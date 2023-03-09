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Три ТЭС повреждены на Украине
Три ТЭС повреждены на Украине - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Три ТЭС повреждены на Украине
Три теплоэлектростанции на Украине получили серьезные повреждения после ударов в четверг. Об этом сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T11:13
2023-03-09T11:13
2023-03-09T11:13
энергетика украины
дтэк
украина
укрэнерго
вооруженные силы россии
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помощь бойцам сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Три теплоэлектростанции на Украине получили серьезные повреждения после ударов в четверг. Об этом сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.Взрывы прогремели утром в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Киевской, Одесской и других областях Украины. В ряде регионов возникли перебои со светом и теплом. Только в украинской столице без электричества остались 15 процентов абонентов, а без тепла – почти половина жителей. Украинские власти заявили о попаданиях по объектам критической инфраструктуры.Министр энергетики Герман Галущенко ранее сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры попали под удар в семи областях Украины. А компания "Укрэнерго" проинформировала о введении ограничений электроснабжения в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударом по объектам на Украине нарушено снабжение ВСУНа Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страныУдары по Киеву, Харькову и Одессе – взрывы на объектах инфраструктуры
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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энергетика украины, дтэк, украина, укрэнерго, вооруженные силы россии, миа "россия сегодня", помощь бойцам сво, новости
Три ТЭС повреждены на Украине
ДТЭК: на Украине после ударов серьезно повреждены три теплоэлектростанции
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Три теплоэлектростанции на Украине получили серьезные повреждения после ударов в четверг. Об этом сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
Взрывы прогремели
утром в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Киевской, Одесской и других областях Украины. В ряде регионов возникли перебои со светом и теплом. Только в украинской столице без электричества остались 15 процентов абонентов, а без тепла – почти половина жителей. Украинские власти заявили о попаданиях по объектам критической инфраструктуры.
"Пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС", - говорится в Telegram-канале компании.
Министр энергетики Герман Галущенко ранее сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры попали под удар в семи областях Украины. А компания "Укрэнерго" проинформировала о введении ограничений электроснабжения в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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