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Кремль отметит геройство мальчика во время теракта в Брянской области - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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Кремль отметит геройство мальчика во время теракта в Брянской области
Кремль отметит геройство мальчика во время теракта в Брянской области - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Кремль отметит геройство мальчика во время теракта в Брянской области
Президент страны и все в Кремле восхищены геройством мальчика и погибшего при теракте мужчины в Брянской области – их поступки будут отмечены. Об этом... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T13:18
2023-03-03T15:54
атака диверсантов на брянскую область
брянская область
общество
диверсанты
теракт
дмитрий песков
александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент страны и все в Кремле восхищены геройством мальчика и погибшего при теракте мужчины в Брянской области – их поступки будут отмечены. Об этом журналистам завил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал наградить раненого мальчика медалью "За отвагу".Как сообщали СМИ, десятилетнему Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине. В пресс-службе губернатора региона в пятницу, 3 марта, РИА Новости сообщили, что ребенок перенес длительную операцию и сейчас находится в стабильном состоянии.В четверг, 2 марта, на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, выдавлены на территорию Украины, по ним сработала артиллерия. В регионе обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа. Специалисты проводят разминирование. Ситуация на контроле силовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Это теракт – Путин о событиях в Брянской области Взрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов Ждать ли новых ограничений в Севастополе после теракта в Брянской области
https://crimea.ria.ru/20230302/spas-dvoikh-detey-ranenogo-v-bryanskoy-oblasti-malchika-nagradyat-1127315219.html
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атака диверсантов на брянскую область, брянская область, общество, диверсанты, теракт, дмитрий песков, александр богомаз
Кремль отметит геройство мальчика во время теракта в Брянской области

Песков: Кремль отметит геройство мальчика при нападении диверсантов в Брянской области

13:18 03.03.2023 (обновлено: 15:54 03.03.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент страны и все в Кремле восхищены геройством мальчика и погибшего при теракте мужчины в Брянской области – их поступки будут отмечены. Об этом журналистам завил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы – все и в Кремле, и президент – мы восхищены этим геройством мальчика и этого мужчины. Вся страна гордится ими... Разумеется, каким-то образом их геройство будет отмечено", – сказал Песков.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал наградить раненого мальчика медалью "За отвагу".
Как сообщали СМИ, десятилетнему Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине. В пресс-службе губернатора региона в пятницу, 3 марта, РИА Новости сообщили, что ребенок перенес длительную операцию и сейчас находится в стабильном состоянии.
В четверг, 2 марта, на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, выдавлены на территорию Украины, по ним сработала артиллерия. В регионе обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа. Специалисты проводят разминирование. Ситуация на контроле силовиков.
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Атака диверсантов на Брянскую областьБрянская областьОбществоДиверсантыТерактДмитрий ПесковАлександр Богомаз
 
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