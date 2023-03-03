https://crimea.ria.ru/20230303/kreml-otmetit-geroystvo-malchika-vo-vremya-terakta-v-bryanskoy-oblasti-1127321997.html

Кремль отметит геройство мальчика во время теракта в Брянской области

Кремль отметит геройство мальчика во время теракта в Брянской области - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Кремль отметит геройство мальчика во время теракта в Брянской области

Президент страны и все в Кремле восхищены геройством мальчика и погибшего при теракте мужчины в Брянской области – их поступки будут отмечены. Об этом... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T13:18

2023-03-03T13:18

2023-03-03T15:54

атака диверсантов на брянскую область

брянская область

общество

диверсанты

теракт

дмитрий песков

александр богомаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент страны и все в Кремле восхищены геройством мальчика и погибшего при теракте мужчины в Брянской области – их поступки будут отмечены. Об этом журналистам завил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал наградить раненого мальчика медалью "За отвагу".Как сообщали СМИ, десятилетнему Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине. В пресс-службе губернатора региона в пятницу, 3 марта, РИА Новости сообщили, что ребенок перенес длительную операцию и сейчас находится в стабильном состоянии.В четверг, 2 марта, на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, выдавлены на территорию Украины, по ним сработала артиллерия. В регионе обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа. Специалисты проводят разминирование. Ситуация на контроле силовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Это теракт – Путин о событиях в Брянской области Взрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов Ждать ли новых ограничений в Севастополе после теракта в Брянской области

https://crimea.ria.ru/20230302/spas-dvoikh-detey-ranenogo-v-bryanskoy-oblasti-malchika-nagradyat-1127315219.html

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака диверсантов на брянскую область, брянская область, общество, диверсанты, теракт, дмитрий песков, александр богомаз