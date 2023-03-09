https://crimea.ria.ru/20230309/otvet-za-bryanskuyu-oblast--minoborony-ob-udarakh-po-obektam-na-ukraine-1127431332.html

Ответ за Брянскую область – Минобороны об ударах по объектам на Украине

Ответ за Брянскую область – Минобороны об ударах по объектам на Украине - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Ответ за Брянскую область – Минобороны об ударах по объектам на Украине

Вооруженные силы России в ответ на террористические акции в Брянской области нанесли массированный удар возмездия по украинским объектам. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T14:01

2023-03-09T14:01

2023-03-09T14:21

атака диверсантов на брянскую область

обстрелы брянской области

брянская область

министерство обороны рф

украина

энергетика украины

сво

вооруженные силы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические акции в Брянской области нанесли массированный удар возмездия по украинским объектам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Высокоточным оружием поражена украинская военная инфраструктура, оборонные предприятия и снабжающие их энергообъекты. Цель удара достигнута, подчеркнули в Минобороны. В результате удара по территории Украины в четверг уничтожены места базирования ударных беспилотников. "Уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов", - говорится в сообщении.Все назначенные объекты поражены, заключили в Минобороны России.Взрывы прогремели в четверг утром в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Киевской, Одесской и других областях Украины. В ряде регионов возникли перебои со светом и теплом. Только в украинской столице без электричества остались 15 процентов абонентов, а без тепла – почти половина жителей. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что под удар попали объекты энергетической инфраструктуры в семи областях Украины. Пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК.2 марта на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и двое были ранены, в том числе 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Ответственность за атаку взял на себя воюющий на стороне киевского режима "Русский добровольческий корпус" (РДК). ФСБ назвала организатором нападения основателя и одного из руководителей "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина. По информации спецслужб, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области украинские националисты были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Российские специалисты разминировали их.Читайте также на РИА Новости Крым:Это теракт – Путин о событиях в Брянской области"Русский добровольческий корпус": кто они и чью волю исполняютПонял, что лучше идти: раненный диверсантами Федор рассказал о нападении

https://crimea.ria.ru/20230303/ubiystva-v-bryanskoy-oblasti-byli-soversheny-iz-natovskogo-oruzhiya---mid-1127328482.html

брянская область

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака диверсантов на брянскую область, обстрелы брянской области, брянская область, министерство обороны рф, украина, энергетика украины, сво, вооруженные силы россии, армия и флот