнему Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине.
В четверг, 2 марта, на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
По информации ЦОС ФСБ , украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, по ним сработала артиллерия. В регионе обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа.
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