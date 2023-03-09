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Ответ за Брянскую область – Минобороны об ударах по объектам на Украине - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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Ответ за Брянскую область – Минобороны об ударах по объектам на Украине
Ответ за Брянскую область – Минобороны об ударах по объектам на Украине - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Ответ за Брянскую область – Минобороны об ударах по объектам на Украине
Вооруженные силы России в ответ на террористические акции в Брянской области нанесли массированный удар возмездия по украинским объектам. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T14:01
2023-03-09T14:21
атака диверсантов на брянскую область
обстрелы брянской области
брянская область
министерство обороны рф
украина
энергетика украины
сво
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические акции в Брянской области нанесли массированный удар возмездия по украинским объектам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Высокоточным оружием поражена украинская военная инфраструктура, оборонные предприятия и снабжающие их энергообъекты. Цель удара достигнута, подчеркнули в Минобороны. В результате удара по территории Украины в четверг уничтожены места базирования ударных беспилотников. "Уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов", - говорится в сообщении.Все назначенные объекты поражены, заключили в Минобороны России.Взрывы прогремели в четверг утром в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Киевской, Одесской и других областях Украины. В ряде регионов возникли перебои со светом и теплом. Только в украинской столице без электричества остались 15 процентов абонентов, а без тепла – почти половина жителей. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что под удар попали объекты энергетической инфраструктуры в семи областях Украины. Пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК.2 марта на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и двое были ранены, в том числе 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Ответственность за атаку взял на себя воюющий на стороне киевского режима "Русский добровольческий корпус" (РДК). ФСБ назвала организатором нападения основателя и одного из руководителей "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина. По информации спецслужб, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области украинские националисты были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Российские специалисты разминировали их.Читайте также на РИА Новости Крым:Это теракт – Путин о событиях в Брянской области"Русский добровольческий корпус": кто они и чью волю исполняютПонял, что лучше идти: раненный диверсантами Федор рассказал о нападении
https://crimea.ria.ru/20230303/ubiystva-v-bryanskoy-oblasti-byli-soversheny-iz-natovskogo-oruzhiya---mid-1127328482.html
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атака диверсантов на брянскую область, обстрелы брянской области, брянская область, министерство обороны рф, украина, энергетика украины, сво, вооруженные силы россии, армия и флот
Ответ за Брянскую область – Минобороны об ударах по объектам на Украине

Минобороны: в ответ на теракт в Брянской области нанесен массированный удар возмездия

14:01 09.03.2023 (обновлено: 14:21 09.03.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические акции в Брянской области нанесли массированный удар возмездия по украинским объектам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия", - говорится в сообщении.
Высокоточным оружием поражена украинская военная инфраструктура, оборонные предприятия и снабжающие их энергообъекты. Цель удара достигнута, подчеркнули в Минобороны.
"Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики", - уточнили в ведомстве.
В результате удара по территории Украины в четверг уничтожены места базирования ударных беспилотников.
"Уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов", - говорится в сообщении.
Все назначенные объекты поражены, заключили в Минобороны России.
Взрывы прогремели в четверг утром в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Киевской, Одесской и других областях Украины. В ряде регионов возникли перебои со светом и теплом. Только в украинской столице без электричества остались 15 процентов абонентов, а без тепла – почти половина жителей.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что под удар попали объекты энергетической инфраструктуры в семи областях Украины. Пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК.
2 марта на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и двое были ранены, в том числе 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
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Ответственность за атаку взял на себя воюющий на стороне киевского режима "Русский добровольческий корпус" (РДК). ФСБ назвала организатором нападения основателя и одного из руководителей "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина. По информации спецслужб, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области украинские националисты были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Российские специалисты разминировали их.
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Атака диверсантов на Брянскую областьОбстрелы Брянской областиБрянская областьМинистерство обороны РФУкраинаЭнергетика УкраиныСВОВооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
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