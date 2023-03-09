Ответ за Брянскую область – Минобороны об ударах по объектам на Украине
Минобороны: в ответ на теракт в Брянской области нанесен массированный удар возмездия
14:01 09.03.2023 (обновлено: 14:21 09.03.2023)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические акции в Брянской области нанесли массированный удар возмездия по украинским объектам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия", - говорится в сообщении.
Высокоточным оружием поражена украинская военная инфраструктура, оборонные предприятия и снабжающие их энергообъекты. Цель удара достигнута, подчеркнули в Минобороны.
"Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики", - уточнили в ведомстве.
В результате удара по территории Украины в четверг уничтожены места базирования ударных беспилотников.
"Уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов", - говорится в сообщении.
Все назначенные объекты поражены, заключили в Минобороны России.
Взрывы прогремели в четверг утром в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Киевской, Одесской и других областях Украины. В ряде регионов возникли перебои со светом и теплом. Только в украинской столице без электричества остались 15 процентов абонентов, а без тепла – почти половина жителей.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что под удар попали объекты энергетической инфраструктуры в семи областях Украины. Пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК.
2 марта на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и двое были ранены, в том числе 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Ответственность за атаку взял на себя воюющий на стороне киевского режима "Русский добровольческий корпус" (РДК). ФСБ назвала организатором нападения основателя и одного из руководителей "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина. По информации спецслужб, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области украинские националисты были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Российские специалисты разминировали их.
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